PFN、日本語に特化したAI翻訳サービス PLaMo翻訳 のグループユーザー向けプランを提供開始

株式会社Preferred Networks

株式会社Preferred Networks（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：岡野原大輔、以下、PFN）は、日本語に特化したAI翻訳サービス PLaMo翻訳(https://translate.preferredai.jp/) からグループユーザー向けのLiteチームプラン（ライトチームプラン）を本日提供開始しました。また、PLaMo翻訳のデスクトップアプリもWindowsおよびMac向けに提供開始しました。

これまでPLaMo翻訳では月間利用上限のある無料のFreeプランと、個人・小規模組織向けに1名ごとに利用料金が設定されたLiteプランが選択可能でした。新たに提供するLiteチームプランでは、新しく以下のことが可能となります。

- 一括請求Liteプランと同様のサービスのライセンスを5名以上の組織（人数上限なし）で一括購入し、一括で支払処理- メンバー管理メンバーの追加・削除、ロールベースのアクセス制御、監査ログのチェックなどが管理者画面で可能で、ガバナンスを維持- シングルサインオン(SSO)追加料金不要で利用中のIDシステムと連携したセキュアなアクセス管理を実現

PLaMo翻訳 Liteチームプランはユーザー1名あたりキャンペーン価格の月額1,980円（税込2178円）・年額19,800円（税込21,780円）で提供します。Liteチームプランの詳細はこちら(https://translate.preferredai.jp/team/)

PLaMo翻訳は、日本語の翻訳結果のクオリティや原文レイアウトへの忠実性などについてユーザーから高い評価をいただいており、海外サイトからの情報収集、論文等の読解、SNS投稿文や発表資料の作成など幅広い用途で利用されています。企業・団体のユーザーを中心に、組織で利用したいとの要望を受け、Liteチームプランの提供開始に至りました。

また、PFNは、今回のLiteチームプランの提供開始にともない、以下の2つの新機能を、Freeプランも含むPLaMo翻訳の全ユーザーが利用可能にしました。

- デスクトップアプリインストールすると、ショートカットキーを押すだけで他のアプリのテキストをすぐに翻訳できます。ファイル翻訳もデスクトップアプリから簡単に実行できます。（WindowsおよびMac OSに対応）- 用語集単語や短いフレーズの対訳をあらかじめ指定することができる機能です。頻繁に使用する人名や社名、商品名などの固有名詞、社内用語などの対訳を登録しておけば、翻訳結果を手作業で校正する必要がなくなります。

今後はPLaMo翻訳ユーザーのフィードバックを踏まえ、文章推敲・校正支援機能（追加料金なし）を今春にすべてのプランで提供開始します。また、より高い翻訳品質、より多くの言語への対応、より多くのファイル翻訳上限件数で利用可能なProプランを今秋に提供開始予定です。

PLaMo翻訳(https://translate.preferredai.jp)について

PLaMo翻訳は、日本語を入力・出力言語とするテキスト翻訳に特化してPFNが開発した国産の大規模言語モデルです。翻訳結果の和文が自然な流れになるように最適化されており、長文でも繰り返しや欠落、表記のゆらぎが少なく、理解しやすい流暢な和訳を生成します。2025年10月からPLaMo(TM)翻訳のサブスクリプションサービスの提供をしています。

PLaMo(https://plamo.preferredai.jp/)について

PLaMo（プラモ）は、PFNがフルスクラッチで開発する国産生成AI基盤モデルです。商用版のフラッグシップモデルPLaMo Prime、自動車や製造設備などのエッジデバイス向けに軽量化された小規模言語モデルPLaMo Lite、日本の金融知識を追加学習した金融特化型PLaMo、日本語の翻訳に特化したPLaMo翻訳など、用途に合わせて提供しています。PLaMo Primeはクラウド型API、Amazon Bedrock Marketplace、オンプレミスなどの提供形態に加え、Snowflakeでの提供が開始されました。国産AI構築プラットフォームmiibo、法人向け生成AIサービスTachyon 生成AI、150以上の自治体が導入するQommonsAIなどのサービスに標準搭載されています。

株式会社Preferred Networks(https://www.preferred.jp/ja/)について

Preferred Networks（PFN）は、「現実世界を計算可能にし、共に未来を創り出す」というミッションのもと、生成AI基盤モデルからスーパーコンピュータ、半導体までAI技術のバリューチェーンを垂直統合することで、ソフトウェアとハードウェアを高度に融合したAIプロダクト・ソリューションを開発し、様々な産業領域で事業化しています。現在、AIプロセッサーMN-Core(TM)シリーズ、AI向けクラウドサービスPFCP(TM)、国産生成AI基盤モデルPLaMo(TM)などを開発・提供しています。2014年創業。