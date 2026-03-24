ニューヨーカー ウィメンズ「OFFICE LOOK SPRING/SUMMER 2026 season01」の特集コンテンツを公開。

株式会社ダイドーフォワード

衣料事業の主力ブランドNEWYORKERを中心とした衣料服飾品の企画、製造、販売、不動産の売買、仲介、賃貸管理を行っている株式会社ダイドーフォワード(本社：東京都千代田区/代表取締役：成瀬 功一郎)は、特集コンテンツ「OFFICE LOOK SPRING/SUMMER 2026 season01」を自社通販サイトで公開しました。

お仕事の第一印象は、ジャケットで整う。

新しい出会い、新しい環境。そんな季節にこそ頼りたいのが『ジャケット』

羽織るだけで装いを整え、きちんと感と洗練を同時に叶えてくれます。新年度の毎日に自信をくれる、大人のためのジャケットスタイルをご紹介します。

▽特集ページはこちらから

https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/features/special-women-newyorker-2026ss-officelook01?utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/features/special-women-newyorker-2026ss-officelook01?utm_source=newssite&utm_medium=pr)

Single Blazer

ALLネイビーでまとめることで、知的で品のある印象に。羽織るだけで装いが整うシングルブレザーは、通勤や会議などきちんと見せたい日に頼れる存在。新年度におすすめの、好印象ジャケットコーデです。

ブレザー(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51078351-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \39,600

ブラウス(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51618116-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \17,600

パンツ(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51318234-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \19,800

バッグ(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g23938901-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \35,200

スカーフ(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51928828-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \12,100

Gilet

軽やかに羽織るだけで装いが引き締まり、通勤や会議などきちんと感が求められるシーンにも活躍。シームレスに着回せるジレは、日常の装いを格上げしてくれる頼れる一着です。

ジレ(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51198121-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \27,500

カットソー(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51818523-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \9,240

パンツ(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51318234-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \19,800

スカーフ(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51928821-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \12,100

バッグ(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g23936993-2025?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \27,500

Double Blazer

グレーのダブルブレザーで、装いに知的なきちんと感をプラス。シンプルなアンサンブルとデニムに羽織るだけで、カジュアルを上品に引き上げるジャケットスタイルが完成。お仕事の日はもちろん、きれいめカジュアルにも取り入れやすい一着です。

ブレザー(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51088351-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \42,900

カーディガン(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51718531-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \18,700

プルオーバー(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51758531-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \16,500

パンツ(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51338210-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \20,900

スカーフ(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51928828-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \12,100

バッグ(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g23936993-2025?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \27,500

Washable Setup

ウール混ならではの上質感が魅力の、機能性セットアップ。きちんと見えを叶えながら手洗い可能で、防しわとストレッチ性を備えた快適な着心地です。上下で決まるセットアップならコーデに悩まず、忙しい朝もスマートに装いが整います。

ジャケット(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51138350-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \36,300

ニット(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51718522-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \18,700

スカート(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51218350-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \18,700

ネックレス(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51958811-2026/?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \6,600

バッグ(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g23938902-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \35,200

スカーフ(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51928823-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \12,100

シューズ(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51965828-2025?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \23,100

Light Jacket

さらりと羽織れる薄軽ジャケットで、見た目も着心地も軽やかに。防しわ・吸水速乾・接触冷感を備え、きちんと見せたい日も暑い季節も快適に過ごせます。きちんと感はそのままに、軽やかな着心地で毎日の着こなしに取り入れやすい一着です。

ジャケット(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51118131-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \36,300

カットソー(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51818750-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \17,600

パンツ(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51328132-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \19,800

バッグ(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g23936997-2025?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \25,300

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■会員プログラム『NY.CLUB』について

『NY.CLUB』は、公式オンラインストア「NYオンライン」、全国のニューヨーカー、ニューヨーカーアウトレット、アトラエルの店舗でご利用いただける会員プログラムです。

お買い物などで貯められるポイントをはじめ、様々な特典をご用意しております。



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■ ニューヨーカーについて

時代のエッセンスを取り入れながら、デザインに、クオリティに自信をもったトラディショナルスタイルの提案を行なっている「NEWYORKER」。織物、衣料品の製造・販売までを自社グループで行う企業、株式会社ダイドーリミテッドの歴史とノウハウがもの作りの姿勢に活きています。

1964年に設立し、「着心地」「品質」「美しい仕立て」にこだわりトラディショナルブランドとしてスタートしました。2024年1月に60周年を迎え、ブランドメッセージ（Timeless Wardrobe人生を共にする「一着」を。）を掲げ、お客様一人ひとりに寄り添ったおもてなしの心で、袖を通す人に愛着をもたらし、その思いを次の誰かに伝えたくなるような人生と深く関わる一着をお届けします。ニューヨーカータータン「ハウスタータン」をブランドシンボルに、これからも永く愛用できるトラディショナルスタイルを提案し続けます。

株式会社ダイドーフォワード

設立：2007年8月22日

代表者：代表取締役社長 成瀬 功一郎

資本金：1億円（株式会社ダイドーリミテッド100％出資）

事業内容：衣料服飾製品の企画、製造、販売および不動産管理、商業施設の運営 等

https://www.daidoh-forward.com/



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