旭東グループ、日本製監視カメラを中心としたセキュリティソリューション事業に参入

株式会社旭東トレーディング

このたび旭東グループは、日本製監視カメラを中核とする製品群を基盤に、セキュリティソリューション事業へ新たに参入いたしました。これに伴い、新会社「株式会社旭東ソリューションズ（Kyokuto Solutions Inc.）」を設立し、本事業の展開を開始いたしました。

事業概要

新会社「株式会社旭東ソリューションズ」では、日本製監視カメラおよび関連機器を中核とし、システム構成の提案から導入支援、運用対応、保守に至るまでを総括的に提供するソリューション事業を展開してまいります。

また、実際の運用現場を見据え、用途や設置環境に応じた最適かつ無理のないシステム構成をご提案することで、安定的かつ継続的な運用の実現を支援してまいります。

提供内容

- 日本製監視カメラおよび関連機器の販売および導入支援- 映像管理システム（VMS）を含むシステム構成の提案- 導入後の運用サポートおよび保守対応※対応内容は案件ごとに異なります。

特長

- 日本製監視カメラを中核とした製品構成品質および運用面を重視し、日本製監視カメラを中心とした最適な製品選定を行うことで、安定した運用の実現を支援してまいります。- 現場環境を前提としたシステム提案実際の運用環境や要件に即し、最適な機器構成およびシステムの組み合わせを検討するとともに、円滑な導入を支援いたします。- 導入後のサポート体制導入後の運用においても、状況に応じた適切なサポートおよび保守対応を継続的に提供してまいります。

会社概要

会社名：株式会社旭東ソリューションズ（Kyokuto Solutions Inc.）

設立：2025年2月14日

資本金：1,000万円

所在地：東京都港区芝浦4-13-23 MS芝浦ビル5F-A

■お問い合わせ先

株式会社旭東ソリューションズ

公式サイト：https://ktsols.co.jp/