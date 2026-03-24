KIPRUN、用途別設計で“走りを分解”した4モデルを発表

デカトロンディストリビューションジャポン株式会社

フランス発のランニングブランド「KIPRUN」は、2026年春夏シーズンに向け、ランニングシューズ4モデルを発表いたします。

本コレクションは、「EVERYDAY RUN」のKIPRIDEと、「RACE & TRAINING」のKIPSTORMという用途に基づき設計されています。ランニングにおける動作やトレーニングプロセスを分解し、それぞれに最適化された機能を備えることで、日常のランニングやリカバリーランに求められるクッション性と快適性、スピードトレーニングやレースに必要とされる推進力と安定性を明確に切り分けています。これにより、ランナーのパフォーマンスを段階的に引き上げる構成となっています。

ミッドソールには高いエネルギーリターンを生むフォーム構造を採用し、モデルごとにクッション性と反発性のバランスを最適化。また、アッパーには軽量性とフィット性を両立する設計を取り入れることで、トレーニングからレースまで一貫した走行感を提供します。

■ SS26 新商品

KIPRIDE MAX （EVERYDAY RUN）

最大限のクッション性と快適性を追求したKIPRIDE MAXは、全面ニットアッパーと360°フィット構造により足と一体化する履き心地を実現。新開発フォームが衝撃をやさしく吸収し、高い反発性も両立。日常のランニングやリカバリーラン、ロングランまで幅広く対応する高快適モデルです。価格：\21,900

KIPRIDE （EVERYDAY RUN）

KIPRIDEは、MAXに比べ軽量性と汎用性を高めたデイリートレーナー。新素材「Fastech」ミッドソールがクッション性と反発性を両立し、約1,000kmの耐久性を実現。通気性に優れた特殊な「e-メッシュ」アッパーが、日本の暑い気候下でもシューズ内をドライに保ちます。価格 \18,900

KIPSTORM ELITE （RACE & TRAINING）

レースでのパフォーマンス最大化を目的としたハイエンドモデル。軽量設計と高反発フォーム、プレート構造の組み合わせにより優れたエネルギーリターンを実現。効率的な推進力でスピード維持をサポートし、ハーフからフルマラソンまで記録更新を目指すランナーに最適です。価格：\34,900

KIPSTORM TEMPO （RACE & TRAINING）

推進力と安定性をバランスよく備えたスピードトレーニング向けモデル。軽量設計と高反発フォームによりテンポ走やインターバル時の効率的なストライドをサポート。フィット性の高いアッパー構造が足のブレを抑え、ペースアップ時でも安定した走行を実現します。価格：\19,900

【販売情報】

発売日：2026年3月25日販売開始

販売先：全国のランニング専門店、スポーツ専門店、およびデカトロン公式オンラインストア

公式オンラインストア：https://www.decathlon.co.jp(https://www.decathlon.co.jp)

【KIPRUNとは】

KIPRUNは、フランス発の総合スポーツブランドDECATHLON（デカトロン）が展開するランニング専門ブランドです。ブランド名は「KEEP ON RUNNING」に由来し、ゴールではなく“走り続ける過程そのもの”に価値を見出す思想を体現しています。

2007年、ニューヨークシティマラソンの沿道でランナーに送られる声援から着想を得て誕生したKIPRUNは、ランナーの挑戦を支える存在として、製品開発を進めてきました。

製品は、フランスを代表する長距離ランナーであるジミー・グレシエ（Jimmy Gressier）をはじめとしたトップアスリートとの共同開発により設計され、実際のトレーニングおよびレース環境に基づいたフィードバックを反映しています。これにより、単なるスペックではなく「実際に速く走るための機能」を備えたプロダクトを提供しています。

さらに、人間工学に基づく設計と実走テストを重ね、厳格な評価基準をクリアした製品のみを市場に展開。日常のランニングから競技レベルまで、あらゆるランナーのパフォーマンス向上を支えています。

また、KIPRUNはプロアスリートチームの運営や育成プログラム「42 HOUSE」を通じて、次世代ランナーの育成にも取り組んでおり、ランニングコミュニティの発展にも貢献しています。