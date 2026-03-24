工具専門リユース店「アクトツール(R)」が「Yahoo!オークション Best Store Awards 2025」を受賞！

株式会社アクト

株式会社アクト（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：伊藤啓介、以下、当社）が運営するアクトツール(R)は、LINEヤフー株式会社が運営する「Yahoo!オークション」において、2025年度の優秀な成績を収めたストアを表彰する「Yahoo!オークション Best Store Awards 2025」で、DIY、農業機械部門 第3位を受賞いたしましたのでお知らせいたします。

「Yahoo!オークション Best Store Awards 2025」は、数多くのストアが集う国内最大級のオークションプラットフォームにおいて、年間を通じて極めて高い実績とユーザー満足度を維持したストアに贈られる名誉ある賞です。

当社は、高品質な工具を必要とされる全国の職人様に対し、Yahoo!オークションを通じて豊富なラインナップを安定的に提供してまいりました。

商品の品質管理の徹底と、オンラインであっても安心・安全にお取引いただける環境づくりを継続してきたことが、今回の高い評価に繋がったと考えております。

受賞の詳細は以下の通りです。

・受賞概要

名称：Yahoo!オークション Best Store Awards 2025

受賞カテゴリ：DIY、農業機械部門 第3位

詳細リンク：https://auctions.yahoo.co.jp/topic/promo/beststore/2025/category_home/

・株式会社アクトについて

2010年より工具専門のリユースショップ「アクトツール(R)」を開発、関東を中心に22店舗の工具専門店を展開中です。

次に使用するお客様への安心・安全なリユース品をお届けするため、扱っている中古品に関してはすべての商品において点検・クリーニング・メンテナンスを実施しています。

取り扱い商品の内訳は、建築用の電動工具やエア工具を中心に30年以上の蓄積データを根拠に、適切な相場価格で電動工具の買取・販売を行っています。

中古工具については十分に整備された商品を提供し、万が一の賠償保険にも加入することで安心・安全なサービスを提供しています。

アクトツール(R)は、2025年で創業50周年を迎えることができました。

年間1万人以上、これまで100万点以上の工具をお客様から買い取らせていただいています。

蓄積されたノウハウで今後も高価買取を実現し、高品質なリユース工具を提供いたします。

・株式会社アクト 概要

代 表 者 ：代表取締役社長 伊藤啓介

創 業：1975年

設 立：1991年

本社所在地 ：東京都豊島区池袋２丁目４０－１２ 西池袋第一生命ビル5階

資 本 金 ：10,000,000円

事業内容 ：工具専門リユースショップの運営

公式サイト ：https://actool.jp/（工具通販サイト）

：https://act-kougu.com/（工具買取サイト）

：https://act-corp.co.jp/（企業サイト）

Xアカウント ：@actool_jp

Instagram ：@actool_official

TikTok ：@actool