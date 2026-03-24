Acer、Core Ultra 5 225F×GeForce RTX 5060搭載「Predator Orion 3000」を発売開始！

日本エイサー株式会社

日本エイサー株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：ボブ・セン）は、ゲーミングブランド「Predator（プレデター）」より、28Lコンパクト筐体にフルパワーのデスクトップ性能を凝縮したゲーミングデスクトップPC「Predator Orion 3000（PO3-665-F56Z56）」を発表いたします。

インテル(R) Core(TM) Ultra 5 225F プロセッサーと NVIDIA(R) GeForce RTX(TM) 5060 を搭載し、最新ゲームから配信、クリエイティブ用途まで幅広く対応。コンパクトな筐体設計と高効率冷却を両立し、長時間でも安定したパフォーマンスを実現します。本製品は本日2026年3月24日より、AmazonおよびAcer公式オンラインストアにて順次発売いたします。

■ 快適さを支える、基本性能

インテル(R) Core(TM) Ultra 5 225F プロセッサーを搭載。インテル(R) AI Boost専用エンジン（最大13 TOPS NPU）により、ゲームプレイとAI処理を効率的に分担します。16GB DDR5メモリー（最大64GBまで拡張可能）と1TB SSDを標準搭載し、高解像度ゲームや配信、マルチタスク環境でも安定した動作を実現。リアルタイム処理性能と高効率設計により、ゲームからストリーミング、クリエイティブワークまで幅広く対応します。

■ RTX 5060で、スムーズな描画体験へ

NVIDIA(R) GeForce RTX(TM) 5060 を搭載。デスクトップ向けGPUならではの安定した電力供給により、高フレームレート環境を実現します。650W（80 PLUS GOLD）電源を採用し、高負荷時でも安定動作を維持。NVIDIA Blackwell アーキテクチャ、第5世代 Tensor コア、第4世代レイトレーシングコアにより、リアルな光表現と高精細な映像生成を支えます。DLSS 4 にも対応し、描画品質とフレームレートをバランスよく両立します。

＊NVIDIA Game ReadyドライバーとNVIDIA Studioドライバーは同時に使用できません。用途に応じて切り替えてご利用ください。

■ 28Lコンパクトに、必要な性能を凝縮

28リットルのコンパクト設計ながら、フルサイズGPUを搭載可能な内部構造を採用。メモリーやストレージの拡張にも対応し、将来的なアップグレードにも柔軟に対応します。EMI準拠の透明ガラスサイドパネルとRGBライティングにより、性能とデザイン性を両立しています。

＊動作中はRGBライトを消灯することはできません。

■ 安定動作を支える、冷却設計

120mmシステムファンを2基搭載し、効率的なエアフローを確保。長時間のゲームプレイでも内部温度を適切に保ち、安定したパフォーマンスを維持します。冷却性能とRGBライティングによるビジュアル演出を両立した設計です。

■ つながりやすさと、拡張性

Wi-Fi 7、Bluetooth 5.4、有線LAN（Wake-on-LAN対応）を搭載し、オンライン対戦や高解像度ストリーミング環境にも対応。HDMI×1、DisplayPort×3により最大4画面出力が可能です。DTS:X(R) Ultra対応サウンドにより、立体的で臨場感あふれる音響環境を構築します。

■ Acer Intelligence Space（統合管理）

Acer Intelligence Spaceは、システム構成を自動検出し、最適なAI機能やアプリケーションを統合管理するプラットフォームです。Creator SpaceやGame Assistant、Desktop Utilitiesなどの機能により、パフォーマンス管理やAI活用をサポートします。

＊所定のハードウェア条件を満たす必要があります。詳細はAcer公式サイトをご確認ください。

製品公式サイト

https://www.acer.com/jp-ja/predator/desktops-and-all-in-ones/predator-orion/orion-3000

プレスリリースページ

https://www.acer.com/jp-ja/about/news/20260324

Acerについて

Acer は世界160か国以上で事業を展開するグローバルICTカンパニーです。1976年の創業以来、人々の生活を豊かにするパソコン、モニター、プロジェクター、タブレットなどのハードウェアやソフトウェア、サービスを提供しています。Acerは現在、全世界約7,500人の従業員とともに、“Breaking barriers between people and technology（人とテクノロジーの垣根を壊す）”のミッションのもと、製品の研究、デザイン、マーケティングおよび販売とサポートを行っています。

日本エイサー株式会社について

社名 ：日本エイサー株式会社

所在地：東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビルディング 18F

代表者：代表取締役社長 袪 國良（ボブ・セン）

公式サイト： https://www.acer.com/

公式facebook： https://www.facebook.com/AcerJapan

公式X ：https://www.twitter.com/AcerJapan

Gaming公式X: https://twitter.com/PredatorJPN

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Gaming公式Instagram：https://www.instagram.com/predatorgamingjapan/

公式YouTube：https://www.youtube.com/user/AcerJapanChannel

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