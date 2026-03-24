AI検索経由のプロンプト可視化・分析・収益最適化を実現する「Limy」 国内展開開始

株式会社ギャプライズ

海外SaaS商社の株式会社ギャプライズ（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：甲斐亮之、以下「当社」）は、AI検索エンジン上でのブランド可視性・収益最適化プラットフォームを提供するLimy Inc.（本社：米国ニューヨーク、CEO：Aviv Shamny、以下「Limy」）と販売パートナー契約を締結し、2026年3月より「Limy」の日本市場での販売・導入支援を開始することを発表しました。

提携の背景: AI検索が購買導線を支配する時代へ

ChatGPT・Gemini・Claudeに代表されるAI検索エンジンの急速な普及により、消費者の商品発見・購買行動は根本的に変化しました。ブランドはAI検索のインターフェース内で推薦・比較され、さらには消費者がブランドのウェブサイトを訪問することなく直接購入される時代が到来しました。

AI検索エンジンが推薦する情報ソースの90%は、Googleの検索結果1ページ目には表示されていません。

ブランドと消費者の間にAIエージェントという新たなレイヤーが介在し、ブランドが表示されるか否か、どのように説明されるか、どのオーディエンスに表示されるかを事実上支配しています。

Limyはこの構造変化を「B2A（Business to Agent）」と定義し、企業がAIエージェントを通じて自社ブランド・製品の可視性と収益を最適化するためのプラットフォームを提供するサービスです。

Limyとは

Limyは、AI検索エンジン上でブランドがどう表示され、どう語られ、どう購買につながるかを可視化・最適化するプラットフォームです。この領域の多くのツールがプロンプトをシミュレーションしてブランドの表示状況を推定するのに対し、Limyはウェブサイト上の実際のAIエージェントの行動をトラッキングします。どのAIエージェントが訪問し、どのコンテンツを選択し、何を推薦するかを把握することで、プロンプトから収益までの直接的なつながりを提供します。これは他のプラットフォームにはない独自の優位性です。

2026年1月にはFlybridge主導、a16z speedrunに参加をし、1,000万ドル（約15億円）のシード資金を調達しています。（AlleyWatch(https://alleywatch.com/2026/01/limy-agentic-web-infrastructure-attribution-seo-product-commerce-platform-aviv-shamny/)およびBusiness Insider(https://www.businessinsider.com/limy-raises-millions-brands-boost-ai-agent-visibility-pitch-deck-2026-1)報道）

独自技術：CDN統合によるプロンプト逆算予測

Limyの技術的優位性は、ブランドのCDNにインフラレイヤーで直接統合するアプローチにあります。

AI検索エンジンのボット（ChatGPT・Gemini等のクローラー）がブランドサイトを訪問してコンテンツを取得します。LimyはどのURL・どのコンテンツがフェッチされたかをリアルタイムで検出・記録し、取得されたコンテンツをベクトル化。リバースエンジニアリングにより「どのユーザープロンプトがそのボット訪問を引き起こしたか」を高精度で予測します。

ChatGPTやGeminiはユーザーのプロンプト情報を外部に公開していません。Limyの20名のエンジニアチーム（大半がAIリサーチャー）が構築した専用モデルにより、非公開のユーザー検索意図を推定する独自技術を確立しています。

Limyプラットフォーム

Agentic Commerce（エージェンティックコマース）

AI検索エンジン全体での製品レベルのアトリビューションと分析。どのプロンプトが製品の可視性を引き起こし、それがどのようにサイト訪問や購入につながるかを追跡し、AI駆動のコマースファネルを最適化します。

Agentic Ads（エージェンティック広告）

AIを活用した広告リサーチとパフォーマンス支援。ターゲットオーディエンスがAI検索エンジンで検索しているプロンプトを特定し、そのインサイトをキャンペーンのターゲティングとメッセージングの改善に活用します。

Analytics（分析）

競合インテリジェンスと戦略的インサイト。競合、センチメント、ソースを分析し、ソーシャル・PR・ブログ・コンテンツ・テクニカルの5軸で実行可能なレコメンデーションを提供しながら、コンテンツの生成と最適化を支援します。

Monitoring & Attribution（監視＆紐づけ）

ユーザーおよびAIエージェントのトラフィックをリアルタイム監視。独自のピクセルを用いて、AI検索による発見からサイト訪問、コンバージョン、収益までを接続し、プロンプトからビジネスインパクトまでの明確な紐づけを実現します。

グローバル導入実績

Limyは新興企業ながら、すでにAmerican Express、AstraZeneca、L’Oreal、Havas、Samsung、KIAといった世界の大手ブランドに導入されています。

Limy Inc. / Ido Zabarsky COOのコメント

「ChatGPT、Perplexity、GeminiといったAIプラットフォームは、ブランド発見の新たな玄関口になりつつあります。しかし、ほとんどの企業はAI検索上で自社がどのように表示されているかを把握できていません。Limyはまさにこの課題を解決するために開発されました。グローバルブランドがAI環境全体で自社のプレゼンスを可視化し、最適化するためのツールを提供しています。日本は世界で最も洗練され、イノベーション志向の高い企業市場の一つであり、あらゆる産業でAI導入が急速に加速しています。ギャプライズとの提携により、まさに最適なタイミングで日本のブランドにエージェンティックWeb最適化をお届けするための理想的な基盤を得ることができました。」

株式会社ギャプライズ / 甲斐 亮之 CEOのコメント

「AIの進化により、企業と顧客の接点は大きく変わろうとしています。これまでの検索や広告、ECのあり方に加え、AIエージェントが商品やブランドとの出会いを仲介する時代が本格的に始まりました。こうした変化の中で、企業には“人に選ばれるための最適化”だけでなく、“AIに正しく理解され、推奨されるための最適化”が求められています。

Limyは、AI検索上でのブランド可視性を可視化するだけでなく、その先の収益へのつながりまで捉えられる、非常に先進的なプラットフォームです。私たちはこれまで、世界の最先端テクノロジーを日本市場に届け、導入から活用まで伴走してきました。今回の提携を通じて、日本企業がAI検索時代において新たな競争優位を築けるよう、Limyの導入と活用を力強く支援してまいります。」

問い合わせはこちら

無料相談申し込みフォームはこちら :https://limy.gaprise.jp/contact

最新の消費者購買行動に関する実態調査を載せたLimy概要資料もこちらからダウンロード(https://limy.gaprise.jp/whitepaper/ai-consumer-report-2026)できます。

株式会社ギャプライズについて

株式会社ギャプライズは、海外の先進テクノロジーを発掘し、日本市場への導入支援・活用支援を行う“海外SaaS商社”です。2005年の設立以来、グローバルで注目されるテクノロジー企業とのアライアンスを通じて、デジタルマーケティング、顧客体験最適化、コンテンツ管理、プロジェクト管理、AI活用など、幅広い領域で企業の成長を支援してきました。



近年では、Googleオプティマイズ終了を機に、公式推奨されるABテストツール群の国内提供や、サイトスピード改善ソリューションの展開など、特定の製品にとどまらず、顧客課題に応じた最適な選択肢を届ける支援体制を強化しています。市場や技術の変化が加速する中で、ギャプライズは先進テクノロジーの目利き力と伴走力を強みに、企業の事業成長を支えています。



日本のエンタープライズIT市場は30兆円規模に達すると見込まれ、SaaS市場も今後さらなる拡大が予測されています。こうした成長市場において、ギャプライズは今後も世界の先進的なテクノロジーと日本企業をつなぐ架け橋として、新たな価値創出に取り組んでまいります。

社名 ： 株式会社ギャプライズ

設立 ： 2005年1月27日

代表者： 代表取締役CEO 甲斐 亮之

資本金： 2,000万円

所在地： 東京都千代田区神田錦町2-2-1 KANDA SQUARE WeWork 11F

コーポレートサイト：https://www.gaprise.com/

※記載されている会社名及び商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。