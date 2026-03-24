松尾産業、全社員向けデータリテラシー教育（全8回）を実施

松尾産業株式会社

松尾産業株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：松尾 尚樹、以下 松尾産業）は、全社員を対象としたデータリテラシー教育プログラム（全8回）を実施し、今月その全日程を修了しました。近年、製造業においてもAI活用やデータドリブン経営が進み、提案や意思決定の現場では「経験」や「勘」だけでなく、データに裏付けられた判断が求められています。技術や素材をつなぐ商社においても、データを読み解き、活用する力は不可欠な基盤となりつつあります。こうした環境変化を背景に、当社では営業職・事務職を含む全社員が共通の基礎を持ち、業務や提案にデータを活かせる状態を目指し、本プログラムを実施しました。

本取り組みは、2024年より開始した社内教育プロジェクト「MATSUO大学」の枠組みの中で実施しました。今回のデータリテラシー教育では、バイアスや統計といった思考の基礎を共通土台としながら、実際にデータを扱い、業務や提案に活かすところまでを一貫して学ぶ全8回の構成で設計しました。講義は隔週月曜日（月2回）の就業時間内に実施し、外部講師のもと段階的に理解を深めました。本プログラムでは、SQLを用いたデータ分析やBIダッシュボードの設計・作成など、実践的なワークを重視しています。学んだ内容を各自の業務に持ち帰り、提案資料の裏付け強化や市場動向の分析に活用するなど、実務への展開を進めています。

担当者コメント

「MATSUO大学」は、社員全員が講師となり、自身の業務経験や知見を共有し合う松尾産業独自の社内教育プロジェクトです。講義を担当する社員にとっても、自身の経験を社会情勢や市場動向と結び付けて言語化・発信することが、知見の整理と更新につながる成長機会となっています。

その延長線上にある今回のデータリテラシー教育は、全社員が同じ基礎を学ぶことに意味があります。データを扱う共通の考え方を持つことで、社員一人ひとりが自分の業務でデータを活かすきっかけとなり、部署間の連携や提案の質が向上し、それが組織全体の力につながることを期待しています。

今後も意欲的に学び続け、互いに知見を持ち寄る文化の定着を目指し、継続的な教育の場づくりに取り組んでまいります。

松尾産業について

松尾産業株式会社 総務部 教育担当 吉村

松尾産業は、自動車部品や国内で高いシェアを誇る光輝顔料を中心に専門性の高い原材料や、研究開発装置などを取り扱う商社です。「Connecting the Peaks」を理念として、技術や素材、知見をつなぎ、製造業の伴走者としてさまざまな課題解決、価値提供を実現してきました。近年、複雑な社会課題に対してオープンイノベーションの重要性が増し、スタートアップ、アカデミア、産業や業界、従来の壁を越えた共創が求められ、商社の「つなげる力」への期待が高まっています。当社でも、スタートアップが持つ柔軟な発想やテクノロジーに着目し、ハードテックや製造分野に特化した特徴ある国内外の隠れた技術や素材を探索し、取引先への提案や協業を行うなどインキュベーションへの取り組みを加速させています。



社名：松尾産業株式会社

所在地：大阪府大阪市北区梅田三丁目2番2号 JPタワー大阪15階

設立：1938年

代表者：代表取締役社長 松尾 尚樹

事業内容：塗料原材料・機能性材料・光学部品・自動車部品等の輸出入および国内販売

URL：https://www.matsuo-sangyo.co.jp/