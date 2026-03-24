新生活シーズン、‟いま買うべきでない”商品は…？AIショッピングアプリ『PLUG』、2200以上の提携ECサイトの価格データを元に「PLUG買い時指数」を発表

株式会社STRACT

株式会社STRACT（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：伊藤 輝、以下「当社」）が提供する、AIショッピングアプリ『PLUG（プラグ）』は、本日3月24日の消費者物価指数の発表に合わせ、独自の価格データを活用した「PLUG買い時指数」を発表いたしました。あわせて、『PLUG』アプリ内において、商品の価格履歴を分析し、今日が買い時かどうかを提示する「買い時表示機能」を新たにリリースしたことをお知らせします。

■「PLUG買い時指数」発表の背景

総務省が2026年3月に発表した2月の消費者物価指数は、前月に続き物価上昇の伸び率は縮小傾向でした。その一方で、3月以降、中東情勢によるエネルギー価格の上昇による影響が懸念されています。新生活を迎えるこの季節は、家電等の需要が増えますが、EC市場も変動を受け、「買い時」の判断に迷うシーンが多くあります。そこで『PLUG』では、提携する2200以上のECモールのリアルタイムデータを解析し、最適な購入タイミングを示す「PLUG買い時指数」を算出、発表しました。

■「PLUG買い時指数」結果サマリー

3月の「PLUG買い時スコア」ランキングによると、全18カテゴリ中で「スチームアイロン（スコア142.9）」が1位となりました。続く2位の「空気清浄機（134.3）」や3位の「ドライヤー（132.5）」など、過去の価格推移と比較して現在は購入に適した「お得な時期」にあることがわかります。

カレンダーの推移を辿ると、上位のカテゴリは昨年4月の底値圏から上昇を続けてきましたが、3月に入り価格が落ち着きを見せています。一方で、「コーヒーメーカー（80）」や「ノートパソコン（91.7）」、「洗濯機（94）」はスコアが低く、現在は割高な傾向にあります。

＜3月の「買い時」商品 トップ3 ＞

1位 スチームアイロン（スコア142.9）

2位 空気清浄機（スコア134.3）

3位 ドライヤー（スコア132.5）



＜3月の「買い控え」商品トップ3＞

1位 コーヒーメーカー（スコア80）

2位 ノートパソコン（スコア91.7）

3位 洗濯機（スコア94）

＜品目別買い時カレンダー＞

【算出方法】

「PLUG買い時指数 スコア」は、独自アルゴリズムで「買い時のタイミング」を可視化した指標です。対象カテゴリの人気商品の月次平均価格を、過去1年の最高値・最安値を基準に0～100でスコア化。さらに、その月次スコアを年間平均スコアで割ることで相対化した値を「買い時指標」として算出します。数値が100を超えると、年間平均よりお得な「買い時」であることを意味し、数値が低いほど見極めが必要なタイミングであることを指します。スコア化により、客観的な判断を可能にします。数値が100を超えると、年間平均よりお得な「買い時」であることを意味し、数値が低いほど見極めが必要なタイミングであることを指します。スコア化により、客観的な判断を可能にします。

■ 新機能「買い時表示機能」とは

新機能「買い時表示機能」は、欲しい商品が「今が買い時かどうか」をユーザーに伝える新機能です。価格の履歴データを分析して買い時スコアを算出し、お得なタイミングをグラフにより視覚的に提示します。『PLUG』が実施したユーザーインタビューにおいても、「価格変動が激しく、いつ購入すべきか判断に迷う」「過去の最安値を知らずに買って後悔したくない」といった声が多く寄せられました。こうした背景から、『PLUG』が蓄積してきた膨大な価格履歴データを活用し、客観的な数値で「買い時」を判断できる機能を開発いたしました。

新機能「買い時表示機能」

■ AIショッピングアプリ『PLUG』事業概要

『PLUG』は、オンラインショッピング時の最安値検索やクーポン・キャッシュバック検索が可能なAIショッピングアプリです。2022年3月に正式リリース、現在のダウンロード数は250万を突破しています。

サービスサイト：https://lp.plugapp.jp

インストール：https://app.adjust.com/pi8w5tc

対応端末：iPhone, Android

■ 株式会社STRACT 会社概要

会社名：株式会社STRACT

代表者：代表取締役社長 伊藤 輝

所在地：東京都千代田区四番町4-19 CIRCLES市ヶ谷 7F

設立日：2017年7月28日

コーポレートサイト：https://stract.co.jp