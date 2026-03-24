『ライフリー お肌に低刺激であんしん尿とりパッド』を新発売～世界初※1の技術でお肌のこすれを30％※2低減～

ユニ・チャーム株式会社

ユニ・チャーム株式会社（代表取締役 社長執行役員：高原 豪久）は、世界初※1の技術で高齢者特有の肌トラブルへの不安を軽減する『ライフリー お肌に低刺激であんしん尿とりパッド』を、2026年4月7日に全国で発売します。

※1 商品後方部の肌側に低摩擦シート、カバーシートを有し、カバーシートが低摩擦シートの上を滑ることにより身体の動きに追随し、ズレ力(りょく)を低減する構造。主要グローバルブランドにおける大人用尿とりパッド対象 2017年7月ユニ・チャーム調べ

※2 当社従来品比

■発売の背景

『ライフリー お肌に低刺激であんしん尿とりパッド』

2025年から2030年にかけて団塊世代が80歳以上となることから、介護用品市場は今後も拡大する見込みです。当社の調査では、テープ型の紙おむつを使用する方のうち、約3人に1人が肌トラブルに悩んでいるということがわかりました。高齢者の肌は、ターンオーバー（お肌の生まれ変わり）の周期が20代の約3倍に長期化し、肌トラブルが起こると治りにくい傾向があります。また、おむつ内では、濡れた肌の摩擦は乾いた肌と比べて約3倍になるというデータもあり、お肌への刺激を和らげることが求められています。さらに、仕事と介護を両立する方が増えており、忙しくこまめにパッドを交換できない中でも、できるだけ肌トラブルを防いであげたいというニーズが高まっています。

そこでこのたび、大人用排泄ケアブランド売上No.1※3の『ライフリー』から、肌トラブルへの不安を軽減する世界初※1の技術を搭載した『ライフリー お肌に低刺激であんしん尿とりパッド』を発売します。

※3 インテージ調べ成人用おむつ市場SRI（2015年10月～2017年9月）＋SRI＋（2017年10月～2025年6月）累計販売金額シリーズランキング

■商品の特長

（1）世界初※1の「極上やわらかベール」搭載で、ズレやこすれを約30％低減

・おしり部分に「極上やわらかベール」を搭載しました。

・お肌とシートが一緒に動く構造により、ズレやこすれ刺激を和らげます。

動画はこちらから！ :https://youtu.be/1noiYmQcf28日常生活の中でお尻部分にかかるこすれ・ズレを低減します

（2）「Wドライ構造」を採用し、尿の逆戻りを99%低減※4

・水分を内部に閉じ込めるシート（青色部分）が、お肌に触れる水分を低減します。

・水分が染み出しにくいシート（赤色部分）が、パッドからの尿の染み出しを抑制し、尿の逆戻り量を99％※3低減します。

※4 当社従来品比

（3） なみなみ素材のシートを採用、お肌へのはりつきを約3分の1に低減※5

・パッド全面に凹凸のあるなみなみ素材のシートを採用しました。

・お肌との接触面積を減らすことで、お肌へのはりつきを約3分の1に低減※4します。

※5 当社従来品比

■入数・価格

■発売時期

2026年4月7日に全国で発売します。

■関連情報

・『ライフリー』ブランドサイト

https://jp.lifree.com/ja/home.html

・『ライフリー お肌に低刺激であんしん尿とりパッド』商品サイト

https://jp.lifree.com/ja/product/adult/teishigeki_anshin_urine_absorption_pads_4.html

動画はこちらから！ :https://youtu.be/6L5H7eoiOtE開発ストーリーがわかる動画です

■『ライフリー お肌に低刺激であんしん尿とりパッド』の発売を通じて貢献する「SDGs17の目標」

この商品を発売することは、2015年に国連で採択された「持続可能な開発目標」（SDGs：Sustainable Development Goals）で定めた17の目標のうち、下記に貢献すると当社では考えています。

3．すべての人に健康と福祉を 12．つくる責任 つかう責任

これからも、商品やサービスの提供といった事業活動を通じて、環境問題や社会課題を解決し、SDGsの達成に貢献することを目指します。