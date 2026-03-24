[独自レポートVol.41]【産業用太陽光、PPA vs 自己所有】なぜ8割がPPAを選ぶのか？導入担当者330名が明かす選定の実態

国際航業株式会社

太陽光・蓄電池の経済効果診断「エネがえる（https：//www.enegaeru.com/）」を提供する国際航業株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：藤原 協）は、企業・事業所で産業用太陽光発電システムを導入している企業の担当者330名を対象に、産業用太陽光発電の導入方式選択に関する実態調査を実施しましたので、お知らせいたします。

※調査結果については、後述する条件を順守することでご利用いただくことができます。

- 01｜産業用太陽光発電導入済み担当者の88.1%が、PPAと自己所有の比較・検討で「悩んだ」経験あり- 02｜導入方式の決め手、「長期的なトータルコストの安さ」が42.6%でトップ- 03｜PPA導入後のデメリットとして導入済み担当者の52.1%が、「契約終了後の設備の扱いが不明確」と回答

■調査概要

- 調査名称：産業用太陽光発電の導入方式選択に関する実態調査- 調査方法：IDEATECHが提供するリサーチマーケティング「リサピー(R)︎」の企画によるインターネット調査- 調査期間：2026年2月19日～同年2月19日- 有効回答：企業・事業所で産業用太陽光発電システムを導入している企業の担当者330名

※構成比は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも100とはなりません。

≪調査結果の利用条件≫

1 情報の出典として「エネがえる運営事務局調べ」の名前を明記してください。

2 ウェブサイトで使用する場合は、出典として、下記リンクを設置してください。

URL：https：//www.enegaeru.com

※PPA（電力販売契約）：発電事業者が太陽光発電設備を無償設置し、発電した電気を供給する仕組み。

オンサイト型は、需要場所の敷地内に発電設備を設け、再エネ電力は自家消費する。

オフサイト型は、敷地外に発電設備を設け、送配電線を通じて電力供給する。

■産業用太陽光発電導入担当者が選んだ契約形態、「オフサイトPPA」が40.6%、「オンサイトPPA」（39.7%）と拮抗

「Q1. あなたのお勤め先が現在導入している、産業用太陽光発電システムの契約形態を教えてください。」（n=330）と質問したところ、「オンサイトPPA（自社敷地内に設置し、発電した電力を購入する）」が39.7%、「オフサイトPPA（自社敷地外の発電所から電力を購入する）」が40.6%という回答になりました。

Q1. あなたのお勤め先が現在導入している、産業用太陽光発電システムの契約形態を教えてください。

・オンサイトPPA（自社敷地内に設置し、発電した電力を購入する）：39.7%

・オフサイトPPA（自社敷地外の発電所から電力を購入する）：40.6%

・自己所有（自社で設備を購入・所有している）：16.4%

・リース/割賦（設備は実質自社利用だが分割払い契約）：3.0%

・その他：0.0%

・わからない/答えられない：0.3%

■導入済み担当者の88.1%が、PPAと自己所有の比較・検討で「悩んだ」経験あり

「Q2. Q1で「オンサイトPPA（自社敷地内に設置し、発電した電力を購入する）」「オフサイトPPA（自社敷地外の発電所から電力を購入する）」「自己所有（自社で設備を購入・所有している）」と回答した方にお聞きします。産業用太陽光発電を導入する際、PPAモデルと自己所有型のどちらにするか、比較・検討に悩みましたか。」（n=319）と質問したところ、「非常に悩んだ」が31.0%、「やや悩んだ」が57.1%という回答になりました。

Q2. Q1で「オンサイトPPA（自社敷地内に設置し、発電した電力を購入する）」「オフサイトPPA（自社敷地外の発電所から電力を購入する）」「自己所有（自社で設備を購入・所有している）」と回答した方にお聞きします。産業用太陽光発電を導入する際、PPAモデルと自己所有型のどちらにするか、比較・検討に悩みましたか。

・非常に悩んだ：31.0%

・やや悩んだ：57.1%

・あまり悩まなかった：8.8%

・全く悩まなかった：2.5%

・わからない/答えられない：0.6%

■導入済み担当者が悩んだ点、「長期的に見た総コストがどちらの方が有利か」が62.3%と突出

「Q3. Q2で「非常に悩んだ」「やや悩んだ」と回答した方にお聞きします。産業用太陽光発電の導入方式（PPA/自己所有など）を比較・検討する際、どの点で悩みましたか。あてはまるものをすべてお選びください。（複数回答）」（n=281）と質問したところ、「長期的に見た総コストがどちらの方が有利か」が62.3%、「電力単価が将来どのように変動するか」が43.4%という回答になりました。

Q3. Q2で「非常に悩んだ」「やや悩んだ」と回答した方にお聞きします。産業用太陽光発電の導入方式（PPA/自己所有など）を比較・検討する際、どの点で悩みましたか。あてはまるものをすべてお選びください。（複数回答）

・長期的に見た総コストがどちらの方が有利か：62.3%

・電力単価が将来どのように変動するか：43.4%

・契約期間が自社にとって適切かどうか：35.9%

・初期費用の負担がどの程度になるか：29.2%

・契約終了後に設備をどのように扱うことになるか：27.4%

・想定している発電量が実際に見込めるかどうか：24.6%

・メンテナンスや保守対応が十分に行われるかどうか：21.4%

・想定外の追加費用が発生しないかどうか：7.5%

・その他：0.0%

・わからない/答えられない：0.0%

■導入方式の決め手は「長期的なトータルコストの安さ」が42.6%で最多

「Q4. Q1で「オンサイトPPA（自社敷地内に設置し、発電した電力を購入する）」「オフサイトPPA（自社敷地外の発電所から電力を購入する）」「自己所有（自社で設備を購入・所有している）」と回答した方にお聞きします。現在の導入方式を選定した「決定打」となった要因を教えてください。」（n=319）と質問したところ、「長期的なトータルコストの安さ」が42.6%、「初期投資コストの有無」が10.7%という回答になりました。

Q4. Q1で「オンサイトPPA（自社敷地内に設置し、発電した電力を購入する）」「オフサイトPPA（自社敷地外の発電所から電力を購入する）」「自己所有（自社で設備を購入・所有している）」と回答した方にお聞きします。現在の導入方式を選定した「決定打」となった要因を教えてください。

・長期的なトータルコストの安さ：42.6%

・メンテナンス・管理の手間がかからないこと：19.1%

・オフバランス処理（資産計上を帳簿外で管理）ができること：11.3%

・初期投資コストの有無：10.7%

・補助金の活用可否：9.1%

・契約期間（拘束期間）の長さ：4.1%

・自社で資産を持ちたいという意向：3.1%

・その他：0.0%

・わからない/答えられない：0.0%

■52.7%が、最終的な導入決定は「経営層が決めた（現場は自己所有を推したが、PPAになった）」と回答

「Q5. Q1で「オンサイトPPA（自社敷地内に設置し、発電した電力を購入する）」「オフサイトPPA（自社敷地外の発電所から電力を購入する）」「自己所有（自社で設備を購入・所有している）」と回答した方にお聞きします。導入方式（PPAか自己所有か）を最終的に決定したのは誰ですか。また、その決定は現場の意向通りでしたか。」（n=319）と質問したところ、「経営層が決めた（現場は自己所有を推したが、PPAになった）」が52.7%、「経営層が決めた（現場の意向通りだった）」が33.9%という回答になりました。

Q5. Q1で「オンサイトPPA（自社敷地内に設置し、発電した電力を購入する）」「オフサイトPPA（自社敷地外の発電所から電力を購入する）」「自己所有（自社で設備を購入・所有している）」と回答した方にお聞きします。導入方式（PPAか自己所有か）を最終的に決定したのは誰ですか。また、その決定は現場の意向通りでしたか。

・経営層が決めた（現場の意向通りだった）：33.9%

・経営層が決めた（現場は自己所有を推したが、PPAになった）：52.7%

・経営層が決めた（現場はPPAを推したが、自己所有になった）：7.8%

・現場（自部署）に一任され、自分たちで決めた：5.6%

・わからない/答えられない：0.0%

■導入済み担当者がPPA導入後に感じたデメリット、「契約終了後の設備の扱い（撤去・買取など）が不明確だった」が52.1%で最多

「Q6. Q1で「オンサイトPPA（自社敷地内に設置し、発電した電力を購入する）」「オフサイトPPA（自社敷地外の発電所から電力を購入する）」と回答した方にお聞きします。PPAで産業用太陽光発電システムを導入してみて、実際に感じたデメリットや想定外だった点を教えてください。（複数回答）」（n=265）と質問したところ、「契約終了後の設備の扱い（撤去・買取など）が不明確だった」が52.1%、「月々の電力購入料金が想定より高かった」が37.0%という回答になりました。

Q6. Q1で「オンサイトPPA（自社敷地内に設置し、発電した電力を購入する）」「オフサイトPPA（自社敷地外の発電所から電力を購入する）」と回答した方にお聞きします。PPAで産業用太陽光発電システムを導入してみて、実際に感じたデメリットや想定外だった点を教えてください。（複数回答）

・契約終了後の設備の扱い（撤去・買取など）が不明確だった：52.1%

・月々の電力購入料金が想定より高かった：37.0%

・料金の改定があり支払額が変動した：30.6%

・契約期間の縛りが長く感じた：28.7%

・契約内容が複雑で分かりづらかった：23.4%

・設備を資産として計上できないことが不満だった：14.0%

・途中解約の条件が厳しかった：11.3%

・売電収入を得られないことが残念だった：10.9%

・設置業者との連絡やコミュニケーションが難しかった：10.2%

・メンテナンス対応が遅かった：6.8%

・その他：0.0%

・特にデメリットは感じていない：2.3%

・わからない/答えられない：0.0%

■導入済み担当者が自己所有で感じたデメリット、「投資回収期間が想定より長かった」や「故障やトラブルへの対応が大変だった」が上位に

「Q7. Q1で「自己所有（自社で設備を購入・所有している）」と回答した方にお聞きします。自己所有で産業用太陽光発電システムを導入してみて、実際に感じたデメリットや想定外だった点を教えてください。（複数回答）」（n=54）と質問したところ、「投資回収期間が想定より長かった」が33.3%、「故障やトラブルへの対応が大変だった」が29.6%という回答になりました。

Q7. Q1で「自己所有（自社で設備を購入・所有している）」と回答した方にお聞きします。自己所有で産業用太陽光発電システムを導入してみて、実際に感じたデメリットや想定外だった点を教えてください。（複数回答）

・投資回収期間が想定より長かった：33.3%

・故障やトラブルへの対応が大変だった：29.6%

・メンテナンス費用が予想以上にかかった：25.9%

・初期投資の負担が大きかった：24.1%

・自社でメンテナンスや管理をする手間がかかった：24.1%

・契約内容や手続きが複雑で分かりづらかった：18.5%

・売電価格が期待より低かった：16.7%

・設置業者との連絡やコミュニケーションが難しかった：11.1%

・パネルの掃除や点検を自社でする必要があった：7.4%

・その他：0.0%

・特にデメリットは感じていない：5.6%

・わからない/答えられない：0.0%

■55.8%の導入済み担当者が、「実際の電力コスト削減効果や売電収入の具体的な金額」を知りたかったと回答

「Q8. Q1で「オンサイトPPA（自社敷地内に設置し、発電した電力を購入する）」「オフサイトPPA（自社敷地外の発電所から電力を購入する）」「自己所有（自社で設備を購入・所有している）」と回答した方にお聞きします。あなたのお勤め先が産業用太陽光発電システムを導入する前に、もっと詳しく知りたかった情報を教えてください。（複数回答）」（n=319）と質問したところ、「実際の電力コスト削減効果や売電収入の具体的な金額」が55.8%、「想定外にかかる可能性のある費用」が38.6%という回答になりました。

Q8. Q1で「オンサイトPPA（自社敷地内に設置し、発電した電力を購入する）」「オフサイトPPA（自社敷地外の発電所から電力を購入する）」「自己所有（自社で設備を購入・所有している）」と回答した方にお聞きします。あなたのお勤め先が産業用太陽光発電システムを導入する前に、もっと詳しく知りたかった情報を教えてください。（複数回答）

・実際の電力コスト削減効果や売電収入の具体的な金額：55.8%

・想定外にかかる可能性のある費用：38.6%

・実際の発電量や天候・季節による変動：33.5%

・初期投資とランニングコストの具体的な金額：28.8%

・メンテナンスの頻度や内容、故障時の対応方法：27.3%

・実際に導入した企業の事例や満足度：18.2%

・設備の寿命や契約終了後の処分方法：16.0%

・導入後に後悔したことや想定外だったこと：12.2%

・設置業者の選び方や見積もりの妥当性：11.3%

・その他：0.0%

・特に知りたい情報はなかった：1.6%

・わからない/答えられない：0.0%

■「隠れたリスクの開示」や「長期的メンテナンスコスト」などの声も

「Q9. Q8で「特に知りたい情報はなかった」「わからない/答えられない」以外を回答した方にお聞きします。Q8で回答した以外に、産業用太陽光発電システムを導入する前に、もっと詳しく知りたかった情報があれば、自由に教えてください。」（n=314）と質問したところ、129の回答を得ることができました。

Q9. Q8で「特に知りたい情報はなかった」「わからない/答えられない」以外を回答した方にお聞きします。Q8で回答した以外に、産業用太陽光発電システムを導入する前に、もっと詳しく知りたかった情報があれば、自由に教えてください。

■導入済み担当者の47.6%が、再導入時も「オンサイトPPA」を選択

「Q10. Q1で「オンサイトPPA（自社敷地内に設置し、発電した電力を購入する）」「オフサイトPPA（自社敷地外の発電所から電力を購入する）」「自己所有（自社で設備を購入・所有している）」と回答した方にお聞きします。もしもう一度産業用太陽光発電システムを導入し直せるとしたら、どの導入方式を選びますか。」（n=319）と質問したところ、「オンサイトPPAを選ぶ」が47.6%、「オフサイトPPAを選ぶ」が41.4%という回答になりました。

Q10. Q1で「オンサイトPPA（自社敷地内に設置し、発電した電力を購入する）」「オフサイトPPA（自社敷地外の発電所から電力を購入する）」「自己所有（自社で設備を購入・所有している）」と回答した方にお聞きします。もしもう一度産業用太陽光発電システムを導入し直せるとしたら、どの導入方式を選びますか。

・オンサイトPPAを選ぶ：47.6%

・オフサイトPPAを選ぶ：41.4%

・自己所有を選ぶ：6.6%

・わからない/答えられない：4.4%

■まとめ

今回は、企業・事業所で産業用太陽光発電システムを導入している企業の担当者330名を対象に、産業用太陽光発電の導入方式選択に関する実態調査を実施しました。

その結果、回答者の88.1%がPPAと自己所有の比較・検討で「悩んだ」経験があり、PPA導入後に回答者の52.1%が「契約終了後の設備の扱いが不明確だった」と感じていることが明らかになりました。

まず、PPAと自己所有の比較・検討で悩んだ点として「長期的に見た総コストがどちらの方が有利か」が回答者の62.3%で最多となり、「電力単価が将来どのように変動するか」（43.4%）、「契約期間が自社にとって適切かどうか」（35.9%）が続きました。導入方式の決定打は「長期的なトータルコストの安さ」が42.6%でトップとなった一方、決定プロセスでは52.7%が「経営層が決めた（現場は自己所有を推したが、PPAになった）」と回答しました。PPA導入後のデメリットでは「契約終了後の設備の扱いが不明確だった」が回答者の52.1%で首位、「月々の電力購入料金が想定より高かった」（37.0%）、「料金の改定があり支払額が変動した」（30.6%）が上位に挙がりました。

本調査から、産業用太陽光発電の導入において、担当者の多くが長期的なコスト比較に苦慮している実態が明らかになりました。特にPPA導入済み担当者の契約終了後の設備の扱いや料金変動への不満が顕在化しており、契約前の情報提供の充実が求められます。今後は、導入事業者による契約条件の透明化と、長期的なコストシミュレーションの精緻化が不可欠と言えるでしょう。

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■国際航業株式会社 会社概要

ミッション「空間情報で未来に引き継ぐ世界をつくる」の実現にむけて、地理空間情報技術を軸とし、防災・減災、行政マネジメント、インフラマネジメント、脱炭素・環境の分野での技術コンサルティング事業を展開。社会課題の解決に取り組んでいます。

設立：1947（昭和22）年9月12日

URL：https://www.kkc.co.jp/

所在地：〒169-0074 東京都新宿区北新宿2丁目21番1号 新宿フロントタワー

資本金：67億94百万円（2025年3月31日時点）