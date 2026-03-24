【好評につきアーカイブ配信決定｜無料ウェビナー2026.3.31】“刺さる広告”を「法的リスク」にしない 弁護士による広告審査アウトソーシング｜Authense法律事務所

Authense法律事務所申込はこちら :https://www.authense.jp/komon/seminar/9306/

Authense法律事務所（オーセンス法律事務所／東京都 港区）は、「Focus on Emotions（人の気持ちに、フォーカスする。）」をブランドスローガンとし、法の解決だけではなく、人の気持ちに寄り添い課題解決に向き合うファームです。

このたび、ご好評につき、3月3日に開催したウェビナー「“刺さる広告”を『法的リスク』にしない 弁護士による広告審査アウトソーシング」のアーカイブ配信を実施することをお知らせします。

※2026年3月3日に配信しました同ウェビナーのアーカイブ配信となります。

広告規制の高度化と出稿増加により、審査体制の見直しが急務に

広告を取り巻く環境は、広告媒体の増加に伴う出稿量の拡大に加え、いわゆる「ステマ規制」への対応や、景表法・薬機法等の関連法令の改正により、年々複雑さを増しています。

その結果、広告審査には高度な専門性が求められ、担当者の負荷が増大しやすく、法務人材不足や属人化を背景に、審査業務が滞留するケースも少なくありません。

また、商品特性ごとに異なる法規制への対応や頻繁な法改正へのキャッチアップ、文脈を踏まえた判断などは、AIツールやチェックシート中心の審査では代替しきれない領域です。法的観点が十分に担保されないまま進む広告審査には、依然としてリスクが残ります。

本ウェビナーでは、広告審査を取り巻く背景を整理したうえで、「弁護士による広告審査アウトソーシング」についてご紹介しています。弁護士がどのような観点で広告を審査しているのか、具体例を交えながら、広告の訴求力を維持・向上させつつ法的リスクを抑えるための実務対応を解説しています。

多数の企業の広告審査を担当する須摩弁護士が、現場に即したポイントをわかりやすくお届けしています。

購買・マーケティング部門をはじめ、広告運用に携わる方、法務・コンプライアンス部門のご担当者におすすめの内容です。ライブ配信を見逃した方はもちろん、広告審査体制の見直しを検討されている方も、ぜひこの機会にアーカイブ配信をご活用ください。

【ウェビナータイトル】

【アーカイブ再配信】

“刺さる広告”を「法的リスク」にしない

弁護士による、広告審査アウトソーシング

【開催日時】2026年3月31日（火）12:00~12:30

【会場】オンライン（Zoomウェビナー）



【参加費用】無料

申込はこちら :https://www.authense.jp/komon/seminar/9306/

※恐れ入りますが、同業他社の方はご参加をお断りさせていただく場合がございます。予めご了承ください。

【ウェビナー内容】

1. 広告規制強化と出稿増加により高まる審査負荷と実務リスク

2. 法務部では対応しきれない人材不足・属人化という構造課題

3. 弁護士による広告審査アウトソーシングがもたらす実務的な解決策

4. AIだけでは代替できない法的判断と表現提案

【こんな方におすすめ】

・広告審査の相談件数が増え、今の体制で対応しきれるか不安がある

・審査が特定の担当者に集中し、属人化や判断のばらつきが気になる

・法務・広告部門で「どこまで判断できるか」の線引きが難しい

・今後の広告規制強化を見据え、安定した審査体制を構築したい

【登壇者】

弁護士 須摩 大樹（第二東京弁護士会所属） https://www.authense.jp/lawyers/lawyer_suma/

第二東京弁護士会所属。國學院大学法学部法律学科卒業、中央大学法科大学院修了。

企業法務を重点的に取り扱い、中でも広告審査・スポーツ法務に注力。景品表示法・ガイドラインなどの関連法規や業界規制に精通し、企業のブランドイメージを守りながら、効果的な広告展開を実現するための助言を行っている。

知的財産、エンターテイメント分野・ファッションロー分野にも強い意欲を持ち、企業における的確な経営判断をサポートすべく、意思決定に必要な情報を精査して過不足なく提示することを心がけている。

法的トラブルの全体像を俯瞰的に捉えたうえでベストな解決策を提案することを得意としており、スムーズかつ迅速な対応で依頼者の負担を最小限に抑える弁護士の在り方を追求している。

法務の人手不足を解消する「法務クラウド」

Authense法律事務所が提供する「法務クラウド」は、法務人材の急な退職や人手不足でお困りの企業に、有資格者である弁護士を即アサインする法務人材アウトソーシングサービスです。企業法務経験を持つ弁護士が法務部の一員として業務を直接担当します。お問合せから通常2週間で開始可能で、1ヶ月のスポット利用にも対応。柔軟かつ実効的な法務アウトソーシングサービスを提供し、企業のニーズにお応えします。

法務クラウドのサービス内容：https://www.authense.jp/komon/pickup/outsourcing/

AIで分析！日本の感情、今は何色？

Authense法律事務所は、感情に敏感でありたいという思いから、”今”世の中が興味を抱いているニュース、社会感情についてAIで分析し、3時間おきにWEBサイトを更新しています。あなたの感情は、今は何色ですか？

WEBサイト：https://www.authense.jp/focus-on-emotions/

【Authense法律事務所とは】

「すべての依頼者に最良のサービスを」という理念のもと、プロフェッショナルサービスを幅広く提供する総合法律事務所です。2005年の創業以来、グローバル企業、上場企業、国内を代表する大手企業や市場をリードする成長企業を中心に、IPOを目指すスタートアップまで、幅広い業種・業態の皆さまにリーガルサービスを提供しています。

合わせて遺産相続・離婚や刑事事件といった個人法務にも注力。幅広い依頼者に対し、Authense Professional Groupに参画する税理士法人、弁理士法人、社労士法人、司法書士法人、コンサルティング会社と連携し、包括的なワンストップサービスを展開しています。

現在、グループ全体の人員は367名。Authense法律事務所は、弁護士82名、パラリーガル・コーポレートスタッフを含む総勢297名の体制で、依頼者の皆さまに寄り添い、期待を超えるリーガルサービスを提供し続けています。

日本最大級の法律相談ポータルサイトを運営し、クラウドサインを生み出した弁護士ドットコム株式会社を、代表弁護士の元榮太一郎が創業後、東京証券所プライム市場に上場する企業へと成長するまでインキュベーションした法律事務所としても知られるAuthense法律事務所。今後もGroup相互の相乗効果を発揮し、従来のリーガルサービスにとらわれない新しいサービスを生み出していきます。

Authense法律事務所

概要

法人名称：弁護士法人Authense法律事務所（第二東京弁護士会）

代表弁護士：元榮 太一郎

設立：2005年1月15日

所在地：〒107-6222 東京都港区赤坂九丁目7番1号 ミッドタウンタワー22階

所員数：297名

TEL：03-4590-9000（代表）

FAX：03-6804 -3820（代表）

オフィス：六本木・東京・新宿・北千住・横浜・千葉・大阪

ホームページ：https://www.authense.jp/