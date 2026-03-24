「授業をしない塾」武田塾が、大学進学に特化した通信制サポート校を開校 ─「自己管理できない」「孤独」を解決する全く新しい大学受験モデル、 2026年4月始動 ─

株式会社A.ver

全国約400校舎を展開する武田塾（株式会社A.ver、本社：東京都文京区本郷、代表取締役社長：種田小百合）は、通信制サポート校「武田高等学院」を2026年4月1日に開校します。

高卒資格の取得から大学受験対策までを一貫して支援する新しい教育モデルを、御茶ノ水キャンパス

（東京都文京区）と岐阜キャンパス（岐阜県岐阜市）の2拠点で展開。

「自己管理の難しさ」「孤独」 という通信制高校生の2大課題を、武田塾の個別指導ノウハウと2Dメタ

バース環境で解決します。 初年度定員は御茶ノ水30名/岐阜5名 。

開校の背景と課題

2Dメタバース空間を活用したオンライン環境高校生の約10人に1人が通信制高校へ

文部科学省「学校基本調査（2024年度）」によると、通信制高校の在籍者数は約29万人（高校生全体

の約 9.1%）に達しており、多様な背景を持つ生徒の学びの場として急速に拡大。スポーツ‧芸能活動

との両立、海外大学進学、学校環境への不適応など、その理由はさまざまです。

通信制高校では、スクーリング（対面授業）が年間約20日程度と、全日制高校（年間200日～300日）

と比較して大幅に少なく、生徒は「年間約180日～280日の自由な時間」を得ることができます。

大学進学を目指す通信制高校生が抱える「3つの壁」

しかし、この自由な環境が大学進学を志す生徒にとっては大きな壁にもなっています。

毎年武田塾には「通信制高校に通っているけれど、大学に進学したい」という相談が数多く寄せられて

おり、その背景には共通した3つの課題が存在します。

１. 自己管理の難しさ： 授業がない分、 学習計画を自分で立て実行しなければならない

２. 孤立‧ 孤独になりやすい環境： 登校機会が少なく、 仲間と切磋琢磨する機会が少ない

３. 学習習慣が身につきにくい： 自宅学習が基本となるため、 継続的な習慣形成が困難

武田高等学院が目指すビジョン

オフラインによるサポート体制も充実

武田高等学院は、 この「年間180日～280日の自由な時間」を武器に変えます。 最新のオンライン学習環境と武田塾が15年以上かけて磨いてきた個別指導ノウハウを組み合わせることで、 通信制高校に通いながら大学進学を目指す全ての生徒に、 最高効率の学習環境を提供します。

武田塾に通う生徒の中にも、毎年「通信制高校に通っているが大学に進学したい」という相談が

寄せられており、その数は年々増えています。

通信制高校に在籍しながら大学進学を目指したいものの、何から始めればよいか分からない生徒

は少なくありません。そうした生徒のための環境を整えることは、これからますます重要になる

と考えています。

初年度の募集は30名です。「今どんな位置にいても逆転合格できる」という武田塾のノウハウを

集約し、通信制高校に通う生徒一人ひとりと丁寧に向き合います。

株式会社A.ver 代表取締役社長 種田小百合

武田高等学院の特徴

１. 高卒資格の取得をサポート

武田高等学院は、学校法人安達学園 中京高等学校 通信制課程（広域通信制）（所在地：岐阜県瑞浪市

土岐町7074-1）のサポート校として、以下を一貫して支援します。

- レポート提出の指導・管理- スクーリング（夏・冬各4日間、年間約20日）のサポート- 単位取得および高卒資格取得までの伴走支援- 体育は年間約5回程度実施予定

２. 武田塾の個別指導ノウハウによる大学受験対策

「授業をしない」 という独自メソッドで全国400校舎を展開する武田塾の指導ノウハウをそのまま活

用。週1コースから週5コースまで、 生徒一人ひとりの状況‧ 志望校‧ 学習ペースに応じた完全個別カ

リキュラムを提供します。

学習習慣の確立を目指す生徒から、 国公立大学合格を狙う生徒まで幅広く対応します。

３. 2Dメタバースによる「一人じゃない」 オンライン学習環境

家にいながら「一人じゃない」 感覚で学べる2Dメタバース空間を導入。 生徒はアバターでロビーや各

キャンパスに入室し、 以下のことが可能です。

- オンライン自習（仲間と同じ空間で集中できる）- 講師へのリアルタイム質問- ホームルーム‧ 朝礼への参加- オンラインイベント‧ ライブ配信‧ 動画視聴

リアルとオンラインを融合した学習環境で、 孤独感を根本から解消します。

４. 社会で通用する教養プログラムを全員に無償提供

大学受験に必要な学力だけでなく、 社会で求められる実践的な力も育てる。 以下のプログラムを全生

徒に追加費用ゼロで提供します。

- 英語（実践的コミュニケーション能力）- IT教養（デジタル社会で必要なリテラシー）- 非認知能力育成プログラム（自己管理‧ 思考力‧ コミュニケーション力）- 金融リテラシー教育（一般社団法人みんなの金融教育協会「FiNA」 と提携）５. 単位認定対象のリアル交流イベントで「青春」も両立

通信制高校では交流機会の少なさが課題とされていますが、武田高等学院では、 協賛企業と連携した

特別活動を単位認定の対象として設定しています。 勉強しながら仲間との思い出も作れるように活動す

る予定です。

キャンパス概要

- 修学旅行‧ 体育祭‧ 球技大会- BBQイベント‧ 花見‧ クリスマス会 など

■開校日

2026年4月1日

■キャンパス

会社概要・本件に関するお問い合わせ先

- 御茶ノ水キャンパス〒113-0033 東京都文京区本郷2丁目8-3 天野ビル本館1階（御茶ノ水駅 徒歩7分）- 岐阜キャンパス（※名称変更申請準備中）〒500-8175 岐阜県岐阜市長住町2丁目7番地アーバンフロントビル6階（名鉄岐阜駅 徒歩5分）[表: https://prtimes.jp/data/corp/74794/table/122_1_37223dff3048f386522314cc7f5987be.jpg?v=202603241151 ]