「とくしまホワイトブラウニー 木頭ゆず×阿波乃塩」4月1日（水）発売開始！！徳島県産素材とサステナブルチョコを使用した、爽やかで軽やかな春夏限定ブラウニー

株式会社ハレルヤ※写真・画像はイメージです。

人気の高い洋菓子「ブラウニー」と徳島県産の素材を掛け合わせることで、「木頭ゆず」の魅力を最大限に引き出し“新しい徳島の味”として完成させました。

近年は訪日外国人観光客の増加により、「日本らしさ」を感じられる商品への関心が高まっています。特に徳島阿波おどり空港では国際線の拡充が進み、海外からの観光客が増加しています。「木頭ゆず」が持つ“和の香り”はジャパンフレーバーとしても注目されており、近年EU諸国に向けて積極的に輸出も取り組んでいます。インバウンド市場においても魅力的な素材であると感じております。近年の猛暑を背景に、食品業界では塩分補給を意識した商品開発が広がっています。こうしたニーズにも応える為に、本商品では徳島県産「木頭ゆず」の爽やかな香りと、徳島県産「阿波乃塩」のやさしい塩味を組み合わせ、夏でも軽やかに楽しめるホワイトブラウニーとして仕上げました。本商品は、徳島の自然と文化を感じられる、世界に誇れる“徳島発のブラウニー”として提案いたします。

販売は、株式会社ハレルヤ直営店、県内外の土産物販売店、量販店、サービスエリア、ならびにハレルヤ公式オンラインショップにて順次展開予定です。

●おすすめポイント

１. 徳島県産「木頭ゆず」の果皮を使用した爽やかな香り

上品で清々しい香りがホワイトチョコのやさしい甘さを引き立て、後味をすっきりとまとめます。

夏に心地よい爽やかな風味が特長です。

２. 徳島県産「阿波乃塩」が引き出す上品な甘さと塩味

徳島県阿南市中林町の潮風が流れる海辺で、西日本有数の水質を誇る海水を使い、昔ながらの自然製法で丁寧に作られた「阿波乃塩」を使用。ほんのり甘い味わいが特長で、大量生産ではない手作りの塩が素材の風味をやさしく引き立て、甘さに奥行きを与えます。

３. サステナブルなホワイトチョコを使用

カカオ生産地の環境保護や社会課題の解決を目的としたサステナブル・プログラム「Do well by doing good.」に賛同。本商品にはサステナブルなホワイトチョコを使用しています。やさしい甘さを届けるとともに、未来につながる原料選択を大切にしています。

●商品情報

とくしまホワイトブラウニー 木頭ゆず×阿波乃塩 1個 ※画像はイメージです。 都合により、一部変更になる場合がございますのでご了承ください。とくしまホワイトブラウニー 木頭ゆず×阿波乃塩 1個

入数：1個 価格：200円（税抜）

季節限定品 4月～9月末 期間予定

とくしまホワイトブラウニー 木頭ゆず×阿波乃塩 6個 ※画像はイメージです。 都合により、一部変更になる場合がございますのでご了承ください。とくしまホワイトブラウニー 木頭ゆず×阿波乃塩 6個

入数：6個 価格：1,300円（税抜）

季節限定商品 ４月～9月末 期間予定

●とくしまブラウニーの開発経緯

本商品は、徳島県が誇る地域素材の魅力を県内外のより多くの方に知っていただく機会を創出したいという想いから開発がスタートしました。徳島県産「木頭ゆず」は、豊かな自然環境の中で育まれた、香り高く上品な柑橘です。また、徳島県阿南市中林町の海辺で、昔ながらの自然製法により丁寧に作られる「阿波乃塩」は、ほんのり甘い味わいが特長の知る人ぞ知る希少な塩です。

これら徳島県素材の魅力を最大限に活かし、夏でも軽やかに楽しめる新しいブラウニーとして商品化いたしました。

さらに本商品では、カカオ生産地の環境保護や社会課題の解決を目指すサステナブル・プログラム「Do well by doing good.」に賛同し、サステナブルなホワイトチョコを採用。

地域素材の価値発信とともに、環境や社会に配慮した原料選択を進めることで、SDGsの視点を取り入れた持続可能なお菓子づくりを推進しています。徳島の自然、職人の技、そして未来につながる原料選択。本商品は「おいしさ」と「社会性」を両立した、これからの時代にふさわしいブラウニーです。

●味について

ホワイトチョコのまろやかな甘さに、木頭ゆずの爽やかな香り。阿波乃塩のやさしい塩味が甘さを引き締め、後味はすっきり軽やか。春から夏にかけて心地よく楽しめる味わいです。

●原材料について

写真やイラスはイメージとなります。

【木頭ゆず】

徳島県那賀町木頭地区で栽培される「木頭ゆず」は、国内外で高く評価される徳島を代表するブランドゆずです。

約半世紀にわたる栽培の歴史と徹底した品質管理が認められ、農林水産省の地理的表示保護制度（GI）認定を取得。これは、その土地ならではの風土と伝統が生み出す特別な地域産品であることの公的証明です。

昼夜の寒暖差や清らかな水、豊かな自然環境のもとで育まれる木頭ゆずは、力強くも上品な香りと、キレのある爽やかな酸味が特長です。近年では海外シェフや高級レストランからも注目を集め、世界市場においても存在感を高めています。

弊社ではこれまでにも木頭ゆずを使用した商品開発を行ってまいりましたが、その価値をさらに広く発信したいとの想いから、本商品の企画が始まりました。人気の洋菓子・ブラウニーと融合させることで、伝統あるブランド素材をより身近に、そして新しいカタチで楽しんでいただける商品へと昇華させました。

木頭ゆずの収穫風景木頭ゆず写真農林水産省HP 木頭ゆず紹介ページ :https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/register/0042/index.html【サステナブルチョコ】

本商品で使用しているホワイトチョコは、imperfectが推進するサステナブル・プログラム「“Do well by doing good.”」の理念に賛同し原材料への使用を採用したものです。

「Do well by doing good.」は、カカオ生産地・ガーナのカカオの森を守る環境保全活動や女性への就労機会の提供などの社会課題解決を目的とした取り組みで、生産者支援や児童労働問題への対応、持続可能な農業の推進などを通じて、より良い未来づくりを目指しています。

私たちはこの理念に共感し、原料選択の段階から社会や環境に配慮することで、SDGsの視点を取り入れた持続可能なお菓子づくりを進めています。おいしさを届けるだけでなく、未来へつながる選択を大切にした商品です。

リンクURL：https://dowellbydoinggood.jp/contents/project/155/

本商品は日新化工株式会社様が販売しているホワイトチョコを使用しています。カカオの木の寿命とカカオ豆の生産量に大きく影響を与えるシェードツリー(日陰樹)の植樹を実施し、カカオの森を守るプロジェクトの様子※

サステナブル・プログラム紹介リンク :https://dowellbydoinggood.jp/contents/project/155/【阿波乃塩】

徳島県南部、阿南市中林町の中林漁港の一角にある阿波乃國海塩で製造される「阿波乃塩」。

西日本有数の水質を誇る海水を汲み上げ、与那国島で学んだ昔ながらの自然製法を守り続け、大きな窯に薪や竹をくべながら、じっくりと炊き上げて作られています。

一度の仕込みには約1週間から10日を要し、竹と薪を使って火加減を調整しながら丁寧に仕上げていきます。

自然の火で作るため、気温や湿度によって出来上がりが変わることも、この製法ならではの特徴です。製造は一人の職人が担い、長年培った感覚でその日の状態を見極めながら作り上げています。

こうして手間と時間をかけて仕上げられる塩は非常に希少で、ほんのりとした甘みのある、まろやかな味わいが特長。

工場での大量生産では生み出すことができない、自然の恵みと職人の技が生きた塩です。

阿波乃塩※写真イメージ

「塩工房 阿波乃國海塩」

代表 山下 透 様

ハレルヤとしての取り組み

お菓子のある暮らしは幸せ。株式会社ハレルヤは、お客様にそう感じていただきたいと考えます。

お客様に繰り返し満足していただけますように、「素材」「品質」「生産管理」における安全・安心をお届けできる管理体制で、商品作りに取り組んでいます。そして、コーポレートメッセージの「阿波徳島にうまいもんあり」にならい、地元・徳島県の生産農家様から仕入れた原料をはじめ、品質や生育方法にまでこだわった素材でお菓子づくりをしています。徳島の素材を使った、お土産をはじめとする商品の開発を行い、地元徳島の皆様はもちろん、県外の方にも徳島の恵みをお届けしたいという思いから、日々製造を続けています。

●徳島の新しいお土産文化発展の為に貢献致します。

代表からのメッセージ

私たちハレルヤは、徳島県産の素材を生かしたお菓子づくりを大切にしてきました。農家の皆さまと直接触れ合う機会が多いからこそ、丹精込めて育てられた作物や果実が、どのような想いで生まれ、どのように大切に扱われてきたのかを深く理解しています。その背景を知った上で、素材をお菓子という新しいかたちに仕立て、その価値や想いをきちんと伝えていくことが、私たちの使命だと考えています。

また、受け継がれてきた伝統や技術を守ることはもちろん、時代の変化やお客様の感性に寄り添いながら、常に進化し続けることも欠かせません。これからも徳島の魅力ある素材と文化を未来へつなぎ、多くの方に笑顔と「おいしい記憶」をお届けできるよう、挑戦を続けてまいります。

株式会社ハレルヤ

代表取締役 社長

市岡 沙織

商品情報

- 商品名：ハレルヤ とくしまホワイトブラウニー 木頭ゆず×阿波乃塩- 発売日：2026年4月1日（水）- 発売期間：期間限定販売 4月～9月末迄- 価格：1個 200円（税抜）6個入 1,300円（税抜）- 販売店舗：ハレルヤスイーツキッチン 4 店舗、他

・松茂本店 徳島県板野郡松茂町広島北川向四ノ越3０番地 TEL：088-699-7611

・イオンモール徳島店１階 徳島県徳島市南末広町４番１号 TEL：088-676-2233

・徳島駅クレメントプラザ店地下１階 徳島県徳島市寺島本町西1-61 TEL：088-656-3166

・ゆめタウン徳島店１階 徳島県板野郡藍住町奥野字東中須88-1 TEL：088-692-8080

・一部のお土産屋様、スーパー様などで販売致します。（販売開始日などは店舗により異なります）

・公式オンラインストアhttps://halleichi-tuhan.shop-pro.jp/

会社概要

・社名：株式会社ハレルヤ

・所在地：徳島県板野郡松茂町広島字北川向四ノ越30

・代表者：代表取締役 市岡沙織

・設立：2008年4月

・事業内容：菓子製造販売

・コーポレートサイト：https://hallelujah.co.jp/

(株)ハレルヤ

『ハレルヤは地元と共に生きるお菓子の会社です』

1930年（昭和5年）創業時より、地元徳島で六次産業にこだわった商品開発を行い、地域の皆様とのつながりを大切にしてまいりました。観光型店舗「ハレルヤスイーツキッチン」をオープンしてからは、お菓子作り体験や工場見学ができる楽しさいっぱいのお菓子屋として、県内外のお客様にご利用いただいております。