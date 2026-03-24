『囲碁将棋チャンネル ALSOK杯第75期 王将戦七番勝負 藤井聡太王将 vs 永瀬拓矢九段』最終第7局をU-NEXTにてライブ配信

株式会社 U-NEXT(C)囲碁・将棋チャンネル

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、2026年3月25日（水）・26日（木）に開催される『囲碁将棋チャンネル ALSOK杯第75期 王将戦七番勝負 藤井聡太王将 vs 永瀬拓矢九段』第7局をライブ配信いたします。

本シリーズは第6局終了時点で3勝3敗のタイとなっており、最終第7局にもつれ込んでいます。藤井王将にとって2日制タイトル戦では初のフルセットとなります。

ここまでの対局は、第1局を永瀬九段が137手で制して先勝し、第2局は藤井王将が111手で勝利してタイに戻しました。その後、第3局を永瀬九段が91手で制すると、第4局も132手で勝利し、王将位獲得まであと1勝に迫ります。しかし、第5局では藤井王将が88手で勝利してカド番をしのぐと、第6局も103手で連勝して、ついに3勝3敗のタイへと持ち込みました。

両者にとって大一番の最終第7局は、大阪府高槻市の関西将棋会館にて3月25日・26日に行われます。U-NEXTでは本シリーズを全局ライブ配信しており、第7局もリアルタイム配信および見逃し配信でお楽しみいただけます。

『ALSOK杯 第75期 王将戦七番勝負』 第7局 配信概要

https://t.unext.jp/r/oushousen

【配信日時】2026年3月25日（水）・26日（木）08:40～ライブ終了まで

【見逃し配信】見逃し配信準備完了次第～4月9日 23:59

【視聴方法】ライブ配信のチケットを購入することで視聴可能

【価格】500円（税込）

※月額会員に付与される1,200ポイント、及び無料トライアルで付与されるポイントも利用可能

【チケット販売期間】4月7日23:59まで

【会場】大阪府高槻市「関西将棋会館」

U-NEXTとは

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