気候変動解決に求められるメディアの在り方を議論する「気候変動メディアシンポジウム & Media is Hope AWARD 表彰式」を国連大学にて同時開催！

一般社団法人Media is Hope

2026年4月16日(木)に一般社団法人Media is Hope主催の「気候変動メディアシンポジウム2026」を国連大学にて開催いたします。メディア関係者を中心に、オーディエンスや企業、専門家ら多様な主体とともに、気候変動報道の先進事例を共有し、「気候変動報道を継続する仕組みづくり」に向けたディスカッションを繰り広げます。

特に今回は、気候変動やエネルギー問題といった社会危機を前に、課題解決型のメディアの在り方、AI台頭時代のメディアの役割、ステークホルダーである視聴者やスポンサーとの新たな関係づくりについて議論します。会場での議論やネットワーキングを通して、気候変動報道の更なる進化、実践継続のためのシステム構築を目指します。

今年のシンポジウムでは、気候変動やSDGsといった社会課題解決へ貢献するメディア / ジャーナリストの功績を讃える「Media is Hope AWARD 2025」の表彰式も同時開催いたします

＜＜開催概要＞＞

【気候変動メディアシンポジウム2026】

■ 日時：2026年4月16日(木) 13:00~16:00 (懇親会 16:00~17:00)

■ 場所：国際連合大学(https://jp.unu.edu/about/contact-us#location) 2F Reception Hall（現地対面のみの開催）

住所：東京都渋谷区神宮前 5-53-70

■ 申込フォーム：https://forms.gle/UHbYCzSSNodtyaHA7 *定員になり次第で受付終了

■ 主催：一般社団法人Media is Hope ■ 後援：国連広報センター

申し込む :https://forms.gle/UHbYCzSSNodtyaHA7

■ 内容（現在調整を行っており、変更の可能性がございます）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/128060/table/30_1_97473aed6b22345e766c659174bd76f8.jpg?v=202603251251 ]ー参考：気候変動メディアシンポジウム、昨年までの様子ー

■ 気候変動メディアシンポジウム2025：プレスリリース(PR TIMES)(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000021.000128060.html)

■ 気候変動メディアシンポジウム2024：プレスリリース(PR TIMES)(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000128060.html)

2024年 アーカイブ動画：https://media-is-hope.org/news/2268/

＊気候変動メディアシンポジウム2024＊気候変動メディアシンポジウム2025

プレスリリースをPDFで見る :https://drive.google.com/file/d/1Q9pq3SYYfwbPOeeu2K2cj8y1EiDk5ENd/

■ Media is Hope AWARD について

今年のシンポジウムでは、気候変動やSDGsといった社会課題解決へ貢献するメディア / ジャーナリストの功績を讃える「Media is Hope AWARD」の授賞式を予定しております。

（※受賞理由などの詳細は別途お知らせ予定）

2025年 下半期・年間 受賞予定者一覧：

＜2025年 下半期＞

個人賞：WoWキツネザル氏

＜2025年 年間＞

個人賞：日本経済新聞社 安藤淳氏

媒体賞：毎日新聞社、テレビ東京

ソーシャルメディア賞：黒部睦氏

作品賞：「青の王国 BlueNation年代記」（しおだまりん氏）

データビジュアライズ賞：「温暖化する地球を見下ろす 気候変動の15の陰影」（中日新聞社）

シリーズ継続賞：「いま、地球がアツい！」(ニッポン放送)、「気候危機にメディアはどう向き合うべきか」（NHK放送文化研究所）

地域メディア賞：福岡放送

ソリューション賞：読売新聞社

問題だけでなく解決策にも焦点を当てるソリューションジャーナリズムや、オーディエンスとの対話や協力を通して課題解決するエンゲージドジャーナリズムなど、気候変動解決に資する報道や取り組みを表彰することで、その価値を発信しています。



参考：Media is Hope AWARD2023 下半期/年間(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000128060.html)、Media is Hope AWARD2024 上半期(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000128060.html)、Media is Hope AWARD2024 下半期/年間(https://media-is-hope.org/news/2799/)

■ 主催：一般社団法人Media is Hope

気候変動を解決できる社会を実現するために、気候変動報道強化に繋がるサポートを行う非営利組織。「メディアをつくる側もえらぶ側もお互いに責任を持ち、公平で公正かつ自由なメディアと持続可能な社会の構築」をビジョンに掲げ、気候変動の本質的な解決を目指して、メディアや生活者、企業やあらゆるステークホルダーが共創関係を築く架け橋となる。HP：http://media-is-hope.org

メディア関係者や国連などの国際機関、専門家や実践者、市民や若者と共に、気候変動解決に求められる報道の在り方を議論する【気候変動メディアシンポジウム(https://media-is-hope.org/news/2268/)】や、環境省後援【みんなでつくろう再エネの日！(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000013.000128060.html)】を主催するなど、各ステークホルダーが繋がり共創する場を提供。

■ 問合せ：contact[at]media-is-hope.org

一般社団法人Media is Hope 共同代表 西田吉蔵/名取由佳 宛