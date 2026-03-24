中東情勢の緊迫による「原油高」を受け、ふるさと納税で「生活防衛」をする人が急増！3月のティッシュ・トイレットペーパー寄附が前年比約2.5倍に増加。

株式会社アイモバイル

株式会社アイモバイル（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：野口哲也、東証プライム市場）が運営するふるさと納税サイト「ふるなび」（ https://furunavi.jp/ ）より、 ふるさと納税のトレンドをご紹介します。

卒業や入学、新生活の準備など、春は何かと出費を気にされている方も多いのではないでしょうか。中でも今年は例年以上に、家計に直結する「日用品の値上げ」が大きな注目を集めています。

特に直近では、中東情勢の緊迫化による原油高や物流コストの上昇を受け、大手製紙各社が2026年4月から「家庭紙の10％以上の値上げ」を発表しました。こうした世界情勢を背景に、生活に欠かせないティッシュやトイレットペーパーへのコスト意識は、かつてないほど高まっています。

この動きは、ふるさと納税サイト「ふるなび」でも顕著に見られており、ふるさと納税の返礼品を活用して日用品コストを抑えようとする「生活防衛」が広がっています。

2026年3月の最新データでは、特にティッシュ・トイレットペーパーの寄附件数が前年同時期と比較して大幅に増加しています。

・ティッシュ：前年同期比 約2.4倍

・トイレットペーパー：前年同期比 約2.6倍

これまでは「贅沢品」や「地域の特産品」を楽しむイメージが強かったふるさと納税ですが、今年は「家計を賢くサポートする手段」として活用する方が増えるのではないでしょうか。

物価高騰が続く今、「ふるなび」からおすすめのティッシュ・トイレットペーパーの返礼品を一部ご紹介します。

「ふるなび」おすすめ返礼品

■栃木県小山市

クラリスボックスティッシュ60箱

https://furunavi.jp/product_detail.aspx?pid=451389

1箱200組に20組(10%)増量！ピュアパルプ100%の丈夫で柔らかな肌触りが特徴です。水がついた手で拭いてもボロボロになりにくく、日常使いに最適な一品です。

■静岡県富士市

プレミアムシンラ トイレットペーパー ダブル128ロール相当

https://furunavi.jp/product_detail.aspx?pid=305119

欧州生まれの新エンボス加工による高いデザイン性と、優れた吸水性を兼ね備えています。1ロールの長さが従来品より10m長い「40m巻」となっており、交換頻度を減らせる経済的な設計です。

■埼玉県草加市

スコッティフラワーパック3倍長持ち トイレットペーパー48ロール

https://furunavi.jp/product_detail.aspx?pid=1077846

1ロールで3倍分たっぷり使えるため、収納スペースの節約と取り替えの手間を大幅に軽減します。くつろぎの花の香り付きで、毎日のトイレタイムを快適にします。

■山梨県富士吉田市

オリジナル芯なしトイレットペーパー シングル48ロール

https://furunavi.jp/product_detail.aspx?pid=310474

最後まで無駄なく使える「芯なし」タイプで、ゴミ捨ての手間をカット。製造メーカーと共同開発したオリジナル商品で、コストパフォーマンスと環境への配慮を両立した備蓄にも最適な一品です。

■その他の日用品カテゴリー返礼品一覧

暮らしを支える消耗品を豊富に取り揃えています

https://furunavi.jp/Product/Search?subcategoryid=189,190,58,59

【会社概要】

社名 ： 株式会社アイモバイル

所在地 ： 東京都渋谷区渋谷三丁目26番20号 関電不動産渋谷ビル8階

代表者 ： 代表取締役社長 野口 哲也

設立 ： 2007年8月17日

URL ： https://www.i-mobile.co.jp/

【事業概要】

アイモバイルは、「“ひとの未来”に貢献する事業を創造し続ける」をビジョンに掲げ、ふるさと納税を中心としたコンシューマ事業と、テクノロジーを活用したインターネット広告事業を展開するマーケティングカンパニーです。

ふるさと納税サイト「ふるなび」では、寄附を通じて全国の地域活性化を支援しています。

寄附金をポイントとして受け取り、ホテルや飲食店などで利用できるポイント型返礼品「ふるなびトラベル」をはじめ、ユーザーの多様なニーズに応える各種サービスを提供しています。

【ふるなびサービス一覧】

・ふるさと納税コンシェルジュサービス「ふるなびプレミアム」

https://furunavi.jp/premium/

・あとからゆっくり選べるポイント制「ふるなびカタログ」※ポイント有効期限なし

https://furunavi.jp/catalog

・旅行予約サイト「ふるなびトラベル」※掲載10,000施設以上

https://tp.furunavi.jp/

・クラウドファンディング型ふるさと納税「ふるなびクラウドファンディング」

https://fcf.furunavi.jp/

【本リリースに関するお問合せ】

株式会社アイモバイル 事業企画本部 自治体サービス事業部

Mail：support@furunavi.jp

※メディア関係者様は以下の専用フォームよりご連絡ください。

https://furunavi.jp/Faq/Contact/Media