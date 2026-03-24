にじさんじから「Oriens 3rd Anniversary」グッズが登場！2026年3月25日(水)19時から販売開始！

ANYCOLOR株式会社ANYCOLOR株式会社(本社：東京都港区 代表取締役：田角陸、以下「当社」)が運営するVTuber / バーチャルライバーグループ「にじさんじ」は、「Oriens 3rd Anniversary」グッズを2026年3月25日(水)19時から販売開始いたします。

2026年3月25日(水)19時から「Oriens 3rd Anniversary」グッズの販売を開始！

VTuberグループ「にじさんじ」所属の佐伯イッテツ、赤城ウェン、宇佐美リト、緋八マナの4名による「Oriens」の活動3周年を記念した、「Oriens 3rd Anniversary」グッズが登場！

グッズラインナップは、ランダムコレクションカード、ランダムホログラム缶バッジ、ステッカーセット、ラメアクリルスタンド、つながるアクリルキーホルダー、B6アクリルパネル、アクリルパーツ、マルチケース、ダイカットビジュアルパネル、にじぱぺっと、アクリルケース、ライバーそれぞれのTOY BOXの全15種類。

「Oriens 3rd Anniversary」グッズは、にじさんじオフィシャルストア(https://shop.nijisanji.jp)にて2026年3月25日(水)19時から販売を開始いたします。

「Oriens 3rd Anniversary」グッズ紹介

■ランダムコレクションカード

・価格：350円(税込)

・種類：全9種ランダム（ノーマル5種＋レア4種）

・サイズ(約)：W54mm×H86mm

・素材：紙

※本商品はお1人様1会計につき、40点までのご購入とさせていただきます。

■ランダムホログラム缶バッジ

・価格：650円(税込)

・種類：全8種ランダム

・サイズ(約)：直径56mm

・素材：ブリキ、PET、紙

※本商品はお1人様1会計につき、40点までのご購入とさせていただきます。

■ステッカーセット

・価格：各1,300円(税込)

・種類：全4種(1種5枚入り)

・サイズ(約)：W50mm×H90mm以内

※デザインによってサイズが異なります

・素材：紙

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

■ラメアクリルスタンド

・価格：各1,800円(税込)

・種類：全4種

・サイズ(約)

本体：W57mm×H156mm以内

※ライバーによってサイズが異なります

台座：W47mm×H45mm以内

・素材：アクリル

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

■つながるアクリルキーホルダー

・価格：各1,300円(税込)

・種類：全4種

・サイズ(約)

本体チャーム：W42mm×H68mm以内

名前チャーム：W77mm×H24mm以内

※デザインによってサイズが異なります

・素材：アクリル、亜鉛合金、真鍮、鉄

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

■B6アクリルパネル

・価格：各2,000円(税込)

・種類：全5種

・サイズ(約)：W128mm×H182mm

・素材：アクリル、鉄

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

■アクリルパーツ

・価格：各1,500円(税込)

・種類：全4種

・サイズ(約)：W87mm×H122mm×厚さ2mm

・素材：アクリル

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

■マルチケース

・価格：各4,500円(税込)

・種類：全4種

・サイズ(約)：W210mm×H255mm （閉じた状態）

・素材：PU、PVC、ポリエステル

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

■ダイカットビジュアルパネル

・価格：各2,600円(税込)

・種類：全4種

・サイズ(約)：W152mm×H216mm以内

※ライバーによってサイズが異なります

・素材：アクリル、鉄

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

■にじぱぺっと

・価格：各1,700円(税込)

・種類：全4種

・サイズ(約)

本体：Ｗ80mm×Ｈ110mm

※ライバーによってサイズが異なります

梱包時：W130mm×H165mm

・素材：ポリエステル

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

■アクリルケース

・価格：各2,200円(税込)

・種類：全4種

・サイズ(約)：W97mm×H125mm×D55mm（組み立て時）

・素材：アクリル

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

■TOY BOX 佐伯イッテツ

・価格：4,500円(税込)

・種類：全1種

・サイズ(約)

チャーム付きケース：W94mm×H120mm

箱：W120mm×H120mm×D200mm

チェキ風カード：W54mm×H86mm

・素材：ポリスチレン、紙

※本商品はお1人様1会計につき、5点までのご購入とさせていただきます。

■TOY BOX 赤城ウェン

・価格：4,500円(税込)

・種類：全1種

・サイズ(約)

缶型貯金箱：W108mm×H185mm×D108mm

箱：W120mm×H120mm×D200mm

チェキ風カード：W54mm×H86mm

・素材：ブリキ、紙

※本商品はお1人様1会計につき、5点までのご購入とさせていただきます。

■TOY BOX 宇佐美リト

・価格：5,000円(税込)

・種類：全1種

・サイズ(約)

フロッキーマスコット：W65mm×H92mm×D54mm

箱：W120mm×H120mm×D200mm

チェキ風カード：W54mm×H86mm

・素材：PVC、紙

※本商品はお1人様1会計につき、5点までのご購入とさせていただきます。

■TOY BOX 緋八マナ

・価格：5,000円(税込)

・種類：全1種

・サイズ(約)

ぬいぐるみマスコット：W70mm×H145mm×D148mm

箱：W120mm×H120mm×D200mm

チェキ風カード：W54mm×H86mm

・素材：ポリエステル、紙

※本商品はお1人様1会計につき、5点までのご購入とさせていただきます。

にじストア特典

にじさんじオフィシャルストアにて「Oriens 3rd Anniversary」グッズを購入すると、お買い上げ3,000円(税込)ごとに「特典カード(全3種)」をランダムで1点プレゼントいたします。

【サイズ(約)】

W88mm×H63mm

【素材】

PET

※デザインはお選びいただけません。

※1会計 商品合計3,000円(税込)ごとに1枚プレゼントいたします。

※1会計でプレゼントされる特典の最大数は20点までとなります。

※特典の数には限りがございます。特典の在庫がある場合、付与条件を達成時にショッピングカート内に特典が付与されます。また、ご注文完了後はご注文履歴にて付与状況のご確認が可能です。商品のご購入時に特典の在庫が無くなっていた場合には、商品に特典は付与されませんのでご留意ください。

イラストレーター

等身ビジュアル：Re*non 様 (https://x.com/Nonon_813)

ミニキャラビジュアル：回る酸素 様 (https://x.com/_sannso_)

販売概要

・販売開始日時：2026年3月25日(水)19時～

・発送予定：2026年3月下旬以降

・販売サイト：にじさんじオフィシャルストア

・販売ページ：https://shop.nijisanji.jp/TAG_909

※それぞれの画像はイメージ図です。実際と異なる場合がございます。

※倉庫状況によって、発送が前後する場合がございます。

※複数商品をご注文の場合、すべての商品が揃い次第のお届けとなりますのでご注意ください。

※発送時期に関するお問い合わせに対してはお答えできません。

「出荷完了のお知らせ」メールが届くまでお待ちください。

※本商品は今後再販売を行う可能性がございます。

※各商品は今後の状況により価格を改定させていただく可能性がございます。

また、新たな情報に関しては下記の公式SNS等にて随時更新いたします。

・にじさんじ公式X：https://x.com/nijisanji_app

・Xハッシュタグ：#Oriens_3rd

【にじさんじプロジェクトについて】

「にじさんじプロジェクト」は多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber/バーチャルライバープロジェクトであり、各種イベントやグッズ・デジタルコンテンツの販売、楽曲制作などを通じて次世代のエンタメを加速させていくことを目的としています。現在、約150名の所属ライバーが個性を存分に活かし、YouTube等の動画配信プラットフォームにて活動しています。



＜リンク一覧(にじさんじプロジェクト)＞

公式サイト：https://www.nijisanji.jp

X：https://x.com/nijisanji_app

YouTube：https://www.youtube.com/c/nijisanji

Instagram：https://www.instagram.com/nijisanji_official

TikTok：https://www.tiktok.com/@nijisanji_official

bilibili：https://space.bilibili.com/410484677

にじさんじオフィシャルストア：https://shop.nijisanji.jp

にじさんじ FAN CLUB：https://www.nijisanji.jp/fanclubs

【ANYCOLOR株式会社について】

NEXT ENTERTAINMENT FACTORYー「魔法のような、新体験を。」ー



ANYCOLOR株式会社は、2017年5月2日に設立されたエンターテイメント系スタートアップです。私達は「エンタメ経済圏」が加速する新時代の切り込み役として、世界の人々の日常に魔法をかけていきます。



＜リンク一覧(ANYCOLOR株式会社)＞

コーポレートサイト：https://www.anycolor.co.jp

最新情報：https://www.anycolor.co.jp/news

採用情報：https://www.anycolor.co.jp/recruit

Webマガジン：https://magazine.anycolor.co.jp

X：https://x.com/ANYCOLOR_Inc

YouTube：https://www.youtube.com/c/anycolor_inc



■ 本件に関する個人・法人の方からのお問い合わせ先について

ANYCOLOR株式会社コーポレートサイト お問い合わせフォーム

https://www.anycolor.co.jp/contact



■ 本件に関する取材のお申し込み先について

ANYCOLOR株式会社 広報担当

Email：pr@anycolor.co.jp



■ 会社概要

会社名：ANYCOLOR株式会社

本社：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト11F

代表者：代表取締役CEO 田角 陸



