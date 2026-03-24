プロトツーリング部　　レザー免許証入れ　モーターサイクルショー2026限定発売

株式会社プロトプロトツーリング部ロゴマークが入ります

クルマ・オートバイ・アウトドア用品の企画・輸入・販売を行う株式会社プロト（本社：愛知県刈谷市井ヶ谷町桜島5、代表：近藤芳光、以下プロト）から、プロト社員によるオウンドメディア 「プロト ツーリング部」初の限定アイテムをモーターサイクルショー2026で180個限定で発売いたします。

プロト ツーリング部

もっと商品を知ってもらいたいということで2020年よりスタートした社員による商品紹介オウンドメディア。商品担当者が直接説明するので、商品に対する思い入れやポイント等をわかりやすく解説。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=yyUo2QuGi2M ]

記念すべき350回目はモーターサイクルショーで販売予定の「アクラポビッチ アパレル」

おかげ様で配信動画数も350回を超え、それを記念してモーターサイクルショー限定で、「プロトツーリング部レザー免許証入れ」を製作しました。

カラーはなめし皮の自然な色合いのタンレザーで、使い込むほど味が出ます。販売はモーターサイクルショーで、限定数量180個となっています。

免許証が入ると写真の自分が覗いてくる面白ギミック付き！

プロトツーリング部 レザー免許証入れ

■価格： \2,500（税込）

■数量： 180個

■発売： 3月27日～29日 東京モーターサイクルショー 会場限定

4月10日～12日 名古屋モーターサイクルショー会場限定

株式会社プロト について



株式会社プロトは、1981年4月に創業。二輪・四輪パーツ、そしてオートバイメーカー（PEVシリーズ）、輸入車両販売（E-BIKE含む）へとフィールドを拡大。現在は、車両（オートバイ・E-Scooter・E-BIKE）・部品・用品の総合商社となりました。



近年は、オリジナル車両ブランドZERO ENGINEERINGから大型オートバイの「ロードホッパー」を製造・販売したほか、「安心・安全・快適」をテーマにしたポジション系自社商品（エフェックス）の開発や、中古車再生事業、国内外から選び抜いた一流ブランドを取り扱うことで、オートバイライフとカーライフをトータル的にサポートしています。





【会社概要】

社名：株式会社プロト

本社所在地：〒448-0001 愛知県刈谷市井ヶ谷町桜島5

代表取締役：近藤芳光

事業内容：

1) オートバイ、四輪等の部品、用品の企画、開発、製造、輸入、卸販売

2) オートバイの車両・用品輸入販売

3) 新興用品メーカーのプロデュースおよびジョイント展開

4) E-Bike（電動アシストサイクル）の輸入、卸販売

5) その他上記に関わる全ての事項 愛知ブランド企業 0913

創業：1981年4月1日

設立：1984年2月24日

HP：https://www.plotonline.com/