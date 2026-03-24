Ｇ．Ｗの旅を格上げ！豪華映え弁、約３０種類勢ぞろい！　“車中映え”豪華弁当７選

株式会社大丸松坂屋百貨店

まもなくゴールデンウイーク。東京駅直結の大丸東京店には、年間１,０００種類以上のお弁当を取り揃え、１日１万食以上を販売する６０ｍの「お弁当ストリート」があり、東京駅からのお出かけ前に車中で楽しむお弁当を購入される方が非常に多く見受けられます。物価高騰が続くなかでも、旅のはじまりや終わりなど、特別なタイミングはちょっと贅沢を味わいたいもの。車中で広げて思わず自慢したくなるような、見た目も味わいも満足度の高い、豪華弁当が勢ぞろいいたします。

〈創作鮨処タキモト〉車中映えプレミアムミルフィーユ ２,９８０円

※各日予定数３０

うに、かに、いくらをふんだんに盛り付け、さらにかに棒肉と炙りぶりを添えた特別仕立ての豪勢なミルフィーユ寿司。

〈つきじ鈴富 すし富〉さつき ２,３００円

天然本鮪のすき身・中トロ・赤身の３種巻と、ふっくら穴子巻をセットにしました。手軽にプチ贅沢を味わえる一品です。

彩り豊かな海鮮寿司！

〈中島水産〉華てまり鮨 １,４８０円

※各日予定数１０

かわいらしくて食べやすい手毬とお魚たっぷりの海鮮バラチラシを１折に。

〈日本橋日山〉日山の肉寿司トリオ １,８００円

特製焼肉だれで肉寿司を、割り下で柔らかく煮込んだお肉いなり、人気のローストビーフをお寿司に。３種類を楽しめる日山の豪華肉寿司。

旨味きわだつ、贅沢肉！

〈ポール・ボキューズ デリ〉ＤＥＬＩカルテット １,６２０円

※各日予定数８

チキン・パスタ・キッシュ・海老マヨネーズ４種類を詰め合わせたＤＥＬＩプレート。

車中がビストロに！

〈西洋銀座〉牛ステーキ＆ビーフシチュー弁当 ２,３７６円

「黒毛和牛のビーフシチュー」「牛フィレ肉ステーキ」「蟹ピラフ オマール海老ソース」など人気商品を詰め合わせた期間限定商品。

〈イーション〉９種彩るバラエティーセット １,３８０円

ローストビーフ、スモークサーモントラウト、生ハム、えびなど、９種類のごちそうを盛り込んだ、彩り豊かな豪華盛り合わせ。

※価格は全て税込です。