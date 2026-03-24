【Jugar Sun】事業成長に伴うブランド強化で公式HPを全面リニューアル

株式会社Jugar Sun

報道関係者各位

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

SNS・インフルエンサーを活用したマーケティングおよびエンターテイメント事業を展開する株式会社Jugar Sun（読み：ジュガールサン、本社：東京都港区、代表取締役：澤田 享佑）は、この度、事業拡大に伴い公式ホームページを全面リニューアルいたしました。

URL：https://jugarsun.co.jp/

【想い】

私たちのミッション「誰もが煌めきを感じられる世界の実現」は、すべての人がその人らしい輝きを放ち、心から満たされる瞬間を実現することを目指しています。

そしてJugar Sunは、SNSの会社でもキャスティング会社でもありません。本質はお客様の最終的な事業成果（ROI）にコミットするグロースパートナーであり、そのためのドメインとしてエンタメ領域を選定し、各業界で支援ができる体制を構築し事業を拡大しております。

■Jugar Sunの事業紹介

１.インフルエンサーマーケティング事業：

案件事例

Jugar Sunでは、企画・制作から二次利用まで一気通貫で設計し、影響力を「消費」ではなく「資産」に変え、広告やLP、SNSへ展開してROIを最大化します。

提供価値は3つです。

・戦略起点の企画設計・キャスティング

親和性やエンゲージメント構造を分析し、事業KPIから逆算した最適な企画と人選を行います。

・クリエイター基点のストーリー設計と攻めのクリエイティブ

チャンネル特性を活かした設計で、時に“賛否”も織り込みながら、拡散力と記憶定着を生むクリエイティブを実行します。

・二次利用による資産化とグロース設計

成果コンテンツを広告・LP・SNSへ展開し、継続的に成果を生む資産として運用します。

２.SNS運用事業：

Jugar SunのSNS運用は、YouTube・TikTokを中心に「事業成長に直結するアカウントグロース」を提供します。トレンドと現場知見を融合し、再現性ある成果創出を実現します。

・トップクリエイターの知見を内包

実績ある運用メンバーが、アルゴリズムやバズ構造を踏まえて設計。

・マーケティング起点のコンテンツ設計

認知から購買までを見据え、SNSを“集客導線”として機能させます。

・トレンド対応と高速PDCA

変化を捉え、企画・制作・改善を高速で回し、勝ちパターンを再現。

３.メディアコンテンツ事業：

Jugar Sunは、著名YouTube番組の制作実績を基に、「出口設計型メディア」を推進しています。

視聴数だけでなく、スポンサー連携やIP化まで見据えたマネタイズ設計を行い、持続的に価値を生むメディアを構築。実績あるプロデューサーと共に、社会的意義のあるコンテンツを創出します。

また、制作からSNS戦略まで一気通貫で設計し、“観られて終わらないメディア”の成長を実現。

直近では、スポーツビジネス番組『SPORTS 101』（2026年3月15日）を展開しています

【番組URL】

https://www.youtube.com/@SPORTS101-biz

４.TikTokメディア事業：

TikTokライブ配信事務所「αRabbit」は、TikTok公認の一次代理店としてライバーとして活動したい方々をサポートし、マネジメントする事務所です。

「ライブ配信」で視聴者の熱量を引き上げ、「TikTok Shop」でシームレスに購入へ繋げ、認知拡大から直接的な販売促進までを一気通貫で支援します。

■P2C事業：

大変身ちゃんねる：澁谷

Jugar Sunは、影響力のあるクリエイターと共創し、事業として成立するブランドを立ち上げるP2C事業を展開しています。

チャンネル登録者40万人超の「大変身ちゃんねる」とは、恋愛をテーマに容姿改善・コミュニケーション力向上を支援する男性向けコーチング事業「男塾」を展開。

また、チャンネル登録者55万人超の「漆ちゃんfamily」とは、ライフスタイルブランド「1331」を共同開発し、SNS発のブランド創出を推進しています。

単なる商品開発に留まらず、企画・ブランディング・販売までを一気通貫で設計し、クリエイターの影響力を持続的な事業へと転換しています。

■美容医療特化型マーケティング支援：

Jugar Sunは、美容医療領域に特化したマーケティング支援体制を構築し、クリニックの事業成長に直結する施策設計を行っています。

単なる再生数やフォロワー数ではなく、指名検索の増加やCPA改善などの指標を重視し、最終的な売上・ROI最大化にコミット。

インフルエンサーの影響力とマーケティング戦略を統合し、数億円規模の売上創出にもつながる実行力で、本質的なグロースを支援します。

■未来の仲間に向けた採用コンテンツの再構築

急成長フェーズにある当社では、組織拡大に伴い採用を強化しています。

Jugar Sunならではのエモーショナルさとビジネスドリブンなカルチャー、メンバーの熱量や働き方を、より解像度高く伝える採用コンテンツへと再構築しました。

【採用について】

https://www.wantedly.com/companies/company_4465451

【今後の展望】

株式会社Jugar Sunは、創業以来初となるコーポレートサイトの刷新を機に、第二創業期へと踏み出します。ここまで成長できたのは、日頃より支えてくださる皆様のおかげです。心より感謝申し上げます。

AIの進化により時代が加速度的に変化する中、私たちも常にアップデートを続け、挑戦し続けます。

エンタメ × SNSを軸に、メディア創出による価値最大化、美容医療領域のマーケティング支援、クリエイターとの共同事業のスケールを推進、さらに、国内だけでなく韓国・アジアをはじめとする海外にも目を向けてまいります。

この変化の時代を、クライアントの皆様と共に、エキサイティングに乗り越えていく。

その先の成長と熱狂を、ぜひご一緒できれば幸いです。

■ジュガールサン代表澤田の経歴

代表取締役 澤田享佑 1994.7.25 生まれ、愛知県出身

大学在学中に学生起業し、大手インフラ企業の一次代理店として学生組織を率い、事業を創業。

2018年、創業間もないスタートアップAnyMind Groupに新卒入社。タイ・バンコク拠点からベトナム・ホーチミンへの異動を経て、広告コンサルティングに従事。東南アジア市場におけるマーケティングの実務を経験。

2019年、帰国後に実業家・三崎優太氏のマネージャーに就任。YouTubeチャンネルの立ち上げを担当し、インフルエンサーマーケティング事業を推進。

2020年、サムライパートナーズに参画。

2022年、株式会社Jugar Sunを創業。エンターテイメント×SNSを軸に、マーケティング支援、メディアプロデュース、クリエイターとの共同事業を展開し、ビジネスを多角的に推進している。

【YouTube：澤田くん】

https://www.youtube.com/@kyosukesawada

■SNS一覧

https://lit.link/JugarSun

【会社概要】

会社名： 株式会社Jugar Sun（ジュガールサン）

所在地： 東京都港区芝浦3-6-14 Expert Tamachi 5F

設立： 2022年6月

事業内容： インフルエンサーマーケティング事業、SNS運用事業、メディアコンテンツ事業、TikTokメディア事業、P2C事業

公式サイト： https://jugarsun.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

メールアドレス：corp@jugarsun.co.jp