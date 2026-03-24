YOASOBIのサウンドを支え累計6億回再生を記録した次世代のギターヒーローASH、4月25日に下北沢ADRIFTにて単独公演開催！

株式会社ZICCA

2026年4月25日（土）、下北沢ADRIFTにて、ギタリスト／アーティスト／コンポーザーASH（アッシュ）によるワンマンライブ『ASH Live 2026』を開催いたします。現在、ソロアーティストとしてのみならず、数々のトップアーティストのサポートでも圧倒的な支持を誇るASH。彼の象徴である“エモーショナルでシネマティックなギターサウンド”を至近距離で体感できる、一夜限りのプレミアムな単独ライブです。

■ 世界が注目するギタリスト「ASH」

アメリカン・ブルースとハードロックを礎に、現代的な日本のポップス感性を融合させた“エモーショナルでシネマティックなギターサウンド”を特徴とするアーティストです。

17歳でキャリアをスタートし、バンド加入後は全国ツアーやTVCM、レコーディング、MV出演など幅広いフィールドで活動。その後、単身LAへ渡り、ローカルライブやセッション、教会での演奏を重ねることで、国際的な視点と独自の音楽観を深めました。

帰国後、2018年にソロアーティストとして本格始動。2020年には「12ヶ月連続リリース」を達成し、シングル「OMG」でiTunesチャート1位、アルバム『2020』で総合6位を記録。さらに2026年には最新シングル「BEYOND」がiTunesインストゥルメンタルチャート1位を記録するなど、常に進化を続けています。ギタリストとしては、YOASOBI、AI、EXILE THE SECONDなど、日本を代表するアーティストをサポート。特にYOASOBIのギタリストとしては6年間にわたりライブ・レコーディング・MVへ深く携わり、彼が演奏で関わった作品の累計再生回数は6億回を突破しています。

2025年には、世界最高峰のギターブランド・ギブソン社より「Gibson Marquee Artist」に任命。これは日本人として初、世界でもわずか3人目となる極めて希少な契約であり、ASHのトーンと存在感が国際的なスタンダードとして評価されていることを示しています。

■ イベント概要

日時：2026年4月25日（土）

開場：16:00 / 開演 17:00

会場：ADRIFT（https://adrift-shimokita.com）

住所：東京都世田谷区北沢3-9-23

主催・企画制作：ZICCA / 協力：オン・ザ・ライン

本イベント特設サイト：https://www.ashlive2026.com/

■ チケット情報

チケット料金：全席指定5,500円（税込）※ドリンク代別、未就学児入場不可

【HP先行（先着）】

受付期間：2026年3月24日（火）12:00～4月1日（水）23:59まで

受付URL：https://l-tike.com/ash/

※本受付は先着となります。

【一般発売日】

2026年4月4日（土）10:00より開始

受付URL：https://l-tike.com/ash/

ASH プロフィール

ASH（旧名 AssH） は、日本のギタリスト／アーティスト／コンポーザー。

アメリカン・ブルースとハードロックを礎にしつつ、現代的な日本のポップスの感性を融合させた、“エモーショナルでシネマティックなギターサウンド”を特徴とする。東京で育ち、現在は海のそばで暮らす ASH の音楽には、都会の緊張感と海辺の静けさが同居している。繊細なメロディラインから、力強く抜けるソロまで、流れる感情をそのまま音に乗せるような表現が高く評価されている。17歳でギターを始め、バンド加入後は全国ツアー、TVCM、レコーディング、MV出演など幅広いフィールドで活動。その後LAに滞在し、ローカルライブやセッション、チャーチでの演奏を重ね、国際的な視点と音楽観を深めた。2018年にソロアーティストとして活動を本格始動。2020年には12ヶ月連続リリースを達成。Single 「OMG」 が iTunesチャート1位、MVも1位を獲得。アルバム「2020」は iTunes総合6位を記録した。ギタリストとしては日本の主要アーティストをサポートし、特にYOASOBI のギタリストとして6年間、ライブ・レコーディング・MVなど幅広く参加。その演奏が関わった作品は、累計6億回再生超えに達している。2025年には Gibson Marquee Artistに就任。日本人初、世界でも3人目となる希少な契約であり、彼のトーンと存在感が国際的に評価されていることを示している。テクニックだけでなく、感情と空気感を重視したその音楽は、日本から世界へ向けて“新しいギタリスト像”を提示し続けている。

本イベント特設サイト：https://www.ashlive2026.com/

YouTube：https://www.youtube.com/@ashofficialjp

Instagram：https://www.instagram.com/ash_officialjp/

X：https://x.com/ASH_officialjp

Tiktok：https://www.tiktok.com/@ash_officialjp

Official FC BITFAN：https://assh-official.bitfan.id/

【KV・アーティスト写真 素材】

https://www.dropbox.com/scl/fo/okqecn1gcvm7hcdgrnsds/ADdnkHeJWHkEMhqI6sBD8T8?rlkey=04l7xpdnm74g5ab5i4aohexmx&st=ag658qnt&dl=0(https://www.dropbox.com/scl/fo/okqecn1gcvm7hcdgrnsds/ADdnkHeJWHkEMhqI6sBD8T8?rlkey=04l7xpdnm74g5ab5i4aohexmx&st=ag658qnt&dl=0)

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社ZICCA

E-Mail：info@zicca.co.jp