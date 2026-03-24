[InRed掲載オーディショングランプリ発表！]

株式会社KIRINZ

ライブ配信コンテスト『MODECON』の運営、ライブ配信者（以下、ライバー）の育成・マネジメント事業、その他Z世代をターゲットとしたマーケティング事業を手がける株式会社KIRINZ（本社：東京都目黒区、代表取締役CEO：鵜池 航太）は、働く大人の女性のロールモデル発掘を目的とした「InRed掲載オーディション」の最終結果を発表いたします。

■「InRed掲載オーディション」について

本コンテストは、30代女性に向けて大人のカジュアルファッションや美容、ライフスタイルを提案する人気雑誌『InRed』とのタイアップ企画として開催されました。 「自分をもっと輝かせたい」「憧れの世界へ一歩踏み出し、魅力を発信したい」という熱い想いを持つ30代の女性たちが、ライブ配信アプリ「ミクチャ」を通じて10月23日から1月17日までの約3ヶ月にわたって熱戦を繰り広げました。

「#InRed掲載オーディション」

詳細はこちらから▼

https://slpcontest.com/inred/

■「InRed掲載オーディション」グランプリ “ゆり”さんの紹介

【趣味】

食べること（カフェ巡り）、旅行、メイク、ファッション

【みんなにまだ話してない実は〇〇なところ】

ふわふわしていると言われがちですが、実際とても慎重で、物事を深く考えるタイプです。自信があるように見えても、時には不安を感じることもあります。

【今後の目標】

自分らしさを大切にしながら、自信を持てずにいる方の心に寄り添い、勇気や希望を届けられる存在を目指したいです。

【応援してくれたファンへのメッセージ】

ここまで歩んでこられたのは、皆さまの温かい応援があったからです。感謝の気持ちを忘れず、これからも成長した姿をお見せできるよう努力していきます。本当にありがとうございます！

SNS：

X：https://x.com/yuriyuridayott

Instagram：https://www.instagram.com/yuriyuridayott

■「InRed掲載オーディション」準グランプリ “Fujico”さんの紹介

【趣味】

愛犬と散歩、ランニング、筋トレ

【みんなにまだ話してない実は〇〇なところ】

美容は大好きですが、実は自分でメイクをするのはあまり好きではありません（笑）。

【今後の目標】

イメージコーディネートを通して、外見にも自信を持って、幸せに輝ける人を増やしていきたいです。

【応援してくれたファンへのメッセージ】

私の夢を最後まで一緒に応援してくれて本当にありがとうございました！皆さんのおかげで挑んだ挑戦が形になり、素晴らしい経験と達成感を味わうことができました。次はみんなの挑戦を私が応援したいです！

SNS：

Instagram：https://www.instagram.com/brow_bar_coco

■「InRed掲載オーディション」総合3位 “うさぎ”さんの紹介

【趣味】

ジム、ダンス

【みんなにまだ話してない実は〇〇なところ】

アクティブに思われがちですが、実は1日中Netflixを観て過ごすのも大好きです。

【今後の目標】

年齢がわからないと言われるように、外見も内面も、さらに磨いていきたいです。

【応援してくれたファンへのメッセージ】

3ヶ月の長期間にわたるオーディションで出会っていただいた皆様、本当にありがとうございました。みんなとの出会いがなければ最後まで頑張れませんでした。人生の大切な思い出です！

SNS：

Instagram：https://www.instagram.com/usa_gi1206

■株式会社KIRINZ（キリンジ）とは

「女子大生のマーケティング会社」として創業。オンライン配信ミスコン『MODECON』の運営事業、ライバーマネジメント事業を中心にライブ配信市場のシェアを拡大しています。また、ミスコン出場者、SNSer、女子大生と協創するマーケティングの新しいカタチをソリューションとして企業に提供していきます。「人類の可能性を引き出す ～挑戦できる社会をつくる～」というMVを掲げ、当社のスタッフ、当社に関わる人々が、「挑戦する」ことにおいて様々な分野で社会のために貢献できる世界を目指します。

■会社概要

名称：株式会社KIRINZ

代表：代表取締役CEO 鵜池 航太

所在地：東京都目黒区中目黒1丁目8-8 目黒F2ビル 1階

設立：2016年4月27日

URL： https://kirinz.tokyo/

MODECON ： https://modecon.jp/

JOSHIME!! ： https://joshime.com/

KIRINZライバー：https://kirinz.tokyo/liver/

＜当コンテストに関するお問い合わせ先＞

株式会社KIRINZ：hogehoge

TEL：03-6432-9675 MAIL：info@kirinz.tokyo