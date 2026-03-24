FANDOM AGENT、ゼクシィのプロモーション施策でコントアニメーションをプロデュース

株式会社Minto

株式会社Minto（本社：東京都港区、代表取締役：水野和寛）の広告プロデュースチーム「FANDOM AGENT（ファンダムエージェント）」は株式会社リクルート（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：牛田 圭一）が運営するゼクシィのプロモーションにおけるコントアニメーションの制作をプロデュースいたしました。

ゼクシィと人気コントアニメーターがコラボレーション

「結婚を考えているけど何から手をつければ...…」

そんな結婚を意識し始めた男性のリアルな悩みに寄り添い、解決に導く楽しいコントアニメーションが公開されました。

クリエイターは、ぼくわたチャンネル氏、KYS氏を起用。

ゼクシィならば結婚準備の段階でも結婚にまつわるさまざまな情報を得ることができることを、クリエイターそれぞれの世界観で楽しく表現いただきました。

コントアニメーションとは

テンポの良い会話と確立されたキャラクター性が特徴的なアニメーションの一種です。

「広告なのに、面白い」「広告だけど、つい最後まで見てしまう」というエンタメ性の高さが特徴です。

公開URL

KYS氏「音漏れだと思わせて遠回しに告白してくる人」

https://youtu.be/uc-I_YL2MOs?si=I438ZvizlYaY5g_q

ぼくわたチャンネル氏「プロポーズを保留してゼクシィを勧める女」

https://youtu.be/c7Ww4BG2hts?si=bm9suvnuCzDK7XoA

作家情報

▼ぼくわたチャンネル

YouTubeを中心に、アニメコントを毎日投稿しているアニメーション作家。

https://x.com/bokuwata_ch/

https://www.youtube.com/@bokuwata_ch

▼KYS

エンタメ系から音楽系まで幅広い作品を投稿し続ける動画クリエイター。

https://x.com/kysdane

https://www.youtube.com/channel/UCMvIgjeVXKAFP0mC1cYpiEA

「FANDOM AGENT」について

「FANDOM AGENT」は、広告主とファンダムを繋ぐ広告プロデュースチームです。以下の3つの強みを軸に、企業のブランド成果とファンからの熱狂的な共感を両立させるプロモーションを実現いたします。

- 企画力IPを定性・定量両面から分析し、ターゲットに響く最適なコミュニケーションを企画・設計いたします。- オタク力多様な作品を愛する"オタク"社員が多数在籍。ファンコミュニティの「語られ方」まで理解し、熱狂的な共感を呼ぶ面白い企画を立案します。- ネットワーク主要コンテンツホルダーとの強固な連携と4,000件以上の実績を保有。権利を尊重し、ターゲットに深く響く実現性の高いIP活用をご提案いたします。

IPやエンタメコンテンツを活用したプロモーションにご興味のあるご担当者様は、以下よりお問い合わせください。

【「FANDOM AGENT」へのお問い合わせ】

https://fandomagent.minto-inc.jp/contact

株式会社Mintoについて

Mintoは、エンタメビジネスをアップデートするスタートアップです。キャラクターやWebtoon、ショートドラマ等のIP創出事業、他社作品やクリエイターを支援するIPビジネス支援事業、中国、タイ、ベトナム拠点を軸としたIP海外展開事業を行っており、コンテンツの新たなエコシステム創りを目指しています。

会社概要

会社名：株式会社Minto

設立年月：2011年8月（株式会社Mintoへの商号変更2022年1月）

所在地：〒107-0061 東京都港区北青山2-14-4 WeWork the ARGYLE aoyama 6F

資本金：1億円

役員：代表取締役 水野和寛、取締役 中川元太、取締役 高橋伸幸、取締役 定平一郎、取締役 堀容隆

事業内容：コンテンツソリューション事業、IPプロデュース事業、新規領域(Web3)事業

HP： https://minto-inc.jp/

問い合わせ先： https://minto-inc.jp/contact/business/