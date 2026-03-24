「しゅくだいやる気ペン」が「キッズみらいアワード」で優秀賞を受賞

コクヨ株式会社

コクヨ株式会社（本社：大阪市／社長：黒田 英邦）は、2026年3月22日（日）に発表された、株式会社朝日学研シンクエストが主催する「キッズみらいアワード」において、「しゅくだいやる気ペン」が優秀賞を受賞したことをご報告いたします。

「しゅくだいやる気ペン」は、スマートフォンのアプリと連動して、子どもの日々の努力を「見える化」することで、学習への意欲を高めていくために開発されたIoT文具です。2019年の発売以来、累計出荷台数は６万台を突破（2025年10月末時点）するなど、家庭学習の習慣づくりをサポートする商品として好評いただいています。

この度「しゅくだいやる気ペン」が、子どもたちの探究心を満たすヒト・モノ・コトについて表彰する「キッズみらいアワード」において、優秀賞を受賞しました。

子どもたちの「やってみたい」という気持ちを引き出し、学ぶ楽しさと達成感を育むものとして多くの支持を集め、その価値と創意工夫が評価されました。

- キッズみらいアワード結果発表ページ

https://kids.gakken.co.jp/mirai-award2026/(https://kids.gakken.co.jp/mirai-award2026/)

ご参考）「しゅくだいやる気ペン」について

「しゅくだいやる気ペン」は、スマートフォンのアプリと連動して、子どもの日々の努力を「見える化」することで、学習への意欲を高めていくために開発された商品です。センサー付きアタッチメントを鉛筆に取り付け、勉強への取り組みに応じて溜まった「やる気パワー」をスマホアプリに取り込んで見える化します。「書く⇔褒める」の好循環を生み出すことで、親子のコミュニケーションを円滑にし、子どもが自発的に学習する習慣を促します。

- 商品HP：https://www.kokuyo.com/stationery/series/yarukipen/- リニューアルについてのプレスリリース：https://www.kokuyo.com/news/release/20251107/

ご参考）「キッズみらいアワード」について

学研グループと朝日新聞グループの共同出資による教育事業会社である株式会社朝日学研シンクエストが、社会全体で子どもの未来を支える機運を高め、その価値を共有することを目的として開催。書籍・教材・デジタルサービス・体験スポット・生活や健康を支える商品、さらに子どもたちの手本となる人物など、7つの部門からノミネートを選定。教育関係者の視点に加え、小中学生や保護者の意見も重視し、ウェブ投票や参加型の体験イベント「タッチ＆トライ審査」を通じて、各賞を決定している。

※本記載の情報は発表日現在の情報です。予告なく変更する可能性がございます。あらかじめご了承ください。

※記載されている会社名、サービス名および商品名は、各社の登録商標または商標です。

【お問い合わせ先】コクヨお客様相談室

https://www.kokuyo.co.jp/support/