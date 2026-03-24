第127回 ドラマアカデミー賞 投票受付スタート！（2026年1月～3月クール）

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）が発行する『月刊ザテレビジョン』、及び『WEBザテレビジョン』の合同企画「第127回 ドラマアカデミー賞」の投票受付を2026年3月24日(火) より開始いたします。

◆ドラマアカデミー賞とは？

＜ザテレビジョンがおくるテレビドラマの人気投票企画！＞

ドラマアカデミー賞は1994年からスタートした賞で、月刊ザテレビジョン、WEBザテレビジョン合同企画として、国内の地上波連続ドラマを読者、審査員、テレビ記者の投票によって部門別にNo.1を決定する特集です。最優秀作品賞、主演男優賞、主演女優賞、助演男優賞、助演女優賞、ドラマソング賞、監督賞、脚本賞、みんなで作る「〇〇賞」の各賞からなり、さまざまな観点からドラマを表彰します。

視聴者のみなさんの1票が受賞結果に反映されます！

視聴者の投票でドラマのNo.1を決めるドラマアカデミー賞。あのドラマは見ていて楽しかった、大好きな俳優さんがいる、ドラマの主題歌をつい口ずさんじゃうなど理由は何でもOK。 また、投票いただいた方の中から抽選でQUOカード（500円分）他をプレゼントいたします。

※プレゼントの詳細はこちら(https://thetv.jp/news/detail/1334868/)をご確認ください。

【投票はこちらから】

「ザテレビジョンドラマアカデミー賞」特設サイト

https://bit.ly/drama-academy_127th

※WEBサイトの投票受付は2026年4月7日(火)夜11:59まで。

※記載いただいたメッセージや投票理由は、月刊ザテレビジョンやWEBザテレビジョンの特設サイト、記事などで使用させていただく場合がございます。採用の際はペンネーム（無記入の場合はお名前のイニシャル）にて掲載いたします。

※3月24日（火）発売の月刊ザテレビジョン2026年5月号からでも投票可能です。誌面に掲載された応募券をはがきに貼っての投票となります。詳細は誌面にてご確認ください。