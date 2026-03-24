イズミコンサルティングのウェビナーウィークを5月に開催 設計業務に役立つ最新知見を無料で提供

株式会社イズミコンサルティング

建築物の省エネ計算・環境認証・防災・BIMに関するコンサルティングを行う株式会社イズミコンサルティング（本社：東京都新宿区、代表取締役：小池 康仁）は、2026年5月18日（月）から22日（金）までの5日間、「2026年5月ウェビナーウィーク」を開催いたします。

本イベントは、設計実務者向けに特化した無料オンラインセミナーです。省エネ計算、避難安全検証、CASBEE・LEED認証、BIMなど、業界の最新トピックを網羅した全14回のセミナーをZoomにて配信いたします。建築・防災分野のセミナーは建築CPD情報提供制度に対応しております（BIM分野・特別講演はCPD対象外）。

旬な話題をお届けする環境TOPIC特別講演では、特別講師をお招きし「建築物LCA（ライフサイクルアセスメント）」を取り上げた講演とパネルディスカッションを実施します。

前回（2025年11月）の開催でご好評いただいた「建築物LCA」についてのセミナーも引き続き開催いたします。

建築・防災・BIM分野の各セミナーは、恒例の内容のみならず、一部内容を刷新・アップデートしております。

詳細は下記内容、もしくは特設ページ(https://izmc.co.jp/webinarweek2605)をご参照ください。

環境TOPIC特別講演のご紹介

講演概要

特別ゲスト 左：伊香賀 俊治 氏 右：岡田 早代 氏建築分野におけるライフサイクルカーボン評価の制度化と実務転換の行方～評価制度に備えた体制づくりと、米国事例からの学び～

2050年カーボンニュートラル社会実現のため、国において建築物のライフサイクルカーボン評価制度（算定・報告・説明・認証・表示等）の2028年度導入に向けた詳細検討が進められています。

本講演では、こうした背景を踏まえ、特別講師による講演およびパネルディスカッションを通じて、建築主・設計者・施工者・建材・機器製造者・評価機関等のステークホルダーが今後備えるべき体制づくりや実務対応上の要点を整理します。

あわせて、米国の政策動向や最新の実務事例を紹介し、米国で進む変化が日本でも起こり得るという視点から、制度化が実務に与える影響について考察します。

さらに、「米国におけるライフサイクルカーボン削減へのアプローチ」を手がかりに、今後の実務対応において押さえておくべきポイントを取り上げます。

特別講師 講演内容

「建築物のライフサイクルカーボン評価制度の2028年度導入にどう対応するか？」

一般財団法人住宅・建築SDGs推進センター 理事長／慶應義塾大学名誉教授 伊香賀 俊治 氏

「米国における建築物LCAの制度・政策動向と実務の最新事例」

公益財団法人 自然エネルギー財団 上級研究員 岡田 早代 氏

パネルディスカッションテーマ

「LCA制度化をチャンスに変える！2028年に向けた実務者のアクションと新しい可能性」

開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/155389/table/14_1_389ccba878d13fc7fc66cd5975e5f492.jpg?v=202603241151 ]

※同業他社の方のお申込みはご遠慮いただいております。お申込み完了後にお断りさせていただく場合もございますので、予めご了承ください。

イズミコンサルティングについて

社名 ：株式会社イズミコンサルティング

創立 ：昭和48年9月1日

代表 ：代表取締役 小池 康仁

事業内容：建築環境・建築防災に関するコンサルティング

BIM関連 システム開発事業

建築パッケージソフト開発・受託開発

資本金 ：1億円

所在地 ：〒162-0824 東京都新宿区揚場町1-21 飯田橋升本ビル4階

URL ： https://izmc.co.jp/