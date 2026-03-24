東京ガス不動産の賃貸レジデンス「Fuu Oimachi by LATIERRA」に「ライナフ Gate」顔認証と「NinjaLockM」が導入

株式会社ライナフ

株式会社ライナフ（本社：東京都文京区、代表取締役：滝沢 潔、以下「ライナフ」）は、東京ガス不動産株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：佐藤 裕史、以下「東京ガス不動産」）の共用施設付賃貸レジデンス「Fuu Oimachi by LATIERRA」に、ライナフのマンション向けエントランスソリューション「ライナフ Gate」の顔認証機能が導入されたことをお知らせいたします。全49戸の玄関ドアにはスマートロック「NinjaLockM」も導入され、エントランスから各部屋までキーレスエントリーを実現するほか、管理業務の効率化もサポートします。東京ガス不動産では、2026年度竣工に向けて開発を進める他2物件（東京都品川区、台東区）でも、両サービスの導入を予定しています。

■導入の背景や効果（東京ガス不動産によるコメント）

「Fuu Oimachi by LATIERRA」は、都市生活者の暮らしがよりスマートに、より豊かに満たされていく「新しい暮らし方」を提案する共用施設付賃貸レジデンスです。東京ガス不動産では、本物件のコンセプトを具現化するにあたり、物理キーを必要としない環境整備はターゲット層のライフスタイルにマッチしていると判断し、全面採用を決定いたしました。

手荷物が多い時にも顔をかざすだけで解錠できるエントランスは、多忙な日常にゆとりをもたらし、全戸へのスマートロック導入は居住者に先進的な生活体験を提供しています。また、管理面においても、入退去時の鍵の受け渡しや紛失対応といった、従来の煩雑な事務作業がDX化によって解消されたことは、業務効率を高める上で大きな成功事例となりました。今後竣工を控える東京ガス不動産の都市型賃貸レジデンス「LATIERRA」シリーズにおいても、居住者に「私らしさをつくる新しい価値」を提供するべく、こうした最先端サービスの導入を積極的に推進していく方針です。

■「ライナフGate」概要（https://linough.com/products/linoughgateseries/linoughgate(https://linough.com/products/linoughgateseries/linoughgate)）

マンション向けに設計された多機能なエントランスソリューションです。今回導入された「顔認証機能」は、エントランスで顔を向けるだけで解錠できる仕組みで、居住者にスマートで快適な生活体験を提供します。物件の差別化が図れるだけではなく、実際に利用している居住者の95.7%が「生活 が便利になった」と回答しているように（※1）、満足度向上にも貢献します。また、大規模な工事を必要とせず、エントランスへの機器設置のみで導入可能なため、新築はもちろん既存物件への後付けもスムーズです（※2）。



※1：ライナフが2022年7月実施のWebアンケート調査より（n=115）。

※2：設置スペース近辺に電源コンセントがある場合。電源コンセントがない場合は、電源工事が必要となります。

■「NinjaLockM（ニンジャロック・エム）」概要（https://www.ninjalock.me/lp/ninjalockm/(https://www.ninjalock.me/lp/ninjalockm/)）

ライナフが、鍵・錠前の総合メーカーである美和ロック株式会社と共同開発した、住宅向けに特化したスマートロックです。スマートフォンや専用カード（交通系ICカードなど）、パスワードによる解錠に対応しており、工事中・空室中・入居中・退去時までキーレスでの管理が可能です。また、居住者が安心して使用できるよう、各種セキュリティ機能も備えています。さらに、扉を傷つけずに設置できる独自のドア取り付け方式を採用することで、従来のスマートロックにありがちな落下や位置ズレといった課題も解消しています。

■「Fuu Oimachi by LATIERRA」概要（https://fuu-oimachi-bylatierra.com/(https://fuu-oimachi-bylatierra.com/)）

JR京浜東北線ほか計3路線が利用可能な「大井町」駅から徒歩7～8分と、利便性の高い立地に位置する賃貸レジデンスです。１階部分の全てを共用施設としており、約80平方メートル 超のリビングラウンジやジム、シアター等の「まるでもう一つの自分の部屋」となる多彩な空間を設け、ご入居者さまが思い思いに自分だけの時間を過ごせる暮らしを提供します。

物件名称 ：Fuu Oimachi by LATIERRA（フウ オオイマチ バイ ラティエラ）

所在地 ：東京都品川区大井三丁目2-5

総戸数 ：共同住宅49戸

構造・階層 ：鉄骨鉄筋コンクリート造・地上9階

既存建物竣工時期：1991年7月

改修工事竣工時期：2026年2月

■ライナフ 概要（https://linough.com/(https://linough.com/)）

社 名：株式会社ライナフ

本 社：東京都文京区湯島1-6-3 湯島一丁目ビル2階

設 立：2014年11月4日

代表者：代表取締役 滝沢 潔

事業内容

・不動産管理向けシステムおよびアプリの開発・運営

・不動産管理向けハードウェアの製造・販売



※本プレスリリースに記載の会社名、サービス名は、各社の登録商標です。

※本プレスリリースに掲載されている内容は、発表日現在の情報となります。最新情報と異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。