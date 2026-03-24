世界170カ国とつながるウェルネスイベント 「Global Wellness Day 2026」参加企業・個人を募集！

株式会社ザ・デイ・スパ

2026年6月13日（土）、世界170カ国以上が参加する国際ウェルネスムーブメント「Global Wellness Day（グローバルウェルネスデー／以下GWD）」が世界各地で開催されます。

GWDは「1日が変われば、人生が変わる」をスローガンに、毎年6月の第2土曜日に行われている非営利の国際ウェルネスイベントです。忙しい日々の中でもこの日だけは「健康であること」に感謝し、自分らしいウェルネスな生き方を見つめ直す時間を過ごしてほしい―。そんな想いのもと、世界中でさまざまな無料イベントやワークショップが開催されます。

日本では2015年の参加以降、スパやエステ、ヨガ・フィットネススタジオ、ホテル、企業、自治体など、ウェルネスに関心のある多くの団体や個人がボランティアで参加し、GWDを盛り上げています。

2026年のテーマは、「#JoyMagenta（ジョイマゼンタ）」 。

一時的な感情ではなく、日々育み、分かち合い、未来へつないでいく、「ウェルビーイングの土台」として「Joy（喜び）」を広げていく1日です。

現在、2026年のGWDに参加していただける企業や個人の皆さまを募集しています。詳しい参加方法は、グローバルウェルネスデイジャパン公式サイトをご覧ください。

GWD公式サイト：https://www.kokusaiwellness.jp/(https://www.kokusaiwellness.jp/%E2%80%8B)

GWDに参加することで広がる、6つのポジティブインパクト

１．CSR・SDGsへの貢献

「健康とウェルビーイング」「持続可能な社会づくり」といったSDGsの目標にもつながる活動として、組織の社会的責任（CSR）を体現する取り組みになります。

２．企業ブランド・イメージの向上

ウェルネスやサステナビリティに積極的に取り組む姿勢を発信することで、組織の信頼性やブランド価値の向上につながります。

３．コーポレートウェルネスの推進

従業員の健康やウェルビーイングを大切にする組織として、社内外にポジティブなメッセージを発信できます。

４．社員エンゲージメントの向上

ウェルネスイベントへの参加を通じて、メンバー同士の交流やコミュニケーションが生まれ、組織の一体感やモチベーション向上にもつながります。

５．地域・コミュニティとのつながり

地域イベントや社会活動として開催することで、地域社会との新しいつながりを生み出すきっかけにもなります。

世界と広がるウェルビーイング

世界170カ国以上の人々とウェルビーイングの価値観を共有することで、健康や持続可能な社会づくりへの意識を、世界とともに広げる機会となります。

＃JoyMagentaとともに、世界とつながるウェルネスイベントを



「＃JoyMagenta」は、喜びをテーマにした世界共通のムーブメントです。喜びは外から与えられるものではなく、内側から生まれるもの。

「感謝」「つながり」「動き」「創造性」という4つのキーワードをヒントに、それぞれの企業・団体・あなたらしいイベントを企画してみませんか。



小さなアクションから、大きなコラボレーションまで。自由な発想で、喜びがあふれるウェルネスな1日にご参加ください。

イベント例

感謝の喜び

・感謝の手紙

チーム内で感謝の手紙を送り合う

・ジョイジャーナル

日々の喜びを書き留める感謝ノートの配布

つながる喜び

・思いやりアクション・チャレンジ

1日1つの優しい行動を実践し、その体験をシェア

・ジョイ・サークル

少人数で集い、前向きな体験を共有する

動く喜び

・サンライズ・ストレッチ

夜明けにストレッチをし、朝の始まりを感じる

・ラフター・ヨガ

笑顔の連鎖でコミュニティのつながりを深める

創造する喜び

・Art for Joy ワークショップ

表現することを大切にしたアートの時間

・Joyful クッキングクラス

食べることの喜びや創造性を学ぶ

2025年の開催実績：イベント数 ― 59イベント、参加人数 ― 3,646名

昨年、2025年は「♯ReconnectMagenta― ふたたびつながろう」をテーマに掲げ、「自然とのつながり」「自分とのつながり」「家族や友人とのつながり」「コミュニティとのつながり」「多様性」「健康とのつながり」を軸としたイベントが日本各地で開催されました。

大阪のラグジュアリーホテルによるコラボレーション

大阪では、フォーシーズンズホテル大阪が主催者となり、W大阪、ザ・リッツ・カールトン大阪、インターコンチネンタルホテル大阪の 4つの5つ星ホテルが連携。雨の中でモーニングランイベントを共同開催し、「♯ReconnectMagenta」というテーマを体現する象徴的な取り組みとなりました。

イベント後には、今後も主催者を持ち回りで継続したいという声も上がり、ウェルネスを軸とした新たな連携の可能性が広がっています。

2025年は、以下の企業・団体のみなさまに参加および協賛いただきました。CIDESCO-NIPPON、一般社団法人日本エステティック協会、社団法人慈恵会、Takara International Esthetic College、越のゆグループ、株式会社パソナ農援隊、ハイアット リージェンシー 箱根 リゾート＆スパ、株式会社サップス、Mandarin Oriental Tokyo、日本スリープツーリズム推進協会、一般社団法人Jウエルネス振興会、フォーシーズンズホテル大阪、三井ガーデンホテル横浜みなとみらいプレミア、福井県健康医療局健康政策課、小渡ビル株式会社、W大阪 Away Spa、(株)ホテル・オーシャン、福井県庁、株式会社ザ・デイ・スパ・オペレーション、ANAインターコンチネンタル万座ビーチリゾート、株式会社JOY WellBe Club、伊豆ホテルリゾート＆スパ、株式会社近鉄・都ホテルズ（志摩観光ホテル）、沖縄ツーリスト株式会社、医療法人玉昌会グループ、Six Senses Spa Kyoto、エステー株式会社、The Ritz Carlton Osaka SPA&Fitness、べにや無何有、フォーシーズンズホテル京都、三井ガーデンホテル六本木プレミア、株式会社パレスホテル、京都河原町三条ホテル合同会社、ハイアット リージェンシー 瀬良垣アイランド 沖縄、株式会社DANRO、Chigasaki Northern village、Waldorf Astoria Osaka、フォーシーズンズホテル東京大手町、株式会社森ビル ホスピタリティコーポレーション（アンダーズ東京）、JW MARRIOTT HOTEL NARA、The Peninsula Tokyo、JANU、レジィーナロマンティコ本部、株式会社グランドロックキャッスル、等

GWD参加者募集！ 企業・団体・個人のみなさまへ

GWDを一緒に盛り上げてくださる方を募集しています！

年に1度開催されるこの特別な1日は、「ウェルネスを広げたい」という想いを持つボランティアのみなさまによって支えられているソーシャルムーブメントです。

企業として、団体として、個人として、チャリティイベントやウェルネスアクションを通じて、GWDに参加してみませんか？

●参加方法 ※小規模なお取り組みでもご参加いただけます。

●お申込み

GWD公式サイトよりお申込みください。

https://www.kokusaiwellness.jp/?menu-cat=2#contact(https://www.kokusaiwellness.jp/?menu-cat=2#contact%E2%80%8B)



●SNS投稿も大歓迎！

以下のハッシュタグやタグを付けて、インスタグラムへの投稿もお待ちしています！

https://www.instagram.com/globalwellnessdayjapan/(https://www.instagram.com/globalwellnessdayjapan/%E2%80%8B)

【ハッシュタグ】

#globalwellnessdayjapan #reconnectmagenta #GWD2026

#グローバルウェルネスデイ #グローバルウェルネスデイジャパン

【タグ付け】

@globalwellnessdayjapan @globalwellnessday

Global Wellness Day（グローバルウェルネスデイ）について

GWDは、1人ひとりにとってのウェルネスで素晴らしい人生を讃える記念日です。2012年にトルコで始まり、今では世界170カ国以上が参加するソーシャルムーブメントへと成長しています。日本は2015年から参加しています。

GWDの大きなテーマは、

・健やかな生活や習慣の大切さを知ること

・たった1日だけでもいいので、立ち止まって考えること

・社会生活のストレスや悪い習慣を見直すこと

・自分自身の心を穏やかにすること

・人生において大切な「健やかな生活」に意識を向けること

1年に1度開催されるこの特別な1日は、健康やウェルネスに関心のあるボランティアのみなさまによって支えられています。

グローバルウェルネスデイ創設者 Belgin Aksoy

2026年のテーマ「#JoyMagenta」は、喜びというシンプルで力強いエネルギーに立ち返ることを私たちに思い出させてくれます。喜びは、困難な時代においても私たちを結びつけ、前に進む力を与えてくれるものです。それは、健康と心の調和、そして人と人との深いつながりを育む源です。喜びを選ぶことは、未来を選ぶこと。2026年も、世界中の仲間とともに、愛と希望、そしてウェルネスの光をさらに広げていきましょう！

インスタグラム：https://www.instagram.com/_belginaksoy/?hl=tr(https://www.instagram.com/_belginaksoy/?hl=tr%E2%80%8B)

グローバルウェルネスデイジャパンアンバサダー 河崎多恵

昨年のGlobal Wellness Dayでは、「#ReconnectMagenta」をテーマに、日本各地で多くの方々とウェルネスの輪を広げることができました。

自分自身と向き合い、人とつながり、地域や世界と結ばれる--その想いが、多くのイベントを通じて共有されました。

この経験を経て、私たちはさらに大きな広がりを目指しています。2026年も、より多くの皆さまとともに、ウェルネスの力を届けられることを楽しみにしています！

インスタグラム：https://www.instagram.com/tae.kawasaki/?hl=tr

https://prtimes.jp/a/?f=d76488-66-68daf5f0b94b078e3ea73525c7138d8d.pdf