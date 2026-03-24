釜浅商店が提案する「春から始めるお弁当」特集　新生活のお弁当づくりを支える道具を紹介

株式会社 釜浅商店

東京・合羽橋にある創業明治41年の料理道具店「釜浅商店」（東京都台東区、代表取締役社長：熊澤大介）は、春の新生活に向けて、お弁当づくりを始める方におすすめの道具を集めた特集「春から始めるお弁当」を店頭フェアおよびECサイトで4月末まで展開しています。

新生活の始まりとともに、お弁当づくりを始めたいと考える方も多いこの季節。毎日続けるものだからこそ、無理なく続けられ、料理の仕上がりを支える道具選びが大切です。本特集では、「真鍮取手玉子焼器 関西型」を中心に、お弁当づくりに役立つ道具をセレクトしてご紹介します。

１.ふっくら焼き上げる、真鍮取手の銅玉子焼器「真鍮取手玉子焼器」

お弁当の定番のおかずといえば玉子焼き。

厚みはプロの現場でも使われることの多い1.5mm仕様。厚手にすることで蓄熱性が高まり、熱がやわらかく伝わるため、焼きムラが起こりにくくなります。

熱伝導に優れた銅製の玉子焼器は、火加減が安定しやすく、卵の水分を保ったままふっくらとした玉子焼きに仕上げることができます。

また、使い込むほど油がなじみ、焼き上がりもより美しくなっていきます。

取手には真鍮を使用。従来、銅の玉子焼器には木柄が使われることが多いですが、経年によって柄ががたつき、交換が必要になる場合があります。

本製品は真鍮を採用することで耐久性を高め、長く安心して使い続けられる仕様になっています。

真鍮取手玉子焼器 関西型(左から)10.5cm/12cm/13cm

●真鍮取手玉子焼器 関西型

10.5cm 13,200円 / 12cm 13,640円 / 13cm 15,180円 ※価格は全て税込になります

お弁当用に便利な玉子1個からでも作れる10.5cmのサイズから、3個以上に便利な13cmまで、用途によってサイズをお選びいただけます。

玉子焼き以外にも、魚やウィンナーを焼いたり、唐揚げや春巻きなどの少量の揚げ物や焼き物に適したサイズです。

〈 使用する卵の目安 〉

関西型 10.5cm: 1個～2個 12cm: 2個～3個 13cm: 3個以上

※おおよその目安となります。だしの量などは含まれていません。

https://kama-asa.co.jp/products/shinchu-totte-tamago-yakiki-kansai

２.お弁当作りの時間を、より心地よく整える道具たち

玉子焼器に加え、毎日のお弁当づくりを支える道具もご紹介します。下ごしらえから仕上げまで、ひとつひとつの作業をスムーズにし、無理なく続けられることも道具選びの大切な要素です。日々の調理を助けてくれる道具をセレクトしました。お弁当づくりの時間を、より快適にする道具たちです。

・ステンレス片口ボウル 300cc 1,848円

小振りのボールに注ぎ口が付いており「合わせる」「混ぜる」「注ぐ」が1つで行える使い勝手の良い道具です。注ぎ口は溶き卵なども液だれしにくく、玉子焼き作りにもとても便利です。内側に目盛りも付いているので、合わせ調味料やドレッシング作りにも便利です。

https://kama-asa.co.jp/products/stainless-spout-bowl-s?_pos=1&_sid=31b501c13&_ss=r(https://kama-asa.co.jp/products/stainless-spout-bowl-s?_pos=1&_sid=31b501c13&_ss=r)

・amane ペティナイフ 150mm 16,280円

三徳や牛刀と同じく、日々の調理に幅広く使える万能包丁のひとつ。

皮むきや薬味のカットなど、手元で行う細かな作業に適した一本です。刃渡りが短く取り回しがよいため、手に無理なくなじみ、食材に合わせて軽やかに扱うことができます。

フルーツをさっと切ったり、野菜の下ごしらえをしたりと、日常のさまざまな場面で活躍します。

また、150mmの長さがあることで、野菜や肉のカットにも対応でき、お弁当づくりにも使いやすいサイズです。

https://kama-asa.co.jp/products/amane-petli?variant=47636163264834

・木曽桧まな板 ミニ 4,730円

お弁当づくりにちょうどよい、扱いやすいサイズのまな板です。

コンパクトながら厚みがあり、安定して使うことができます。

木曽桧の柾目材を使用し、刃当たりがやさしく、包丁の刃を傷めにくいのが特徴です。

また、水分を含むことで細かな傷がなじみ、きれいな状態を保ちやすくなっています。

反りにくく丈夫なつくりで、削り直しをしながら永く使い続けられます。

日々のお弁当づくりを、無理なく助けてくれる一枚です。

https://kama-asa.co.jp/products/hinoki-cutting-board?_pos=6&_sid=9381d01e1&_ss=r&variant=47171635085634(https://kama-asa.co.jp/products/hinoki-cutting-board?_pos=6&_sid=9381d01e1&_ss=r&variant=47171635085634)

・野田琺瑯レクタングル浅型(樹脂蓋つき) Sサイズ 1,287円～ / 野田琺瑯レクタングル浅型用 すのこ網 Sサイズ 1,430円～

酸や塩分に強い琺瑯は、食材の下ごしらえや作り置きに適しており、そのまま保存できるのが魅力です。

シール蓋付きで、調理後すぐに冷蔵保存ができるため、お弁当づくりの準備がスムーズに進みます。

専用のすのこ網を使えば、揚げ物の油切りや食材の水気を切ることもでき、バットとしても活躍。

下ごしらえから保存まで、ひとつで使える便利な道具です。

https://kama-asa.co.jp/products/(https://kama-asa.co.jp/products/%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%AC%E3%82%B9%E8%A7%92%E3%83%90%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%AE%E3%82%B3%E3%83%94%E3%83%BC)

３.『春の良理道具』フェアを開催中（4月末まで）

新しい季節のはじまりに、料理を整える道具を。

現在、釜浅商店では「春の良理道具」と題し、日々の調理を助けてくれる道具を合羽橋店（料理道具売場）およびECサイトにて展開しています。

本フェアは、4月末までの予定です。新生活やお弁当づくりに役立つ道具を、この機会にぜひご覧ください。

ECサイト：https://kama-asa.co.jp/collections/spring-lunchbox

４.良理教室 第6回 弁当と玉子焼きの回開催

昨年より開催している、道具と食を学ぶ体験型講座「良理教室」。次回4月11日（土）は、作家・料理家の樋口直哉さんを講師に迎え、第6回となるお弁当の回を開催します。

本回では、銅の玉子焼器を使った玉子焼きづくりを体験いただきながら、道具によって仕上がりがどのように変わるのか、その理（ことわり）を実感していただきます。

あわせて、お弁当への食材の詰め方など、手を動かしながら学んでいただけます。

日々の調理の中にある小さな積み重ねを、道具とともに見直す。そんな気づきを持ち帰っていただける内容です。

［日時］第６回 9月20日(土)11:30～13:00

［会場］釜浅商店 包丁売場4階 キッチンスペース

（東京都台東区松が谷2-24-1）

［定員］16名（予定）

［参加申込方法］Peatixにて発売中

https://kamaasa-ryourikyousitsu06.peatix.com

詳しくは 釜浅商店のECサイトまたはSNS各種にてお知らせいたします。

［内容］銅の玉子焼器を使っての玉子焼、お弁当の詰め方などの体験・試食・お弁当容器付

［参加費］9,500円（税込）

［持ち物］エプロン、手拭き、筆記用具

［対象］道具や料理に関心のある方（初心者も歓迎）

釜浅商店 KAMA-ASA

合羽橋店 住所：〒111-0036 東京都台東区松が谷2-24-1

営業時間：11:00～17:30 年中無休（年末年始を除く）

パリ店 住所：12 Rue Jacob 75006 Paris, France

営業時間：月～土 11:00～13:00, 14:00～19:00

定休日：日曜・フランスの祝日

ブルックリン店 住所： 38 Norman Ave, Brooklyn, NY 11222

営業時間：月～日 11:00～20:00

明治41年（1908年）、初代・熊澤巳之助が浅草・合羽橋で熊澤鋳物店を創業したのがはじまり。後に釜浅商店と屋号を改め、110年を超える経験をもとに、使い易く、永く使える料理道具を提供し、たくさんの料理を愛するお客様方に支えられ営業を続けてまいりました。

「良い道具には、良い理（ことわり）がある、だからこそ、良い料理人には良いものを。」という信念の下、道具を通じて日本の食文化を豊かにすることを代々目指しています。

2018年5月に初の海外支店のパリ店を、2025年4月に海外2店舗目となるブルックリン店をオープン。国内および海外向けのオンラインショップも運営しています。

公式ウェブサイト・オンラインショップ kama-asa.co.jp(https://kama-asa.co.jp/)

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