ビビッドガーデン、農林水産省「農山漁村振興への貢献活動に係る取組証明書」を取得

株式会社ビビッドガーデン

認知度・利用率など9つのNo.1（※1）を持つ日本最大の産直通販サイト（※2）「食べチョク」を運営する株式会社ビビッドガーデン（本社：東京都港区、代表取締役社長：秋元里奈）は、「食べチョク」等で生産者と消費者・外食産業等を直接つなぐ取り組みおよび、「食べチョク等を活用した消費者向けストーリーブランディング・情報発信の取り組みが、このたび農林水産省の「令和7年度 農山漁村振興への貢献活動に係る取組証明書」を取得したことをお知らせいたします。

概要

株式会社ビビッドガーデンは、農林水産省が実施する「令和7年度農山漁村振興への貢献活動に係る取組証明書」制度において、以下の2つの活動が農山漁村の課題解決に寄与する取り組みとして正式に証明書の発行を受けました。

１）「食べチョク」等で生産者と消費者・外食産業等を直接つなぐ取り組み

２）「食べチョク」等を活用した消費者向けストーリーブランディング・情報発信の取り組み

＜農山漁村振興への貢献活動に係る取組証明書とは＞

本制度は、企業のリソースを活用して農山漁村の振興に貢献する活動を国が公認するものです。

農林水産省の記載はこちら

https://www.maff.go.jp/j/nousin/kanmin_kyousou/panels/torikumi_certificate.html

１）「食べチョク」等で生産者と消費者・外食産業等を直接つなぐ取り組みについて

「食べチョク」を活用し、農山漁村の産品を都市部の消費者、飲食店、小売店と直接結びつ

けることで、以下の点への貢献が期待できると評価されました。

・産地の所得向上

・販路の多様化

・持続可能な農業経営の実現

・「作り手の見える食」の普及による、購買の質と体験価値の向上

２）「食べチョク」等を活用した消費者向けストーリーブランディング・情報発信の取り組み

「食べチョク」を通じて、地域や生産者に関する情報取得意欲が高いユーザーと生産者を直接つなぐことによる以下の点への寄与が評価されました。

・地域価値の可視化と需要創出

・地域ファンの形成による安定的な販路形成

・担い手の補完や移住促進など、都市から農山漁村への長期的な人の流れの創出

本取り組みの背景

当社は、「生産者のこだわりが正当に評価される世界へ」というビジョンのもと、生産者とともに、一次産業が抱える課題の解決に取り組んでいます。

特に農山漁村では、人口減少や高齢化による販売機会の減少、中間流通に依存することによる生産者の適正価格・地域固有の価値の評価のされづらさが深刻な問題となっています。これらの課題は、都市部の高い食の需要と産地の供給との間のミスマッチを生み出し、一次産業における深刻な担い手不足の一因にもなっています。

今回の証明書取得は、「食べチョク」の130万人の顧客基盤と11,400軒以上の生産者ネットワークを活かし、具体的なマーケティング活動、生産者支援チームの派遣、商談会の開催、メディアアプローチなど、継続的かつ効果的な事業を多様なステークホルダーと共に創出し、発信し続けている点が総合的に評価されたものと考えております。

今後の展開

ビビッドガーデンは、今後も生産者の皆様の包括的なソリューションパートナーとして、事業領域を拡大してまいります。農山漁村の活性化に向けた取り組みにおいては、地域・業界のあらゆる関係者様との連携をを強化し、持続可能な一次産業の実現を目指します。

【企業・自治体の皆様へ：ソリューションパートナーの募集】

当社は、これまでに培ってきた知見を活かし、農山漁村の地域支援に関心をお持ちの企業や自治体の皆様と共に、ブランディング、マーケティング支援、共同商品開発、イベント開催などを通じて地域課題の解決に取り組んでまいりました。

地域支援にご関心のある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

・法人向けご案内はこちら：https://www.tabechoku.com/slp/for-business

・自治体・官公庁向けのご案内はこちら：https://www.tabechoku.com/ulp/government/

メディア取材について

当社の取材が可能です。生産者と消費者・外食産業などを直接結びつける取り組みや、地域ブランディングに関する活動について、ぜひご取材ください。

下記よりお申し込み、お問い合わせください。

・メディア様お申し込みフォーム：https://forms.gle/VubingRb83TM7EDEA

■「食べチョク」について

食べチョクは、こだわり生産者から直接食材や花きを購入できる産直通販サイトです。日本の産直通販サイトの中で認知度や利用率などの9つのNo.1（※1）を獲得しています。

野菜・果物をはじめ、米・肉・⿂・飲料といった食材全般と、花き類を取り扱っており、消費者が生産者に食べた感想を伝えるなど直接やりとりできることが特徴です。

また、好みに合う生産者を選んでくれる野菜定期便「食べチョクコンシェルジュ」や冷凍食品サブスクリプションサービス「Vivid TABLE（ビビッドテーブル）」なども提供。さらに、企業の福利厚生や販促キャンペーンに活用できる法人向けサービス「食べチョク for Business」も展開しています。

2026年2月時点でユーザー数は130万人、登録生産者数は11,400軒を突破し、約5万点のこだわりの逸品が出品されています。

・URL：https://www.tabechoku.com/

・公式X(Twitter)：https://twitter.com/tabechoku

・公式Instagram：https://www.instagram.com/tabechoku/

・食べチョクのコンセプトやストーリーがわかるサービス紹介動画

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=MdbFpqtryaU ]

（※1）国内の産直通販サイトの中で「お客様認知度」「お客様利用率」「お客様利用意向」「Webアクセス数」「SNSフォロワー数」「生産者数」「生産者認知度」「生産者利用率」「生産者利用意向」の9つでNo.1を獲得。

プレスリリースURL：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000344.000025043.html

（※2）産直通販サイト：生産者が消費者の自宅へ商品を直送することを特徴とする生産者特化型の通販サイト

■株式会社ビビッドガーデンについて

代表者：代表取締役社長 秋元里奈

本社所在地：東京都港区浜松町1丁目7番3号 第一ビル4F

設立日：2016年11月29日

事業内容：全国の生産者から食材や花などを直接購入できる産直通販サイト「食べチョク」、ネットスーパー「食べチョク ドットミィ」、生産者の顔が見える冷凍食品ブランド「Vivid TABLE」の開発・運営、、官公庁や自治体の支援

会社HP：https://vivid-garden.co.jp/

公式X(Twitter)：https://x.com/vivid_garden_jp