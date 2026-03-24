グローバルイノベーションカンファレンス「SusHi Tech Tokyo 2026」アンバサダーに3年連続で就任

弁護士法人GVA法律事務所

スタートアップ・ベンチャー支援や企業法務における豊富な経験を有する 弁護⼠法人GVA法律事務所(https://gvalaw.jp/)（東京都渋谷区、代表：小名木俊太郎 https://gvalaw.jp/(https://gvalaw.jp/) ）は、2026年4月27日（月）～29日（水）に日本・東京にて開催される、グローバルイノベーションカンファレンス「SusHi Tech Tokyo 2026 (スシテックトウキョウ2026)」のアンバサダー就任が決まりましたのでお知らせいたします。

SusHi Tech Tokyo 2026 ⇒ https://sushitech-startup.metro.tokyo.lg.jp/(https://sushitech-startup.metro.tokyo.lg.jp/)

当事務所はアンバサダーとして、「SusHi Tech Tokyo 2026」の情報発信を行うとともに、エコシステムの活性化に貢献してまいります。あわせて、法務の側面から企業の挑戦と成長を支えてまいります。

■「SusHi Tech Tokyo 2026」概要

【「SusHi Tech Tokyo」とは】

「持続可能な都市をハイテクノロジーで実現」するSustainable High City Tech (=SusHi Tech)。SusHi Tech Tokyoは、最先端のテクノロジー、多彩なアイデアやデジタルノウハウによって、世界共通の都市課題を克服する「持続可能な新しい価値」を生み出す東京発のコンセプトのグローバルイノベーションカンファレンスです。

【開催概要】- 開催日：令和8年(2026年) 4月27日(月曜日)～29日(水曜日・祝日)の3日間- 主な開催場所：東京ビッグサイト 西展示棟１～４ホール(東京江東区有明3-11-1)※会場とオンラインのハイブリッド開催- 主催者：SusHi Tech Tokyo 2026実行委員会- プログラム：キーノート・セッション、ブース展示、ピッチコンテスト、ビジネスマッチング etc...

【想定規模】- 参加者数(オンライン/オフライン計)：60,000人- 出展スタートアップ企業数：700社- 商談件数：10,000件

■アンバサダー就任概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/14420/table/66_1_d17849a28e94cc4974d9437132bd2df7.jpg?v=202603241151 ]

■Web・SNS

- イベントホームページ https://sushitech-startup.metro.tokyo.lg.jp/- X（旧Twitter）（JP） https://x.com/SusHiTech_SUJP- X（旧Twitter）（EN） https://x.com/SusHiTech_SUEN- LinkedIn https://www.linkedin.com/company/sushi-tech-tokyo-official-account/

■主催者概要

SusHi Tech Tokyo 2026実行委員会は、以下の組織から構成されています。

- 東京都- 一般社団法人日本経済団体連合会- 公益社団法人経済同友会- 一般社団法人新経済連盟- 東京商工会議所- 一般社団法人スタートアップエコシステム協会- 一般社団法人スタートアップスタジオ協会- 一般社団法人インパクトスタートアップ協会- 一般社団法人スタートアップ協会

■お問合せ先

SusHi Tech Tokyo 2026運営事務局

お問合せ：info@sushitech-2026.jp

■弁護士法人GVA法律事務所について

『法務を通じて挑戦を支援し、依頼者と共に豊かな社会を実現する』

GVA Professional Groupは、2012年に設立され、他の法律事務所に先駆けて、スタートアップ企業の支援を中心にリーガルサービスを提供してきました。その中で私たちが大切にしてきたことは、依頼者と共に事業に取り組む姿勢です。以来私たちは、その姿勢を貫きながら支援領域を大きく広げ、スタートアップのみならず、国内外の多様な企業活動を支援してきました。

私たちは、企業の果敢な挑戦こそが、この世界に新しい選択肢を創出し、より豊かな社会を実現すると信じています。テクノロジーの発展に伴い、企業活動はより広く、より自由なものになり、そこで生まれる新しいアイデアは世の中を大きく変え続けています。その中にあって、私たちは、同時に社会のインフラとしての法の価値を信じ、法務という領域で、企業活動の発展と成功を支える存在として自身を定義しました。

依頼者が何か新しいことを始めるとき、私たちはそれが実現される未来を一緒になって考えます。挑戦の過程で依頼者がリスクにさらされるとき、私たちは当事者としての目線で、共に解決に取り組みます。

私たちは、法務による支援によって、すべての人が挑戦しやすい環境を実現します。この挑戦への支援を通じて、依頼者と共に社会に対して多様で豊かな選択肢を提供することこそが、私たちが存在する意義です。これからも私たちは、この存在意義を核とし、GVA Professional Group全体の力を結集し、弛まぬ努力を続けてゆきます。

＜弁護士法人GVA法律事務所＞

代表弁護士：小名木 俊太郎

所属弁護士会：第二東京弁護士会

所在地：〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西一丁目７番７号ＥＢＳビル３階

HP： https://gvalaw.jp/