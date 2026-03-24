ハウス・オブ・クリードから英国の名門ハロッズとの特別なコラボレーションフレグランス「ミレジム 1849 オーデパルファム」限定発売

川辺株式会社

クリードとハロッズは、それぞれの比類なき歴史、長年にわたる伝統、そして顧客に対する揺るぎないロイヤリティという共通の価値観を深く共有してきました。「ミレジム 1849」は、クリードのアーカイブから特別に発掘された香りを再構築したものになっています。このフレグランスは、クリードが初めてハロッズの由緒ある店舗に登場した当時を記念して誕生しました。

その名称は、両ブランドの豊かな歴史と高品質を象徴しています。「Millesime（ミレジム）」は卓越したヴィンテージ”を意味し、厳選された希少な原料のみを使用するというクリードの品質へのこだわりを示しています。また、「1849」は、ハロッズがロンドンの小売業界を一変させた、世界的に有名なブロンプトン ロード店を創業した年に由来します。深みのあるマットな「ハロッズ グリーン」のボトルにゴールドのディテールを施した「ミレジム 1849」は、クリードとハロッズ双方のエレガントなラグジュアリーを体現し、この象徴的な両ブランドへのふさわしいオマージュとなっています。

温かみがあり、自信に満ち、寛容さを湛えた「ミレジム 1849」は、カラブリア産ベルガモットの洗練されたフレッシュな香りで幕を開けます。やがて、ジャスミン、ローズ、イランイランによる贅沢なフローラルのハートへと展開。ベースは、シダーウッド、インセンス、タイム、ローレルが織りなすウッディでアロマティックなベースへと移ろい、現代的で洗練された、時代を超えて愛される香りに仕上がっています。

Key Fragrance Notes: ウッディ フレッシュ アロマティック フローラル

Head Notes : ベルガモット、レモン、グレープフルーツ、サイプレス

Heart Notes: インディアンジャスミン、イランイラン、オリス、ターキッシュローズ、ブルガリアンローズ

Base Notes : テキサス産シダーウッド、サンダルウッド、インセンス、アガーウッド、タイム、ローレル

Key Ingredients: ベルガモット、インディアンジャスミン、タイム

クリード ミレジム 1849 オーデパルファム 100ml \ 55,000 （数量限定）*税込価格

2026 年 4 月 15 日（水） 全国発売

(4 月 1 日（水）伊勢丹新宿店 メンズ館1階 プロモーション先行発売)

公式ホームページ :https://creedfragrance.jp/

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About The House of Creed

ハウス・オブ・クリードは、ジェームズ・ヘンリー・クリードが 1760 年にロンドンで創設したオーセンティックなフレグランスメゾンであり、高品質の香料を用いて、上質かつ独創的な香りの創造に情熱を注ぎ続けています。

260 年以上にわたり、クリエイティビティの最前線を歩んできたハウス・オブ・クリード。現在では世界を牽引する高級フレグランメゾンのひとつとして広く知られています。自然の美しさを讃える天然香料を用いながら、希少かつ高貴なエッセンスを巧みに調合することで、クリードのフレグランスにふさわしい極上のブレンドを生み出しています。世界中から上質な原料を調達し、リサーチ、品質チェックを徹底しています。厳選した天然原料の計量、調合、マセレイトといった工程をほぼすべてフランス パリ郊外のフォンテーヌブローにある工房で、手作業で丁寧に仕上げています。