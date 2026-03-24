【GUGA認定講座】ZOOMでも動画でも受講OK！合格サポート付き『生成AI経営マスターアカデミー』が「生成AIパスポート試験対策講座」を3月25日開講、開校記念30%OFF

株式会社Ａ＆Ｓ新講座の開校を記念し、今だけ限定で30%OFFとなる特別価格でご提供

Nintendo Switch向けゲーム制作やIT教育事業を展開し、一般社団法人生成AI活用普及協会（GUGA）の認定機関である株式会社A&S（本社：東京都渋谷区、代表取締役：長澤大輔）が運営する、時事通信出版局公認『生成AI経営マスターアカデミー』は、2026年3月25日（水）より新たに「生成AIパスポート試験対策講座」の提供を開始いたします。

本講座はZOOM配信と収録動画の両方で受講可能。開講途中からのお申し込みでも、すべての回を動画で学べます。開校を記念して、通常価格より30%OFFでご受講いただける特別キャンペーンも実施いたします。

▼講座LP： https://www.artandstrategy.co.jp/pro/generative-ai-passport-course/

【背景と目的】

急速なビジネス環境の変化に伴い、生成AIの知識と活用スキルはすべてのビジネスパーソンにとって必須の教養となりつつあります。その指標として注目を集めるのが、「生成A Iパスポート」です。生成AIに関する基礎知識や動向、活用方法に加え、情報漏洩や権利侵害などの注意点まで網羅し、AI初心者が最低限押さえておきたいリテラシーを体系的に習得できます。

しかし、いざ取得を目指しても「何から始めればいいかわからない」「独学での対策が不安」「IT用語が難しそう」といった声が多く聞かれます。そこで当アカデミーでは、初心者でも全5回（計7時間30分）の受講で合格レベルの知識と、実務で使えるプロンプトスキルを同時に習得できる試験対策講座を開発いたしました。

マスコットキャラクター「D-AI」【こんな方におすすめ】

・生成AI資格に興味があるが、何から始めればいいか分からない方

・独学での試験対策に不安を感じている方

・AIリテラシーを体系的に身につけたいビジネスパーソン

・社員のAIスキル底上げを検討している企業の人事・研修担当者

【本講座の5つの特徴】

１．ZOOMライブ配信＋収録動画で、いつからでも・何度でも学べる

何度でも復習できるにゃん

全5回の講座はZOOMライブ配信で実施しますが、すべての回を収録動画でもご視聴いただけます。

ライブに参加できなかった回や、開講途中からお申し込みいただいた方でも、収録動画で何度でも受講・復習が可能。

自分のペースで着実に理解を深められます。

２．練習問題 ＋ LINEでの質問サポート

理解度をチェックできる練習問題をご用意。学習中の疑問はLINEで質問可能です。

３．万が一不合格でも次回までサポート延長

万が一試験に不合格となった場合でも、次回試験日までLINEサポートを無料で延長いたします。一人ひとりに寄り添う再チャレンジ専用サポート設計です。

４．テキスト＆本試験受験料が「20%OFF」になる特別優待

当講座の受講生は、『生成AIパスポート 公式テキスト』を20%割引で購入できるほか、本試験も20%割引で受験可能な特典が付与されます。

５．GUGA公式シラバスに完全準拠

生成AIパスポート公式シラバスに完全準拠した試験対策カリキュラムを採用。出題範囲の基礎知識からAIの歴史、倫理・法務分野までを網羅しています。

【カリキュラムとZOOMライブ講義スケジュール】

全5回（各90分／19:00～20:30）のZOOMウェビナー形式のオンライン講座で、試験範囲の網羅と実務力の向上を目指します。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/127670/table/6_1_3917eca4e5467503cf119b74bffca7dc.jpg?v=202603241151 ]

※ZOOM講義後の1週間以内に、収録動画の配信を開始します。PCでもスマホでもいつでも配信講義が受講できます。

開講記念で受講料が30%OFFにゃん【開校記念キャンペーン】

新講座の開校を記念し、通常価格19,800円（税込）のところ、今だけ限定で30%OFFとなる13,860円（税込）でご提供いたします。

開校記念価格： 13,860円（税込）

- 通常価格： 19,800円（税込）

※定員に達し次第、キャンペーンを終了する場合がございます。※テキスト代、受験料は別途必要となります。4月1日以降から受け付け開始の6月試験にお申し込みいただけますと、受講生限定の20%OFF優待で購入可能です。

▼お申し込み・詳細はこちら

https://www.artandstrategy.co.jp/pro/generative-ai-passport-course/

【受講後のステップアップ】

合格後の次のステップとして「生成AI経営マスターアカデミー」ではさらに実践的なスキルが習得できます

合格後は、希望者に対し当社運営の「生成AI経営マスターアカデミー」への特別優待をご用意。最新AIツールの操作から業務効率化・経営への実装まで、さらに実践的なスキルを習得できます。

【運営会社：株式会社A&Sについて】

株式会社Ａ＆Ｓは一般社団法人生成AI活用普及協会（GUGA）認定機関

一般社団法人生成AI活用普及協会（GUGA）の認定機関である株式会社A&Sは、Nintendo SwitchやSteam向けのゲーム制作、システム開発、IT教育事業を展開するクリエイティブ企業です。早期から生成AIの活用に取り組み、代表取締役・長澤大輔の著書『ソロプレナーになる! 生成AI起業バイブル』（時事通信出版局刊）を公式カリキュラムとした、時事通信出版局公認「生成AI経営マスターアカデミー」を運営しています。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/127670/table/6_2_61f455bea28446d10078ef50b138ca73.jpg?v=202603241151 ]お問い合わせはこちらからにゃん【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社A&Sは、引き続き、生成AIの活用を推進し、ビジネスパートナーの成功を支援いたします。お問い合わせ先は、こちらからご確認ください。

株式会社A&S お問い合わせフォーム：

https://www.artandstrategy.co.jp/pro/contact/

https://prtimes.jp/a/?f=d127670-6-b574b7bb633c29711cb797c2915d00ca.pdf