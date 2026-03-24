TVアニメ『リコリス・リコイル』のPOP UP STOREがハンズにて開催決定！！春らしい描き下ろしイラストの新商品もご用意しております。

株式会社マズル

株式会社マズル（本社：東京都千代田区 代表取締役：近内 裕基）は、3月26日(木)よりTVアニメ『リコリス・リコイル』POP UP STORE in ハンズを開催いたします。

■イベント概要

TVアニメ『リコリス・リコイル』POP UP STOREはハンズ5店舗にて開催いたします。

春らしい描き下ろしイラストを使用した新商品を先行販売いたします。

■開催詳細

3月26日(木)～4月14日(火) ハンズ新宿・心斎橋・名古屋

5月6日(木)～5月26日(火) ハンズ渋谷・横浜・博多

■商品ラインナップ

・アクリルフィギュア

全2種

各1,760円(税込)

※お一人さま1会計につき各3点まで

・アクリルキーホルダー

全2種

各880円(税込)

※お一人さま1会計につき各3点まで

・ アクリルボード

全1種

2,200円(税込)

※お一人さま1会計につき3点まで

・メタル缶バッジ

全2種

各550円(税込)

※お一人さま1会計につき各3点まで

・Big缶バッジ

全3種

各770円(税込)

※お一人さま1会計につき各3点まで

・タペストリー

全3種

各3,300円(税込)

※お一人さま1会計につき各3点まで

・マグカップ

全1種

各2,200円(税込)

※お一人さま1会計につき3点まで

・トートバッグ

全1種

3,300円(税込)

※お一人さま1会計につき3点まで

・Tシャツ

全2種

各4,950円(税込)

※お一人さま1会計につき各3点まで

・クリアファイル

全2種

各495円(税込)

※お一人さま1会計につき各3点まで

・アクリルラメアートCollection

全3種

各2,200円(税込)

※お一人さま1会計につき各3点まで

・アクリルポップ

全2種

各1,320円(税込)

※お一人さま1会計につき各3点まで

※数に限りがございますため、売り切れとなる場合がございます。あらかじめご了承ください

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます

※お一人さま1会計あたりの購入制限がございます

※購入制限は予告なく解除となる場合がございます

※スタッフの指示に従っていただけない場合、販売をお断りすることがございます

※当日の状況によりご案内が変更となる場合がございます

※不良品以外の返品・交換はお受けできかねますので、あらかじめご了承ください

※店舗の営業状況および展開につきましては、情勢により変更となる場合がございます

【商品購入特典】

1会計、税込2,500円お買い上げごとに「特製カード」(全3種)をランダムで1枚プレゼントいたします。

サイズ：W65mm×H85mm

【マズルオンラインショップ】

注文受付期間：2026年4月1日(水)12:00～2026年4月19日(日)23:59

お届け予定：2026年6月中旬

※在庫限りの商品がございますので、あらかじめご了承ください

※商品のお届け予定は状況により前後する場合がございます

イベント特設ページ：https://www.muzzle.co.jp/lycoris-recoil/hands202603/

マズル公式X：https://x.com/muzzle_incdot

マズルオンラインショップ：https://shop.muzzle.co.jp

(C)Spider Lily／アニプレックス・ABCアニメーション・BS11