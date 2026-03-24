株式会社キズキ

2026年3月28日（土）、不登校のお子さんのための完全個別指導塾「キズキ共育塾」（運営：株式会社キズキ）は、無料オンラインイベントを開催します。

本イベントのテーマは、「『不登校＝合格無理』は大間違い！1.4万人の実例から導いた“不登校からの大学逆転合格メソッド”大公開」です。

登壇者は、京都大学経済学部卒で、「不登校からの大学受験合格」を数多く支えてきた、キズキ共育塾の三木直也です。

不登校であっても、大学受験に合格することは十分に可能です。実際にキズキ共育塾では、1.4万人の卒業生の多くが、不登校という状況から大学受験に挑戦し、合格をつかんできました。

卒業生の事例を振り返ると、不登校の状況、学力、スタート時期などが違っていても、大学合格に至った人たちには共通する考え方や進め方があることがわかってきました。

ただし、そのポイントは、ご家庭だけで試行錯誤していても気づきにくく、情報不足や判断の難しさから、遠回りになることも少なくありません。

本イベントでは、そうした実例の蓄積をもとに、不登校から大学合格を目指す際に、親としてどこから考え、どの順序で準備を進めていけばよいのかを整理してお伝えします。

具体的には、次の点について解説します。

- 不登校の状況を踏まえ、まず何を整理すべきか- 受験までの時間を、どのように捉え、どう使っていくのか- 志望校選び・受験方式・勉強の進め方を、どの順序で考えると無理がないのか

「新高3で不登校」の親御さんが、大学合格までの現実的な道筋を“今からどう描くか”を整理するための機会です。

イベント詳細

- 実施日時：2026年3月28日（土） 10：30～11：15- 開催場所：オンライン- 参加費：無料- 対象：「不登校から大学受験合格を目指す高校新3年生」の親御さん- お申し込みフォーム：https://form.run/@20260328-kizukijuku-event

以下補足

登壇者・三木直也紹介

- 主には「不登校の高校新3年生の親御さん」を想定した内容ですが、そのご本人さまや、新2年生、通信制高校生、定時制高校生、高校中退の親御さん・ご本人さまにも参考になる内容です。- イベント参加者さまは、無料のオンライン個別相談もセットでご利用いただけます。- すでにキズキにご入会されている方もご参加可能です。ただし、個別相談はご所属の校舎で承ります。

三木直也（みき・なおや）

京都大学経済学部卒略歴：「何度でもやり直せる社会をつくる」をビジョンとする株式会社キズキ（キズキ共育塾）のエリアマネージャー。



2019年に楽天株式会社、2021年にADL、2025年にキズキに入社。発達障害（ADHD、ASD）のグレーゾーン。学年で400人中380位からの京都大学合格という逆転合格経験を持つ。

三木直也からのメッセージ

高校時代の私は、ASD（自閉スペクトラム症）グレーゾーンの特性から、高校の授業での「一般的な学習方法」が向いておらず、苦労していました。その結果、授業に集中できず、学校はただ「寝に行く場所」になっていました。

そんな私に転機が訪れたのは、「もう一度勉強をやり直そう」と決めた高校3年生のときのことです。

「私が怠慢だったのではなく、自分に合う勉強方法で学んでいないだけだ」と気づいたのです。そこから「自分に合う勉強法」を見つけて、京都大学合格に至りました。

今不登校で悩んでいるお子さんも、「自分に合うやり方」がわかれば、今から大学合格に向けて進んでいけます。

【運営会社概要】

- 会社名：株式会社キズキ- 本社所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-29-7 ドルミ御苑202号- 代表者：代表取締役 安田祐輔- 事業内容：不登校・中退・引きこもり・発達特性などの方の学び直し支援、完全個別指導塾「キズキ共育塾」の運営、ウェブメディア「不登校オンライン」の運営など- キズキ共育塾：https://kizuki.or.jp/?argument=uL7wWpKB&dmai=M9lNj-prgt-260324(https://kizuki.or.jp/?argument=uL7wWpKB&dmai=M9lNj-prgt-260324)- 不登校オンライン：https://futoko-online.jp/- 株式会社キズキ：https://kizuki-corp.com/