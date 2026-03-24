恋愛につながる出会いが見つからない理由は「出会いの場に足を運ばない」が最多｜男女400人調査（ハッピーメール調べ）

株式会社アイベック

株式会社アイベック（本社：福岡県福岡市）が運営する、累計会員数3,500万（※1）の出会い・恋愛マッチングアプリ・サービス「ハッピーメール（ハッピー）」（https://happymail.co.jp/ ）は、出会いを探している成人男女200人、恋人がいる成人男女200人（計400人）を対象に、「恋愛と出会い」に関するアンケート調査を実施しました。

※1：2024年6月時点

本調査では、

● 日常的に自然な出会いがあると感じているか

● 恋愛につながる出会いが見つからない理由

● 恋人がいる人が、過去に出会いのなさに悩んだ経験の有無

● 恋愛に発展しやすさは出会い方で変わると感じるか

● 現在の恋人と出会ったきっかけ

について、複数の選択式アンケートを実施し、回答結果を集計しています。

本リリースでは、成人男女400人を対象に実施したアンケート調査をもとに、恋愛と出会いの実態を、回答人数とともに公開します。

調査結果の詳細データおよび図表素材は、報道・記事制作時の引用素材として、下記ページにて公開しています。

▼調査結果特設ページ

https://happymail.co.jp/happylife/questionnaire/love-encounters/

1.日常的に自然な出会いがある人は約3割にとどまる（出会いを探している人：200人）

出会いを探している成人男女200人に「日常的に自然な出会いはありますか？」と尋ねたところ、「はい」59人（29.50％）に対し、「いいえ」141人（70.50％）となりました。

【内訳（人数／割合）】

● 男性

〇 はい：34人（34.00％）／いいえ：66人（66.00％）

● 女性

〇 はい：25人（25.00％）／いいえ：75人（75.00％）

男女合計では200人中59人が「はい」と回答しており、日常生活の中で「自然な出会いがある」と感じている人は約3割にとどまる結果となりました。

2.恋愛につながる出会いが見つからない理由は「出会いの場に足を運ばない」が最多（複数回答／出会いを探している人：200人）

出会いを探し続けている成人男女200人に「恋愛につながる出会いが見つからない理由」を尋ねたところ、最多は「そもそも出会いの場に足を運ばないから」94人（47.00％）でした。

【回答結果（人数／割合）】

● そもそも出会いの場に足を運ばないから：94人（47.00％）

● 自分に自信がなくアプローチできないから：85人（42.50％）

● 学業や仕事が忙しくて時間がないから：51人（25.50％）

● 恋愛につながりやすい出会いの場を知らないから：49人（24.50％）

● 相手との距離の縮め方がわからないから：42人（21.00％）

【男女別（人数／割合）】

● 男性

〇 出会いの場に足を運ばない：42人（42.00％）

〇 自分に自信がなくアプローチできない：44人（44.00％）

〇 学業や仕事が忙しくて時間がない：26人（26.00％）

〇 恋愛につながりやすい出会いの場を知らない：27人（27.00％）

〇 相手との距離の縮め方がわからない：21人（21.00％）

● 女性

〇 出会いの場に足を運ばない：52人（52.00％）

〇 自分に自信がなくアプローチできない：41人（41.00％）

〇 学業や仕事が忙しくて時間がない：25人（25.00％）

〇 恋愛につながりやすい出会いの場を知らない：22人（22.00％）

〇 相手との距離の縮め方がわからない：21人（21.00％）

全体では「出会いの場に足を運ばない」が最多となり、男女別では男性は「自分に自信がなくアプローチできない」、女性は「出会いの場に足を運ばない」が最多となりました。

3.恋人がいる人の約9割が、過去に「恋愛につながる出会いがない」と悩んだ経験あり（恋人がいる人：200人）

恋人がいる成人男女200人に「過去に出会いのなさを感じて悩んだ時期はありましたか？」と尋ねたところ、「はい」175人（87.50％）に対し、「いいえ」25人（12.50％）となりました。

【内訳（人数／割合）】

● 男性

〇 はい：88人（88.00％）／いいえ：12人（12.00％）

● 女性

〇 はい：87人（87.00％）／いいえ：13人（13.00％）

男女合計では200人中175人が「はい」と回答しており、恋人がいる人の約9割が、過去に出会いのなさに悩んだ経験があることが分かりました。

4.恋人がいる男女の8割以上が「恋愛に発展しやすいかは出会い方で変わる」と回答（恋人がいる人：200人）

恋人がいる成人男女200人に「恋愛に発展しやすさは、出会い方によって変わると思いますか？」と尋ねたところ、「思う」177人（88.50％）に対し、「思わない」23人（11.50％）となりました。

【内訳（人数／割合）】

● 男性

〇 思う：95人（95.00％）／思わない：5人（5.00％）

● 女性

〇 思う：82人（82.00％）／思わない：18人（18.00％）

男女合計では200人中177人が「思う」と回答しており、多数派が「出会い方が恋愛のしやすさに影響する」と感じている結果となりました。

5.現在の恋人との出会い方、最多は「学校・職場や取引先」（複数回答／恋人がいる人：200人）

恋人がいる成人男女200人に「現在の恋人との出会い方」を尋ねたところ、最多は「学校・職場や取引先」63人（31.50％）でした。

【回答結果（人数／割合）】

● 学校・職場や取引先：63人（31.50％）

● 友人や知人の紹介：55人（27.50％）

● マッチングアプリ：41人（20.50％）

● 習い事・趣味のつながり：14人（7.00％）

● 合コン：13人（6.50％）

【男女別（人数／割合）】

● 男性

〇 学校・職場や取引先：33人（33.00％）

〇 友人や知人の紹介：26人（26.00％）

〇 マッチングアプリ：21人（21.00％）

〇 習い事・趣味のつながり：5人（5.00％）

〇 合コン：8人（8.00％）

● 女性

〇 学校・職場や取引先：30人（30.00％）

〇 友人や知人の紹介：29人（29.00％）

〇 マッチングアプリ：20人（20.00％）

〇 習い事・趣味のつながり：9人（9.00％）

〇 合コン：5人（5.00％）

最多は男女ともに「学校・職場や取引先」となり、次いで「友人や知人の紹介」「マッチングアプリ」が続く結果となりました。

調査結果まとめ

本調査では、恋愛と出会いに関して、以下の点が明らかになりました。

● 日常的に自然な出会いがあると感じている人は約3割（29.50％）にとどまった

● 恋愛につながる出会いが見つからない理由は「出会いの場に足を運ばない」が

最多（47.00％）となった

● 恋人がいる人の約9割（87.50％）が、過去に「恋愛につながる出会いがない」と

悩んだ経験があると回答した

● 恋人がいる男女の8割以上（88.50％）が「恋愛のしやすさは出会い方で変わる」と

回答した

● 現在の恋人との出会い方は「学校・職場や取引先」が最多（31.50％）で、

「友人や知人の紹介」「マッチングアプリ」が続いた

本調査結果の詳細データおよび図表素材は、以下の特設ページにて公開しています。

報道・記事制作時の引用素材としてもご利用いただけます。

▼調査結果特設ページ

https://happymail.co.jp/happylife/questionnaire/love-encounters/

【調査概要】

調査方法：インターネットアンケート

調査対象：出会いを探している成人男女200人・恋人がいる成人男女200人

アンケート母数：男性200名・女性200名（合計400名）

実施日：2026年1月21日

調査実施主体：ハッピーメール（ハッピー）（https://happymail.co.jp/）

調査会社：株式会社アイベック

関連ページ：https://happymail.co.jp/happylife/questionnaire/love-encounters/

ハッピーメール（ハッピー）とは

ハッピーメール（ハッピー）は出会い・恋愛マッチングアプリ/マッチングサイトとして、出会いを提供しています。

25年以上の運営により培ってきた実績を基に、PC、スマートフォン、アプリと時代の変化に合わせてサービスを提供。

2018年には、男女のマッチングからの出会いをテーマにした恋愛映画を作りたいと相談があり、マッチング業界としては初めて映画制作に携わる。

2019年には、"野呂佳代"さんをアンバサダーとして起用し、実際にハッピーメールを利用しているユーザーの体験談を基に、アプリやネットを使ったリアルな出会いからの「恋愛・結婚」の認知を広げるため、Webドラマ「ハッピーメール～Love Story～」を製作。

2024年には累計会員数3500万を突破。（2024年6月時点）

【ブランドアンバサダー起用実績】

2019年 野呂佳代さん

2020年 野呂佳代さん

2021年 野呂佳代さん

2022年 ほのか さん

2023年 ほのか さん

2024年 ゆきぽよ さん

公式サイト：https://happymail.co.jp

総合ページ：https://happymail.jp

対応端末：スマートフォン,PC

対応言語：日本語

サービス地域：日本

サービス開始日：2000年8月

価格：ダウンロード無料

開発・運営：株式会社アイベック

App Store：https://itunes.apple.com/jp/app//id521055533?mt=8

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.i_bec.suteki_happy&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.i_bec.suteki_happy&hl=ja)

マッチングアプリで出会うすべての男女を応援します！ハッピーメールがスポンサーのYouTubeチャンネル『コイラボ』:https://www.youtube.com/@koilabo.happymail

ハッピーメール公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCjKoGOmdSsroocH3cSiQt1Q

恋活・婚活トレンド情報サイト ハッピーライフ：https://happymail.co.jp/happylife/