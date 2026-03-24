自宅の外観、気になっているのは「汚れ・色あせ・ひび割れ」が上位に。見た目だけじゃない塗り替えの価値とは？

株式会社NEXER

■住まいの外観に対するリアルな本音

自宅の外観は、毎日目にするものですが、気づくと色あせや汚れが積み重なっていることがあります。

住まいの外観が自分の気分や暮らしの満足度にどう影響するか、また他者からの印象にどう関わるのかは、多くの人が感じているものの、実態はあまり明らかになっていません。

ということで今回は塗り替えショップと共同で、全国の男女500名を対象に「住まいの外観に対する意識」についてのアンケートをおこないました。

※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

・引用元が「株式会社NEXERと塗り替えショップによる調査」である旨の記載

・塗り替えショップ（https://glad-nagoya.jp/）へのリンク設置

「住まいの外観に関する意識調査」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2026年2月20日 ～ 3月4日

調査対象者：全国の男女

有効回答：500サンプル

質問内容：

質問1：自宅の外観について、気になったことはありますか？（複数回答可）

質問2：住まいの外観は、自分の気分や暮らしの満足度に影響すると思いますか？

質問3：その理由を教えてください。

質問4：近所を歩いていて、「外観がきれいな家」と「外観が劣化している家」で印象は変わりますか？

質問5：どのように印象が変わりますか？

質問6：もし自宅の外観をリフレッシュできるとしたら、どんな変化を期待しますか？（複数回答可）

質問7：もし自宅の外観をリフレッシュできるとしたら、どんな変化を期待するか具体的に教えてください。

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100％にならない場合があります。

■約25％が「汚れ」「色あせ」が気になったことがあると回答

まず、自宅の外観について気になったことがあるかを聞いてみました。

最も多かったのは「汚れ（雨だれ、黒ずみ、苔など）」で25.8％でした。次いで「色あせ（外壁・屋根）」が25.2％、「ひび割れ・欠け」が22.0％、「古さ」が19.8％という結果です。

目に見えて劣化がわかりやすい部分への関心が高く、外観の変化に日頃から目を向けている人が一定数いることがうかがえます。

■約61％が「外観は気分や暮らしの満足度に影響する」と回答

続いて、住まいの外観が自分の気分や暮らしの満足度に影響すると思うかを聞いてみました。

その結果「やや思う」が43.6％と最も多く、「とても思う」の17.6％と合わせると、61.2％が影響すると感じていることがわかりました。一方で「あまり思わない」は22.8％、「まったく思わない」は16.0％という結果です。

毎日帰宅するたびに目にする場所だからこそ、外観の状態が気分と結びついていると感じる人が多いようです。

その理由について聞いてみたので、一部を紹介します。

外観が自分の気分や暮らしの満足度に影響すると「思う」と回答した方

・帰ってくるたびにテンションに影響するので。（50代・女性）

・綺麗なほうが気分が上がる。機嫌よくいられる。（30代・女性）

・家に帰ってきたときやふとした時に目に入るところだから。（10代・男性）

・耐久性や耐震性などに悪影響がありそうだから。（50代・男性）

・その家の家人の性格を表すと思うから。（50代・男性）

外観が自分の気分や暮らしの満足度に影響すると「思わない」と回答した方

・外観より中身のほうが大事だから。（20代・男性）

・外観よりも中身がしっかりしていればいい。住めればいい。（40代・男性）

・内装重視で、住みやすいのが一番だから。（40代・女性）

「帰宅するたびにテンションに影響する」「きれいだと心も落ち着く」といった声が多く見られ、外観の状態は気持ちの安定にもつながっていることがうかがえます。

■約77％が「外観のきれいさで近所の家の印象が変わる」と回答

続いて、「外観がきれいな家」と「外観が劣化している家」では近所を歩いていて印象が変わるかを聞いてみました。

その結果「とても変わる」が31.8％、「やや変わる」が44.8％と、合計76.6％が「印象が変わる」と回答しました。一方で「あまり変わらない」は12.2％、「まったく変わらない」は11.2％という結果です。

どのように印象が変わるかも聞いてみたので、一部を紹介します。

どのように印象が変わりますか？

・外観がきれいな家は丁寧に手入れされている印象を受け、劣化している家は少し古い印象を持つことがあります。（30代・女性）

・同じ年月を刻んだ家であっても、「家を大切にしている」ことがわかる外観だと、住んでいる方の人柄もいいのではないかと思ってしまいます。（40代・女性）

・外観が綺麗な家に住んでいる人は経済的にも心にも余裕がありそう。（20代・男性）

・古くてもメンテナンスされている家は大事にされている感じがする。（50代・女性）

・住んでいる人の経済状況や性格まで考えてしまう。きれいでないとだらしない印象になる。（50代・女性）

「手入れのされ具合でその家に住む人の印象が変わる」という見方をする人が多く、外観の状態が住人への評価にも影響しているようです。単なる見た目の問題にとどまらず、対外的な印象管理の視点からも外観への意識は重要といえるでしょう。

■約49％が外観リフレッシュで「清潔感が出る」ことを期待

最後に、もし自宅の外観をリフレッシュできるとしたらどんな変化を期待するかを聞いてみました。

最も多かったのは「清潔感が出る」で49.4％でした。次いで「雨漏りや劣化などの不安が減る」が30.4％、「新築のような見た目になる」が29.6％という結果です。見た目の改善だけでなく、安心感や機能面への期待も大きいことがわかります。

期待する変化の内容を具体的に聞いてみたので、一部を紹介します。

もし自宅の外観をリフレッシュできるとしたら、どんな変化を期待するか具体的に教えてください。

・外壁の色味が明るくなり、全体的に清潔感や新しさが感じられるようになることを期待します。（30代・女性）

・苔が生えてしまっているところがあるので、そこがキレイになったら、気分よくなるだろうなと思っています。（40代・女性）

・気持ちもリフレッシュできる。明日からまた頑張ろうと思える。（40代・男性）

・雨漏りや劣化などの不安が減り安心して暮らせるようになる。（30代・男性）

・落ち着いた色合いでおしゃれさと品の良さがあるデザインにしたい。（30代・女性）

・劣化への不安が減ること。（40代・女性）

「見た目が新しくなることで気持ちもリフレッシュできる」という声とともに、「劣化や雨漏りの不安が減る」という安全面への期待も多く見られました。外観のリフレッシュには、暮らしの安心感を取り戻すという側面もあるようです。

■まとめ

今回の調査では、自宅の外観の劣化に気づいている人は多く、なかでも汚れや色あせへの関心が高いことがわかりました。

また、約61％が外観は気分や暮らしの満足度に影響すると回答しており、毎日目にする場所だからこそ外観の状態が生活の質と結びついていることがわかります。

外観の劣化は少しずつ進行するため気づきにくいですが、気になるサインを見つけたら早めに専門家へ相談することが、暮らしの安心につながるといえるでしょう。

＜記事等でのご利用にあたって＞

・引用元が「株式会社NEXERと塗り替えショップによる調査」である旨の記載

・塗り替えショップ（https://glad-nagoya.jp/）へのリンク設置

【塗り替えショップについて】

会社名：株式会社グラッド

代表取締役：澤 信行

フリーダイヤル：0120-30-2060

本社：〒455-0074 名古屋市港区正保町7-1-1

業務内容：建築事業 ・塗装工事一式 ・住宅建築（新築・増築）

リフォーム全般 メンテナンス事業 ・点検 保持 営繕

【株式会社NEXERについて】

本社：〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-5-2 ライズアリーナビル11F

代表取締役：宮田 裕也

URL：https://www.nexer.co.jp

事業内容：インターネットリサーチ、SEO、WEBブランディング、レビューコンテンツ、リアルショップサポート、WEBサイト制作