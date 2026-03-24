【ファッションアイウェアブランド】URMが、2026 Spring/Summer Collectionを発表

株式会社MOSH

株式会社MOSH（本社：東京都狛江市、代表取締役：瀧澤能久）が展開する『URM（ウルム）』は、

2026 Spring/Summer Collectionを発表いたします。

2026年、シーズンコレクションテーマは "十全十美" 。

コンビネーションシリーズ 3型15アイテムを発表。

2026 Spring/Summer Collectionは、全国の『URM』取扱店にて2026年5月中旬より発売開始予定です。

https://www.urm-unreadymade.com/

https://www.instagram.com/urm_unreadymade/

未だない「いいね」をかたちにするファッションアイウェアブランド『URM』

URMは、"UnRedayMade"未だない「いいね」をかたちに、をブランドコンセプトに、ユーザー・リテーラー・メーカー、3つの視点から生れる新たなプロダクトを発信していきます。

『URM』2026 Spring / Summer Collection

品番：M4 型：クラウンパント 色：DOL/ABM（ダークオリーブ/アンバーブラウンマット） 価格：\36,300（税込）

フロント外周は角を残したエッジの効いた仕上げとし、後面にはあえてカッティングを施さない

ことで、クラウンパント特有のシルエットを際立たせています

品番：M5 型：スクエア 色：ONV/SLM（オペークネイビー/シルバーマット） 価格：\36,300（税込）

定番であるスクエア型をベースに、頬部をわずかに落とすデザインを施すことで、URM独自のバランスを持つスクエアシルエットに仕上げています

品番：M6 型：セミドロップ 色：BLK/GRM（ブラック/グレーマット） 価格：\36,300（税込）

ヴィンテージライクなセミドロップデザインにテレビジョンカットを施すことで立体感を生み出し、

横幅をワイドに設計することで個性を際立たせつつ、快適なバランスを実現したモデルです

アイウェア・アパレル業界、およびプレス業界関係者様向け展示会概要

MOSH 2026 Spring Exhibition

開催期間：2026年4月7日（火）～9日（木）

開催時間：10:00～19:00 ※最終日は17:30閉場

展示会場：SLOTH 神南

東京都渋谷区神南1-14-7 ワイズ神南ビル2階 Gallery

JR 渋谷駅「ハチ公改札」より徒歩8分

【会社概要】

会社名：株式会社MOSH

所在地：東京都狛江市岩戸南2-1-10 喜多見ハイツB1F

事業内容：眼鏡、サングラス、その他関連商品の企画・開発・販売・輸出入

WEB：https://mosh-pit.co.jp

instagram：https://www.instagram.com/urm_unreadymade/

MAIL：info@mosh-pit.co.jp

代表取締役：瀧澤能久

デザイン統括：入江卓郎