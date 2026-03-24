『名探偵コナンプラザ』開催決定！
福岡PARCO（福岡県福岡市中央区天神）は、週刊少年サンデーにて連載中の「青山剛昌」先生による漫画原作TVアニメ「名探偵コナン」のグッズショップ「名探偵コナンプラザ」を本館5F PARCO FACTORYにて期間限定開催いたします！ 4月10日(金)公開の劇場版29弾『名探偵コナン ハイウェイの堕天使(だてんし)』のビジュアルを使用した新商品が続々と登場いたします。さらに、会場では謎解きの体験型イベントや、グッズご購入者限定ノベルティもご用意。
劇場版最新作を楽しんだ後は「名探偵コナンプラザ」にて、限定グッズのお買い物をお楽しみください。
■開催概要
●タイトル : 名探偵コナンプラザ
●会期 ： 2026年4月24日(金)～5月13日(水) 10:00～20:30 ※最終日は18:00閉場
●会場 ： 福岡PARCO 本館 5F PARCO FACTORY
●入場料： 無料
※混雑時は入場制限、整理券配布等を行う場合がございます。下記イベントページをご参照ください。
●イベントページ：https://art.parco.jp/parcofactory/detail/?id=1893
●福岡PARCO公式HP ：https://fukuoka.parco.jp/
※営業日時は変更となる場合がございます。詳しくはHPをご確認ください。
※企画内容は予告なく変更になる可能性がございます。
■名探偵コナンプラザ限定商品
4月10日(金)公開の劇場版29弾『名探偵コナン ハイウェイの堕天使(だてんし)』のキービジュアルのグッズや、イベント限定商品が多数登場。
風の女神・萩原千速クッキー (プレーン味)1,620円
26メインビジュアルダイカットステッカー 各種440円
キーライト各種 2,200円
Icon Line キーチャーム各種 1,870円
アンティークキャンディ缶各種 1,100円
※掲載している商品は一部です。
※画像はイメージです。
※企画内容・商品の仕様・価格などは予告なく変更になる場合がございます。
※価格はすべて税込価格です。
※商品に購入制限を設けさせていただく場合がございます。
※商品の数には限りがございますので、売切れの際はご容赦ください。
■劇場版29弾商品
場面写ポストカードセット 990円
ティザーポスターミニタオル 968円
ティザーポスタートートバッグ 2,860円
※掲載している商品は一部です。※画像はイメージです。
※企画内容・商品の仕様・価格などは予告なく変更になる場合がございます。
※価格はすべて税込価格です。
※商品に購入制限を設けさせていただく場合がございます。
※商品の数には限りがございますので、売切れの際はご容赦ください。
■ご購入特典
1会計 5,500円（税込）円以上ご購入で、「オリジナルトートバッグ」をプレゼント！
※イラストはイメージです。変更になる場合がございます。
※特典は無くなり次第終了となります。
※オリジナルトートバッグは3種のうち1枚お選びいただけます。
■謎解きイベント「謎にチャレンジ!!」
賞品：オリジナル缶バッジ
参加料：1コース1回 440円(税込)
所要時間：5分～20分(目安)
参加にあたっての詳細はイベントページをご確認ください。
※缶バッジはランダムでのお渡しとなります。
※賞品はなくなり次第終了となります。