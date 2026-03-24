「ほっともっと」お得な7日間！『HOTTO MOTTO WEEK』3.25(水)～3.31(火)の期間開催

株式会社プレナス

株式会社プレナスは、持ち帰り弁当の「Hotto Motto (ほっともっと)」を、2026年2月末現在、2,426店舗展開しております。「ほっともっと」では公式SNS(X・Instagram)でも新商品情報を配信しております。(#ほっともっと)

「ほっともっと」では、公式SNS(X・Instagram)において、毎月25日より月末まで『HOTTO MOTTO WEEK』を開催しております。期間中は、「チャージポイント２倍キャンペーン」や、公式SNS(X、Instagram)で豪華賞品が当たるプレゼントキャンペーンを実施いたします。

さらに3月27日(金)には、人気インフルエンサーが新商品や人気商品を食レポ形式で紹介する「ほっともっとインスタライブ」を実施いたします。

■『My HottoMotto チャージポイント2倍キャンペーン』

現金チャージ時に貯まるポイントが、期間中2倍になるキャンペーンを毎月実施中です。

期間：3月25日(水)～3月31日(火)

(チャージ例)

・1,000円チャージ：通常付与率1％(10pt)→2％(20pt)

・3,000円チャージ：通常付与率2％(60pt)→4％(120pt)

・5,000円チャージ：通常付与率3％(150pt)→6％(300pt)

■『X/Instagramキャンペーン』

「X」

１.ほっともっと公式アカウント(@hottomotto_com)をフォロー

２.キャンペーン対象投稿から、「#ほっともっと」をタップして、ご自身のアカウントから投稿後、応募完了

賞品：ほっともっと電子マネー10,000円

当選人数：5名様

期間：3月25日(水)～3月31日(火)

※当選者の方へのみ、その場でDMをお送りします。

※期間中、毎日10:00にキャンペーンの投稿が行われますので、何度でもご応募可能です。

※ご応募には、公式アカウントのフォローと対象投稿からの「＃ほっともっと」のハッシュタグ投稿が必須となります。どちらか１つでは応募無効になりますのでご注意ください。

「Instagram」

１.ほっともっと公式アカウント(@hottomotto_official)をフォロー

２.ほっともっと公式アカウントからのキャンペーン投稿を「いいね」

賞品：バルミューダ ザ・トースター

当選人数：1名様

期間：3月25日(水)～3月31日(火)

バルミューダ ザ・トースター

※当選者の方へのみ、2026年4月1日(水)以降「ほっともっと」公式InstagramよりDMをお送りいたします。

※ご応募には、公式アカウントのフォローと対象投稿の「いいね」が必須となります。どちらか１つでは応募無効になりますのでご注意ください。

・ほっともっと公式X(@hottomotto_com)

https://x.com/hottomotto_com

・ほっともっと公式Instagram(@hottomotto_official)

https://www.instagram.com/hottomotto_official/

■本キャンペーンに関するお問い合わせ先

ほっともっとお客様センター

https://www.hottomotto.com/contact/

電話対応時間 10:00～17:30

■「ほっともっと」インスタライブ

内容：人気インフルエンサーが「ほっともっと」の新商品や人気商品を食レポ形式で紹介

日程：3月27日(金)

配信時間：19時より配信開始

出演者：あやんぬ(@ayannui63)

ライブ配信はインフルエンサーのアカウントと、ほっともっと公式アカウントで配信いたします。

・ほっともっと公式アカウント(@hottomotto_official)

https://www.instagram.com/hottomotto_official/

※内容は予告なく変更する場合がございます

■出演者プロフィール

出演者：あやんぬ

総フォロワーは180万人超。食べ物×ASMRをテーマに活動するフードクリエイター。お菓子の食べ比べや硬い食べ物への挑戦動画が話題を呼び、「全然余裕です」のフレーズとともに幅広い層のファンを獲得。2024関西コレクション出演、コラボグッズ、スイーツ販売を始め、LINE VOOM Creator Contest 2025 Food部門受賞、「TikTok Awards Japan」2025では、「Food Creator of the Year」を受賞。

Instagram：https://www.instagram.com/ayannui63/?hl=ja

YouTube：https://www.youtube.com/@saapjii

■便利でお得な「ほっともっと」のネット注文！

「ほっともっと」のネット注文では、6日先までのご注文や、オードブル、パーティメニューの

ご予約が可能です。さらに、ネット注文限定でご利用可能なアプリクーポンも配信中です。

・ネット注文サイト

URL：https://www.hottomotto.com/netorder/