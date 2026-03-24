『名探偵コナンプラザ』開催決定！

株式会社パルコ

福岡PARCO（福岡県福岡市中央区天神）は、週刊少年サンデーにて連載中の「青山剛昌」先生による漫画原作TVアニメ「名探偵コナン」のグッズショップ「名探偵コナンプラザ」を本館5F PARCO FACTORYにて期間限定開催いたします！ 4月10日(金)公開の劇場版29弾『名探偵コナン ハイウェイの堕天使(だてんし)』のビジュアルを使用した新商品が続々と登場いたします。さらに、会場では謎解きの体験型イベントや、グッズご購入者限定ノベルティもご用意。

劇場版最新作を楽しんだ後は「名探偵コナンプラザ」にて、限定グッズのお買い物をお楽しみください。

■開催概要

●タイトル : 名探偵コナンプラザ

●会期 ： 2026年4月24日(金)～5月13日(水) 10:00～20:30 ※最終日は18:00閉場

●会場 ： 福岡PARCO 本館 5F PARCO FACTORY

●入場料： 無料

※混雑時は入場制限、整理券配布等を行う場合がございます。下記イベントページをご参照ください。

●イベントページ：https://art.parco.jp/parcofactory/detail/?id=1893

●福岡PARCO公式HP ：https://fukuoka.parco.jp/

※営業日時は変更となる場合がございます。詳しくはHPをご確認ください。

※企画内容は予告なく変更になる可能性がございます。

■名探偵コナンプラザ限定商品

4月10日(金)公開の劇場版29弾『名探偵コナン ハイウェイの堕天使(だてんし)』のキービジュアルのグッズや、イベント限定商品が多数登場。

風の女神・萩原千速クッキー (プレーン味)1,620円26メインビジュアルダイカットステッカー 各種440円キーライト各種 2,200円Icon Line キーチャーム各種 1,870円

アンティークキャンディ缶各種 1,100円

※掲載している商品は一部です。

※画像はイメージです。

※企画内容・商品の仕様・価格などは予告なく変更になる場合がございます。

※価格はすべて税込価格です。

※商品に購入制限を設けさせていただく場合がございます。

※商品の数には限りがございますので、売切れの際はご容赦ください。

■劇場版29弾商品

場面写ポストカードセット 990円ティザーポスターミニタオル 968円ティザーポスタートートバッグ 2,860円

※掲載している商品は一部です。※画像はイメージです。

※企画内容・商品の仕様・価格などは予告なく変更になる場合がございます。

※価格はすべて税込価格です。

※商品に購入制限を設けさせていただく場合がございます。

※商品の数には限りがございますので、売切れの際はご容赦ください。

■ご購入特典

1会計 5,500円（税込）円以上ご購入で、「オリジナルトートバッグ」をプレゼント！

※イラストはイメージです。変更になる場合がございます。

※特典は無くなり次第終了となります。

※オリジナルトートバッグは3種のうち1枚お選びいただけます。

■謎解きイベント「謎にチャレンジ!!」

賞品：オリジナル缶バッジ

参加料：1コース1回 440円(税込)

所要時間：5分～20分(目安)

参加にあたっての詳細はイベントページをご確認ください。

※缶バッジはランダムでのお渡しとなります。

※賞品はなくなり次第終了となります。