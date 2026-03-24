SNS投稿時に潜む情報漏洩リスクを疑似体験する「インフルエンサー育成ゲーム ばくモレ」を公開

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）は、SNS投稿時に潜む個人情報漏洩のリスクを疑似体験しながら学べるWEBブラウザゲーム「インフルエンサー育成ゲーム ばくモレTM（以下、本ゲーム）」を2026年3月24日（火）から公開します。本ゲームは2025年に開催した「ばくモレ展※1」の第2弾として、より多くのお客さまにSNS投稿時に潜む個人情報漏れのリスクを疑似体験いただくために開発したものです。また、全国の学校授業などでご利用いただけるオリジナル授業用教材も公開いたします。本ゲームとオリジナル授業用教材は、どちらも公式サイトから無料でご利用いただけます※2。

■背景

2025年に開催した「ばくモレ展」では、来場されたお客さまや教育関係者、SNSをご利用いただくお客さまから多くの反響があり、各地での「ばくモレ展」開催のご要望や教育現場での活用を希望される声も多数いただきました。多くのお客さまにより個人情報漏洩のリスクを自分事として体験いただくこと、また学校など教育現場での活用いただくことを考え、本ゲームおよびオリジナル授業用教材を開発・制作することとしました。

■「インフルエンサー育成ゲーム ばくモレ」

本ゲームは、プレイヤーがインフルエンサーを夢見る女子高校生となり、SNS投稿をしながらフォロワーを増やしていく過程を疑似体験するシミュレーション型ゲームです。SNS投稿をしていく中で投稿写真に潜む個人情報漏れのリスクも学ぶことができる教育×ホラーの新ジャンルゲームとなっています。

【本ゲームの利用方法】

公式サイト：https://www.docomo.ne.jp/special_contents/bakumore/index.html

ご利用方法：パソコンやスマートフォンなどで公開サイトにアクセスいただき、ご利用ください。

プレイヤーはフォロワー400人の一般人からスタートし、ナノインフルエンサー（1,000人）、マイクロインフルエンサー（1万人）、ミドルインフルエンサー（10万人）、トップインフルエンサー（50万人）を経て、最終的にフォロワー100万人のメガインフルエンサーをめざします。普段の何気ない日常の様子やカフェやお気に入りのお店、バイト先など身近な場面の写真を選びSNSに投稿していきます。

しかし、一見盛れているように見える写真には、住所や学校、生活パターンが特定できる危険な情報が潜んでいることがあります。危険な情報が潜んでいる写真を選ぶと、その情報がどのような危険につながるかを疑似体験することができます。何気ないSNSへの投稿が恐怖の物語に変わるホラー演出を通じてプレイヤーにSNS投稿での個人情報漏れのリスクを疑似体験いただける構成となっています。本ゲームを通して、ドキドキするホラー要素を楽しみながら、SNSの投稿前に個人情報漏れのリスクがないことを考えていくきっかけとしていただく内容となります。

【ゲームイメージ】

■「SNSの危険性、どう教える？」教育現場の課題解決。授業用教材を新たに開発し、全国無償公開。

教育現場で上がっているSNSの危険性の伝え方に関する課題や「ばくモレ展」で得た知見などから、本ゲームと組み合わせてご利用いただけるオリジナル授業用教材（以下、本教材）を制作しました。

本教材は、個人情報漏れのリスクを学校授業などで指導する時に授業の導入から振り返りまでを一貫して行える構成となっており、そのまま授業でご利用いただける内容となっています。本教材を無償で公開することで、各学校での授業をきっかけに児童・生徒が主体的にSNS投稿による個人情報漏れのリスクを学べる環境を提供します。

【提供コンテンツ】

● 授業進行用スライド（PDF形式）

● 生徒用ワークシート（PDF形式）

【ご利用方法】

公式サイト：https://www.docomo.ne.jp/binary/pdf/corporate/bakumore.pdf

ご利用方法：公式サイトから各教材コンテンツをダウンロードいただき、ご自由にお使いください。

■本ゲームと本教材の全体監修

本ゲームと本教材は、神戸大学特命教授・名誉教授 森井昌克先生に監修をしていただいております。

【神戸大学特命教授・名誉教授 森井昌克 監修コメント】

いつものSNSを操作しているだけなのに、「え？」「楽しい！」「ちょっと怖い…」と感情が変わっていく。この疑似体験ツールは、SNSの便利さと危険性をリアルに体験できる新しい学習教材です。SNSは友人とつながり、世界を広げる素晴らしい道具です。

しかし、その裏側にあるリスクを知らなければ安全には使えません。まずは体験してみてください。きっとSNSの見え方が少し変わるはずです。

ドコモは今後も、青少年が安心・安全にデジタルサービスを利用できる社会の実現に向けて、健全なSNS利用環境づくりに取り組んでまいります。

※1 https://www.docomo.ne.jp/corporate/anatatodocomo/docomoeveryday/article148/(https://www.docomo.ne.jp/corporate/anatatodocomo/docomoeveryday/article148/)

※2 事前の予告なく変更または公開を終了させていただく場合がございます。

＊「ばくモレ」は、株式会社NTTドコモの商標です。