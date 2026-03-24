モンスターエナジーと2期目となるリーグスポンサーシップ契約を締結

パシフィックリーグマーケティング株式会社

パシフィック・リーグ6球団（北海道日本ハムファイターズ、東北楽天ゴールデンイーグルス、埼玉西武ライオンズ、千葉ロッテマリーンズ、オリックス・バファローズ、福岡ソフトバンクホークス）とパシフィックリーグマーケティング株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：新井 仁）は、日本国内での販売数量No.1(※)のエナジードリンク「モンスターエナジー」と2026年のリーグスポンサーシップ契約を締結したことをご案内いたします。

2025年にパ・リーグ6球団は、様々スポーツとの取り組みを実施されているモンスターエナジーにとっても全世界的に初となる野球界とのスポンサーシップを締結。毎月6球場でのエナジードリンク「モンスターエナジー」のサンプリングなど、プロ野球ファンの皆さまにお楽しみいただく新たな取り組みを実施してまいりました。今年のスポンサーシップはさらにパワーアップし、サンプリングに加えてパーソル パ・リーグTV公式YouTubeチャンネル(https://www.youtube.com/c/PacificLeagueTVofficial/videos)でのデジタルコンテンツ配信のほか、3試合で「モンスターエナジーDAY」と題した冠協賛試合も実施予定です。ぜひ今年もモンスターエナジーとパ・リーグ6球団の取り組みにご注目ください！

※飲料総研推計 エナジードリンク市場 2024年1月～12月メーカー販売箱数（日本国内）

「モンスターエナジーDAY」開催予定

・2026年4月22日(水)：

北海道日本ハムファイターズ vs 東北楽天ゴールデンイーグルス

（場所：エスコンフィールドHOKKAIDO）

・2026年5月2日(土) ：

福岡ソフトバンクホークス vs 東北楽天ゴールデンイーグルス

（場所：みずほPayPayドーム福岡）

・2026年6月13日(土)：

千葉ロッテマリーンズ vs 横浜DeNAベイスターズ

（場所：ZOZOマリンスタジアム）

スポンサー概要：モンスターエナジージャパン合同会社

2002年に米国で発売されて以来、世界中で幅広く販売されているエナジードリンク「モンスターエナジー」。2012年、日本上陸を果たし、エナジードリンクのリーディングブランドとして日本国内でのファンを増やし続けている。モンスターエナジーは単なるドリンクではなく、缶に込められたライフスタイル。ミュージック、ゲーミング、モータースポーツ、アクションスポーツなど様々なシーンを通じて、ファンと一緒に楽しむ時間を作り出している。