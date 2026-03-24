ダウンロード不要の予約体験をLINEで　「東急ゴルフリゾート LINEミニアプリ」を提供開始

東急リゾーツ＆ステイ株式会社

東急不動産株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：星野 浩明、以下「東急不動産」）と東急リゾーツ＆ステイ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：丹下 慎也、以下「東急リゾーツ＆ステイ」）は、東急リゾーツ&ステイが運営する東急ゴルフリゾートの公式LINEミニアプリ「東急ゴルフリゾート LINEミニアプリ」（以下「本ミニアプリ」）を2026年3月23日(月)から提供開始いたしました。

本ミニアプリは、東急リゾーツ＆ステイが提供する会員プログラム「東急リゾーツ＆ステイ SMART CLUB（以下「SMART CLUB」）」と連携し、ポイントの利用・獲得や会員情報の一元管理が可能です。LINE公式アカウントを友だち追加してSMART CLUBへログインするだけで、ゴルフ場検索・予約・変更・キャンセル、同伴者管理までをLINE上で完結できます。

■サービス開始の背景：煩雑さを解消し、予約体験をもっと身近に

ゴルフ需要の回復と多様な働き方の普及により、直前調整や複数人での予約・変更など、手軽で柔軟な予約ニーズが高まっています。一方、従来のWeb予約は、登録やログイン等の手続きが煩雑で、予約のハードルとなっていました。そこで、日常的に使うLINE上でダウンロード不要・簡単操作の予約を実現する本ミニアプリを開発しました。今後はキャンペーン連携やお得な情報配信・機能追加などで、利便性と体験価値の最大化を目指します。

「東急ゴルフリゾート LINEミニアプリ」概要

【提供開始日】2026年3月23日（月）

【対応コース】

板倉ゴルフ場、筑波東急ゴルフクラブ、猿島カントリー倶楽部、小見川東急ゴルフクラブ、

芝山ゴルフ倶楽部、麻倉ゴルフ倶楽部（会員のみ）、季美の森ゴルフ倶楽部、

鶴舞カントリー倶楽部、大多喜城ゴルフ倶楽部、勝浦東急ゴルフコース、

川崎国際生田緑地ゴルフ場、斑尾東急ゴルフクラブ、蓼科東急ゴルフコース

【紹介サイト】東急ゴルフ予約 | LINEミニアプリ(https://golf-miniapp-lp.vercel.app/)

「東急ゴルフリゾート LINEミニアプリ」の便利なポイント

１.ダウンロード不要

QRコード読み取りと友だち追加だけ。LINEアプリ内で即利用開始

２.迷わないシンプル操作

検索から予約完了まで、見やすい画面と少ないタップでスムーズに

３.予約の変更・キャンセルに対応

予定が変わっても、LINE上で手続きが完結

４.同伴者管理で次回予約がさらに簡単

よく一緒にプレーする方を登録し、予約時に素早く呼び出し

５.SMART CLUB連携

既存アカウント連携で、ポイントの利用・獲得や会員情報を一元管理

６.通知機能で安心

予約番号の即時通知、リマインドやお知らせをLINEで受信

７.公式運営による安心

東急ゴルフリゾート公式のプラットフォームで、確かな利便性とセキュリティ

■ご利用方法（概要）

本ミニアプリは、LINE公式アカウントの友だち追加後、どなたでもご利用いただけます。

STEP１．友だち追加：東急ゴルフリゾートのLINE公式アカウントを友だち追加

STEP２．ゴルフ場検索：プレー日をカレンダーから選択し、都道府県や詳細条件を指定

STEP３．ゴルフ場・プラン選択：検索結果からお好みのコースとプランを選択、料金や空き状況を確認

STEP４．予約枠選択：スタート時間、OUT/INの別、組数・各組の人数を指定

STEP５．予約情報入力：お客様情報・同伴者情報を入力し、SMART CLUBポイントの利用有無を選択

STEP６．確認・予約完了：内容確認後、予約番号が発行され、LINEトーク上に予約内容が届きます

予約一覧から、いつでも内容確認・変更・キャンセルが可能

※予約の変更・キャンセル受付期限、取り扱いプラン、同伴者情報の取扱い等はコースにより異なる場合があります。

各コースの規約・表示をご確認ください。

※SMART CLUBポイントの利用には、ミニアプリ内でのアカウント連携が必要です。

※通信環境やシステムメンテナンス等により、本ミニアプリをご利用いただけない場合があります。

■「東急リゾーツ＆ステイ SMART CLUB」について

「SMART CLUB」にご入会いただくと、東急ステイ・東急スノーリゾート・東急ゴルフリゾート等の対象施設を横断した会員体験が可能です。東急ゴルフリゾートでは、本ミニアプリと連携することで、ポイントの利用・獲得や予約の一元管理がよりスムーズになります。

SMART CLUB公式サイト：https://www.tokyu-rs.co.jp/smartclub/

※ポイントの付与・利用条件は施設・プランにより異なる場合があります

■「東急ゴルフリゾート」について

東急ゴルフリゾートは、東急リゾーツ＆ステイが展開するゴルフ場ブランドです。首都圏からリゾートエリアに至るまで、多様なロケーションとプレースタイルを提案し、プレーヤー一人ひとりに寄り添う快適なゴルフ体験の創出に取り組んでいます。今後もデジタルとリアルをつなぐサービスを通じて、より身近で便利なゴルフライフを支えてまいります。

東急ゴルフリゾート公式サイト：https://www.tokyu-golf-resort.com/

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