職員採用選考に「人生グラフ」を導入

日野市役所

日野市は、令和8年度実施の職員採用試験から、応募者が自身の経験を振り返り言語化する「人生グラフ」をエントリーシートに組み込み、選考の一環として活用します。応募書類だけでは把握しにくい価値観や経験、意思決定の背景を丁寧に受け止め、人物理解の精度向上と採用活動の改善につなげます。

少子化や人材不足を背景に、公務員受験者の減少や採用辞退の増加が課題となる中、価値観の多様化も進み、公務職場においても民間企業や他自治体への転職が一般的な選択肢となりつつあります。市では、採用後のミスマッチを抑え、地域や業務への関心が高い人材を確保するため、筆記試験や面接だけでなく、応募者の価値観・経験・意思決定の背景を把握できる仕組みが必要だと考えてきました。

こうした背景を踏まえ、応募書類に「人生グラフ」を追加し、書類選考の一環および面接の参考資料として活用します。生成AIの普及などにより募集書類の内容が均質化しやすい状況も踏まえ、受験生自身の言葉で経験の意味付けや悩み、乗り越え方を表現してもらうことで、より丁寧な人物理解につなげます。あわせて、大学3年生から受験可能な仕組みを設け、2027年初頭には技術職を対象とした早期選考も予定しています。

- 開始時期令和8年度実施採用試験から適用- 主な変更点応募書類に「人生グラフ」を追加し、書類選考の一環および面接の参考資料として活用します。あわせて、エントリーシートは簡略化します。- 提出物エントリーシート、エントリー動画、人生グラフ（以上3点の提出で申し込み完了）。人生グラフの様式は市HPに掲載します。- 対象全試験を対象とする予定です。現時点で確定しているのは、令和8年度実施の日野市職員採用試験（新卒・第二新卒向け）です。- 申込方法・期間市HPから申し込み。新卒・第二新卒向け試験の申込期間は令和8年4月6日（月）～5月10日（日）。以降の実施有無は同HPで案内。採用申し込み :https://www.city.hino.lg.jp/shisei/saiyou/shokuin/index.html