「日南市シティプロモーションサイト」にイベント情報のデータ連携を開始

株式会社インフォモーション

株式会社インフォモーション（本社：東京都品川区、代表取締役：矢野 祐輔、以下「当社」）は、日南市が運営するシティプロモーション特設サイト「日南市シティプロモーションサイト」に対し、同市で開催されるイベント情報のデータ連携を開始しました。

◼️「日南市シティプロモーションサイト」について

「日南市シティプロモーションサイト」は、日南市が2026年3月13日に公開した特設サイトです。

本サイトは、日南市のブランドアイデンティティである「海幸・山幸・人幸。日南には幸がある」を基本コンセプトとしています。また、「子育て応援、移住応援、日南市のファンづくり」を大きな柱に据え、日南市の多様な魅力や情報を集約し、戦略的に発信することで、同市のブランドイメージを確立し、市民のシビックプライドの醸成、定住人口の増加や関係人口の拡大に繋げることを目的としています。

なお、本サイトの企画・制作・運用は株式会社西日本新聞メディアラボが担当しています。

▼「日南市シティプロモーションサイト」はこちら

https://sachi-nichinan.jp(https://sachi-nichinan.jp)

◼️本連携の背景と目的

本サイトは、市民をはじめ、日南市に関心を持つ市外の方や、子どもや若者を応援する施策に興味がある方、移住や定住を考えている方、そしてふるさと納税などを通じて日南市のファンになった方など、幅広い層をターゲットとしています。

しかしながら、従来の情報発信体制ではイベント情報が複数の媒体に分散しており、情報を各ターゲット層に効果的に届けることが課題となっていました。

こうした課題を解決するため、Web上で公開されているイベント情報を自動的に収集する当社の「AIイベント情報集約サービス」を導入いただき、「日南市シティプロモーションサイト」とのAPIによるデータ連携を開始しました。これにより、多様なニーズに対応したイベント情報の効果的発信を実現します。





◼️データ連携の概要

・AI技術により、Web上に公開されているイベント情報を自動的に収集

収集対象は幅広く、市や県、観光協会、民間団体等のWebサイトにて発信される大規模イベントから、SNS・ブログ等にて発信される個人主催の小規模イベントまで網羅します。

・収集したイベント情報を当社スタッフが目視確認

AI技術によって収集されたイベント情報は、日南市職員による掲載可否確認の前に、誤った情報がサイトに掲載されないように当社スタッフの目視による点検を実施します。



・日南市職員によるイベント情報の確認および掲載可否の判断後、APIを通じてデータ連携

同市職員が担う業務は、情報内容の確認と掲載可否の判断のみとなるため、既存業務への影響を最低限に抑えられます。

※今後、掲載可否の判断を当社にお任せいただくことも可能です





◼️本連携にあたってのインフォモーション社のコメント

当社はこれまで、AI技術を活用したイベント情報の集約サービスを通じて、持続可能な地域活性化や市民サービスの向上に取り組んでまいりました。

このたび、日南市様が推進されるシティプロモーションの取り組みにおいて、イベント情報のAPI連携という形で当社のサービスをご活用いただけることを大変光栄に存じます。

本連携を通じて、市民の皆様をはじめ、日南市に関わる多様な方々に向けて、同市の魅力あるイベント情報がより広く、より効率的に届く環境づくりを支援してまいります。





◼️株式会社インフォモーションについて

私たちは、世の中のイベント情報に誰もがアクセスしやすい環境を整えることで、人々の人生を目的で満たし、移動の総量を増やすことで、人と社会の活性化にチャレンジしています。

▼詳しくはこちらをご覧ください。

・当社HP：https://infomotion.co.jp/

・AIイベント情報集約サービス（自治体・観光協会向け）：https://infomotion.co.jp/event-g/

・全国イベント情報データベースAPIサービス：https://infomotion.co.jp/event-api/





◼️本件に関するお問い合わせ先

自治体職員様をはじめ、当社の事業・サービスにご興味のある方は、下記メールアドレス、電話番号よりお問い合わせをお願いします。

Email：info@infomotion.co.jp

TEL：03-6271-9222（受付時間：平日 09：00 ～ 18：00）

担当：代表取締役 矢野祐輔