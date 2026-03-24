【完売しました】東京ばな奈のオリジナルキャラ「東京ばにゃ奈」。超話題“BIGぬいぐるみ”公式通販で販売を開始！

株式会社グレープストーン

株式会社グレープストーン(本社：東京都中央区銀座)が展開する「東京ばな奈ワールド」 とCHOCOLATE Inc.が共同開発した新クラフトクッキーブランド「東京ばにゃ奈クッキーズ」は、2026年3月24日(火)より公式オンラインショップ「パクとモグ」にて『東京ばにゃ奈 BIGぬいぐるみ ばにゃ奈』を販売いたします。

https://www.paqtomog.com/shop/g/g7479/(https://www.paqtomog.com/shop/g/g7479/)

公式Xで1万リポストの大反響！ばにゃ奈のBIGぬいぐるみが待望の販売を開始

東京ばな奈の新しいキャラクターとして誕生した「東京ばにゃ奈」。「ばな奈」ではなく「ばにゃ奈」です。あま～いものを食べすぎてまんまるになってしまったばにゃ奈達。とっても可愛いのにちょっとドジな姿が愛されています。

そんな「ばにゃ奈」のBIGぬいぐるみが公式通販に登場！猫の日に実施した公式Xでのプレゼントキャンペーンでは、想定を上回る1万リポストで超話題に。多くの方から「販売してほしい！」とお声をいただき、販売が決定しました！「可愛すぎる」「うちで育てたい」「抱きしめたい」と大きな反響を呼んだBIGぬいぐるみ。ぜひみなさまのお家にお迎えしてあげてください。

公式オンラインショップ「パクとモグ」

https://www.paqtomog.com/shop/g/g7479/(https://www.paqtomog.com/shop/g/g7479/)

高さ約31cm！どっしりむっちりなBIGぬいぐるみ

3月24日(火)14:00更新

ご好評につき「東京ばにゃ奈 BIGぬいぐるみ」は予定数完売のため販売を終了いたしました。

「ボールチェーン付ぬいぐるみ(上)」の2倍以上大きい「BIGぬいぐるみ ばにゃ奈(下)」 ※『東京ばにゃ奈 ボールチェーン付ぬいぐるみ ばにゃ奈』は付属されません大きくてもしっかり自立する「BIGぬいぐるみ ばにゃ奈」シンボルマークの大きなしっぽも躍動感いっぱい

どっしりと構えて存在感たっぷり！大きさはなんと「ボールチェーン付ぬいぐるみ(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001699.000025606.html)」の2倍以上。思わず抱きかかえたくなるようなBIGサイズのぬいぐるみです。大きくてもしっかりと自立します。シンボルマークの大きなしっぽもボリューミーで躍動感いっぱい。むっちりとした弾力のある触り心地もお楽しみください。

【商品名】東京ばにゃ奈 BIGぬいぐるみ ばにゃ奈

【価 格】3,800円(本体価格3,455円)

【サイズ】体長 約25.5cm × 体高(しっぽ含む) 約31.0cm

※表示の価格は参考小売価格です。

通販情報

3月24日(火)14:00更新

ご好評につき「東京ばにゃ奈 BIGぬいぐるみ」は予定数完売のため販売を終了いたしました。

2026年3月24日(火)10:00～受付中

▼公式オンラインショップ「パクとモグ」

https://www.paqtomog.com/shop/g/g7479/(https://www.paqtomog.com/shop/g/g7479/)



▼パクとモグ スイーツショップ 楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/paqtomogsweetsshop/400120/(https://item.rakuten.co.jp/paqtomogsweetsshop/400120/)



▼パクとモグ スイーツショップ Yahoo!店

https://store.shopping.yahoo.co.jp/paqtomogsweetsshop/cee2fcab545.html(https://store.shopping.yahoo.co.jp/paqtomogsweetsshop/cee2fcab545.html)

※お届け時期は2026年4月下旬頃を予定

※予定数に達し次第終了。

※人気商品のため早期完売の可能性がございます。予めご了承ください。

CHOCOLATE Inc.について

CHOCOLATE Inc.は、様々なかたちのエンターテインメントを生み出し、たのしみな未来をつくり出していく会社です。映画やアニメ・キャラクター、展覧会・広告など、世の中の「たのしみなもの」を増やす事業を幅広く展開しています。

公式サイト：https://www.chocolate-inc.com/(https://www.chocolate-inc.com/)

東京ばな奈ワールドとは

公式HP

https://www.tokyobanana.jp/(https://www.tokyobanana.jp/)

公式X/旧Twitter

https://x.com/tokyobanana1991(https://x.com/tokyobanana1991)

公式Instagram

https://www.instagram.com/tokyobanana_jp/(https://www.instagram.com/tokyobanana_jp/)

「東京ばな奈ワールド」は、1991年“新しい時代の東京みやげ”として誕生した東京みやげNo.1(※1)の

『東京ばな奈』から始まったスイーツブランドです。 バナナのおいしさにとことんこだわったスイーツ

の数々を生み出しています。『東京ばな奈』は通算販売数20億個(※2)。世代を越えて愛される東京ス

イーツの数々は、日本国内はもちろん海外からの旅行客にも“日本を代表するおみやげ”として親しまれ

ています。

※1 過去1年間で友人・同僚・家族からもらった「東京のおみやげ」ランキングNo.1〈(株)インテージ調べ(調査実施期間:2019年2月5日-7日 )〉

※2 集計期間:1991年11月22日-2025年4月30日