茨城ロボッツ戦の見どころ4月11日(土),12(日)@沖縄サントリーアリーナ

沖縄バスケットボール株式会社

4月11日(土)、12日(日)沖縄サントリーアリーナに、今シーズン初対戦となる茨城ロボッツを迎えます。シーズン終盤戦、互いに一歩も譲れない2連戦は激闘必至です。

▷チケット購入はこちら(https://bleague-ticket.psrv.jp/games/RG)

■全員バスケで臨む茨城。キングスの鍵は「ディフェンスの連携」

茨城は3月の第26節で東地区2位(※)の千葉ジェッツと対戦し、GAME1は85-76で勝利、GAME2は8点差で惜しくも敗れましたが1勝1敗と星を分け合った、一瞬たりとも気を抜けない相手です。

ハードワークと献身的なプレーで果敢に攻守を展開し、全員で攻めて守る堅守速攻のプレースタイルを得意としています。

平均得点数17.4、平均リバウンド数7.0の#0 ロバート・フランクス選手や平均得点数14.1、平均リバウンド数9.5の#21 エリック・ジェイコブセン選手はもちろん、#18 脇真大選手と大学時代のチームメイトである#10 陳岡流羽選手との対決にも注目です。

チーム全体でハードに戦う茨城に対し、キングスはそれを上回る連携と強度高く集中したディフェンスで流れを掴むことができるかが重要なポイントです。

終盤戦へ突入し、激しさと共に熱を増すホーム戦。ぜひ沖縄サントリーアリーナで多くの声援をよろしくお願いします。

・注目選手<茨城ロボッツ>

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/36112/table/1323_1_3df2ef9941b82356d5e2d7ece8664931.jpg?v=202603251251 ]

・注目選手<琉球ゴールデンキングス>

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/36112/table/1323_2_3b2e64caef155403edbc5e50b8183502.jpg?v=202603251251 ]

※3/24時点

■試合情報

・対戦相手：茨城ロボッツ

・日時：4月11日(土)、12日(日)18:05 TIP-OFF

▷試合情報はこちら(https://goldenkings.jp/lp/game_20260411_20260412/)

▷チケット購入はこちら(https://bleague-ticket.psrv.jp/games/RG)