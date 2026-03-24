Librus株式会社、インサイトレポート「ミドルエンジニアがシニアへ昇格するための5つの壁」を公開

Librus株式会社

Librus株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：鎌田光一郎、以下「当社」）は、企業経営者や経営戦略/管理に携わるご担当者様に向けて、インサイトレポート『ミドルエンジニアがシニアへ昇格するための5つの壁』を本日公開いたしました。

本ホワイトペーパーでは、ミドルエンジニアがシニア昇格で直面する課題をデータに基づき整理し、設計・構想力への転換、影響力やコミュニケーション強化、キャリアの可視化、マネジメント経験、上流工程とビジネス視点の習得という5つの壁と、その具体的な乗り越え方を解説し、行動変容の指針を得ていただける内容となっています。

■ホワイトペーパーの主な内容（一例）

- はじめに：ミドルからシニアへ--なぜ多くのエンジニアが足踏みするのか- 市場が求めるシニアエンジニア像：2025年の需要動向- ミドルエンジニアが直面する5つの壁- 5つの壁を乗り越えるための実践的アプローチ- まとめ など

当社では今後も、ホワイトペーパーや調査レポートを通じて、企業の経営、デジタル戦略の高度化を支援してまいります。

【参照方法】

以下より、無料でインサイトレポートをご覧いただけます。

https://librus.co.jp/column/2948(https://librus.co.jp/column/2948)

■PDF形式

https://prtimes.jp/a/?f=d53960-40-f38e86c150c10f26a2f00ec2e005ddc1.pdf

【Librus株式会社について】



Librus株式会社は、フィンテックおよびサイバーセキュリティ領域におけるコンサルティング・システム開発・運用支援を提供する国内有数のプロフェッショナルファームです。中堅・大手企業に向けた戦略的支援を通じて、企業価値の最大化を図ることをミッションとしています。

【本件に関するお問い合わせ先】

Librus株式会社 広報担当 島津

E-mail：info@librus.co.jp

URL：https://www.librus.co.jp/