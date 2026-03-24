ＦＰＴとメタルワンは、デジタル・プラットフォーム「Metal X UP(R)」の海外向けサービス提供開始

FPTジャパンホールディングス株式会社

ＦＰＴコーポレーション傘下のＦＰＴソフトウェアジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：ド・ヴァン・カック（Do Van Khac）、以下「ＦＰＴ」）と株式会社メタルワン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：渡邉 善之、以下「メタルワン」）は、2026年1月よりASEAN地域のタイ・ベトナムで鉄鋼業界向けデジタル・プラットフォーム「Metal X UP(R)」の海外向けサービスの提供を開始しましたので、お知らせします。

Metal X UPは、鉄鋼流通における「サプライチェーン上のアナログ情報のデジタル化」と「業務・コミュニケーションの効率化/高度化」を目指してメタルワンが開発したプラットフォームで、2023年初頭から日本国内向けにサービス提供を開始しています。国内ではすでに1,200社超の取引先にご利用いただき、ミルシート管理や受発注業務の効率化により、業務時間を大幅に削減する実績を上げています。今回の海外展開では、これまでに培ったDXの知見やノウハウを活かし、その機能を現地・現場に適応させ、ASEAN地域における業務課題の解決を目指します。

Metal X UP海外向けサービスの第一弾は「ミルシート管理機能」です。この機能を活用することで、ミルシートの検索・管理が容易になり、PDFやメタデータをワンクリックでダウンロードが可能となります。これにより、従来の紙でのやり取りや、検索の煩雑さを解消することができ、商社・取引先双方の大幅な業務効率化が見込まれ、すでにタイ・ベトナムの製造業の取引先に導入いただきました。さらにメタルワンより鉄鋼取引の実業務とデジタルの両面に精通した人材をタイの拠点に派遣し、ASEAN全体への導入支援を積極的に進めてまいります。

本件においては、ＦＰＴのオフショア開発体制が、開発から運用までをエンドツーエンドで担当します。ＦＰＴグループのASEANでの確かな実績、柔軟なリソース体制とAIを積極的に活用した開発手法により、短期間での機能追加・改善に対応しつつ、運用コストの抑制と品質の安定化を実現します。今後は、両社協力のもと、取引先のニーズを反映した機能改修に加え、新たな機能を追加し、ASEAN地域における鉄鋼業界のDXを推進していきます。

メタルワンは、「Metal X UP」をグローバル標準のプラットフォームとするべく、ASEAN以外の地域への展開も視野に入れ、顧客課題に真摯に向き合い、各地域・国のニーズに合わせたサービス提供を続けてまいります。

＜メタルワン＞

今回の海外展開においては、豊富な人材リソースと開発実績を誇るＦＰＴと協力し、オフショア拠点を活用したシステム開発を行います。メタルワンが持つ日本国内で培った鉄鋼業界のDXに関する知見と、ベトナムのICTリーディングカンパニーであるＦＰＴグループの持つASEAN市場における深い知見と豊富な実績を掛け合わせて、現地ニーズに対応したシステム構築と運用を実現します。

＜ＦＰＴソフトウェアジャパン＞

今回、ASEAN地域での豊富な実績とリソースを元に、先端的なAI活用によるオフショア開発を推進し、要件定義から設計、実装、テスト、運用設計、本番稼働、保守・運用まで全ての工程を支援しました。ＦＰＴは、今後もベトナムを主軸としたグローバルでの豊富なリソースと、先端技術を駆使し、業界における業務課題を解決すべく、メタルワンと共に鉄鋼業界のＤＸを推進して行きます。

＜本件についてのお問い合わせ先＞

株式会社メタルワン 総務・安全衛生部 広報ユニット 木村、樋口

Tel：03-6777-2816 / Mail：mo.pr@mtlo.co.jp

ＦＰＴジャパンホールディングス株式会社

ジャパンマーケティング＆パブリックリレーション本部

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